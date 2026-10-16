iPhone Duo開訂！港人工資中位數買不起高階機　網民：智商稅？

蘋果（Apple）首款摺疊手機iPhone Duo今晚（10月16日）8時起接受預訂，下周五（10月23日）正式發貨，作為歷來定價最高的iPhone，其中256GB基礎版本售價為17,499元，而最高規格的2TB版本售價高達27,999元，較港人工資中位數23,000元更高，而外界普遍預期開售初期將供不應求，更有機會出現炒賣情況，預計入門級手機可炒高數千元。



就算不論炒價，iPhone Duo的官網訂價已價值不菲，許多香港打工仔的月薪都未必能買得起，有網民認為價格高到像交「智商稅」，表明不會買，但亦有果粉指蘋果產品向來較保值，最多是「有買貴、無買錯」，仍打算入手掃貨。



蘋果Apple首款摺機iPhone Duo將於香港時間10月16日晚上8時開訂，下周五（23日）正式發貨。（蘋果官網圖片）

2026年入息中位數對比：買iPhone Duo手機要花多少個月人工？

要衡量iPhone Duo的定價是否高昂，最直接的參考指標是香港人的收入水平。根據政府統計處公佈的2026年5月至7月數據，本港僱員每月就業收入中位數為港幣2.3萬元，這意味著全港有一半的打工仔，每月收入低於此數目。

iPhone Duo懶人包。（香港01製圖）

iPhone Duo香港官方價格屬全球最低，256GB版本售17,499元、512GB版本售19,299元、1TB版本售22,799元、2TB版本索價27,999元。（網上圖片）

若以這個中位數計算，購買最便宜、售價17,499港元的256GB版本iPhone Duo，大約需要花費0.76個月的人工；若選擇頂配的2TB版本，則需要大約1.22個月的薪金。對於全港收入低於中位數2.3萬元的半數打工仔而言，若要購買頂配2TB版本、售價27,999元的iPhone Duo，所需開支已超過全月薪金，基層工友更可能需耗費近2個月人工，難怪有高登討論區網民直言：「儲成年錢加唔食飯先買得起」。

旺角先達廣場手機店負責人林先生指，iPhone Duo出貨量低，但大眾期待值高，勢必掀起新一輪搶購潮。圖為iPhone Duo樣版機。（王譯揚攝）

iPhone Duo最平版本都貴過我一個月人工！ 香港網民

高登討論區兩派激辯：摺疊屏幕是否物有所值？

iPhone Duo的破格售價，引起網民兩極反應，有高登討論區網民狠批購買該手機是繳交「智商稅」，認為雖然配備7.6吋的內屏幕及5.4吋的外屏幕，並採用電源鍵整合式Touch ID指紋解鎖，但機身重達254克，且缺乏長焦鏡頭，部分功能在首發日亦未能完全支援，硬件規格上的妥協未必能支撐其高昂的溢價。

iPhone Duo淘汰實體卡槽，港版雖支援雙eSIM，但受內地方面限制無法啟用內地號碼。（網上圖片）

減配賣天價，純粹收割信仰智商稅。 內地網民

不過，有蘋果支持者則認為定價合理，若橫向對比市場上其他品牌的旗艦級摺疊手機，蘋果這次的定價只是符合市場預期。

咪又係手機一部，講到啲功能幾勁都好，好多人都用唔着，搶住買iPhone Duo新機嗰啲，根本只係扮型，其實係交智商稅。 香港網民

全球價格比較：港版iPhone Duo入手價已算偏低？

是否昂貴需要作出比較才能看清真貌，如果將目光放眼全球，港版iPhone Duo的售價並非最高。以256GB基礎款為例，在美國未連稅售價是1,999美元（約15,600港元），而在中國內地售價15,999人民幣（約18,700港元）、台灣74,900新台幣（約18,600港元），新加坡更高達3,099坡元（約18,997港元）。受惠於免銷售稅，香港的定價在首發地區中其實處於偏低水平。

應該唔係新機貴，而係我窮，好似係！ 連登網民

地區價差與本地市民的實際購買力是兩把不同的衡量標尺，對於高收入行業人士，例如月薪中位數達港幣4萬元的金融及保險業僱員而言，購買iPhone Duo的付出只佔月薪的一小部分；但對整體中位數打工仔來說，這依然是一項需要深思熟慮的重大消費。所謂的「智商稅」與否，要看消費者自身條件，以及是否需要用到最新的功能了。