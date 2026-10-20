新皇崗口岸e道App登記「合作查驗」20秒通關　懶人包+附年齡限制

新皇崗口岸開通首周，即在重陽節長假期逼爆，其（10月18日）重陽節正日，數以萬計離境人潮逼爆口岸大樓，於上午10時至下午2時錄得逾3萬人次出境，保安局指「口岸通」首次亮起代表繁忙的黃燈，現場人龍一度倒灌至升降機，當局要加設欄杆、實施潮水式放行。大批市民抱怨排隊近3小時未能過關，有人更無奈折返。



有網民在社交平台發帖怒轟安排混亂，又指新皇崗口岸不能用二維碼（QR Code）過關，要另覓窗口辦理離港手續，導致通關時間大增。新皇崗口岸採用「合作查驗、一次放行」模式，香港入境處早前已公布，新口岸通道暫不支援「非觸式e-道」舊版二維碼直接掃描，旅客須使用實體證件或預先透過更新後的「香港e-道」App登記「合作查驗／刷臉通關」，只需20秒便能極速過關。本文將介紹如何登記，讓市民日後過關更便利！



2026年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆，輪候約30分鐘才到達L5層離境大堂。（歐陽德浩攝）

新皇崗口岸刷臉通關流程

新皇崗口岸聯檢大樓共設有134條「合作查驗」自助通道，包括出入境各60至67條，視乎大樓配備分佈，以及68個傳統人工櫃枱，已登記的旅客使用自助通道時，只需排隊一次、出示一次證件，便可在同一座聯檢大樓完成港深兩地的出入境手續。



第一道閘：若已登記「刷臉通關」，只需望向入口鏡頭，毋須出示證件；若使用一般「讀證」模式，須將有效證件放於閱讀器上掃描。



第二道閘：進入自助通道後，把手指平放於指紋掃描器及望向鏡頭。等待出境方進行身份核實及完成出境查驗。



第三道閘：等待入境方進行身份核實及完成入境查驗。



持有香港永久性居民身份證及「回鄉證」的市民，手機已安裝並成功綁定「智方便」App，即可預先登記「合作查驗」。（資料圖片）

登記合作查驗需要甚麼資格？

持有香港永久性居民身份證及「回鄉證」，且「已事先登記內地快捷通道」的市民，手機已安裝並成功綁定「智方便」App，即可預先登記「合作查驗」，最快30秒至1分鐘即可完成整個授權程序。

登記四部曲：綁定「智方便」成關鍵

1.確認前置準備：必須持有合資格身份證、回鄉證並已登記內地快捷通道，且手機必須已安裝並成功登入「智方便」App進行身份認證

2.開啟主程式：下載並打開入境處官方的「香港e-道」流動應用程式

3.一鍵跳轉：在主頁點選「登記/查詢合作查驗通關」，系統會自動跳轉至「智方便」介面進行生物特徵或密碼認證

4.授權確認：同意提供個人資料後，按畫面指示即可即時完成登記

在「香港e-道」流動應用程式主頁點選「登記/查詢合作查驗通關」，系統會自動跳轉至「智方便」介面進行生物特徵或密碼認證。

2026年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆。（歐陽德浩攝）

設年齡門檻分級：14歲為刷臉分水嶺

市民需留意並非所有年齡人士都能使用同一套手機程式過關，根據現行機制，相關服務設有年齡分級：

•7歲或以上：具備使用「合作查驗」自助通道的資格，但仍須以傳統自助形式過關

•14歲或以上：符合「刷臉通關」（無須出示證件過關）資格，在手機App內登記自助通道時，可剔選一併開通此服務

針對未成年人士，7至17歲的合資格香港居民必須由父／母或合法監護人，以其手機上的「香港e-道」App 代為辦理登記手續，並不能自行在App上登記。

皇崗口岸合作查驗自助通道 登記全攻略影片

注意事項：免出示不等於免攜帶：切記帶備實體證件

「刷臉通關」聽起來像是只需帶手機即可直往內地，但這是常見誤解，政府發出明確提示，即使已經成功在系統中綁定容貌數據，市民出入境時仍必須隨身攜帶有效的香港身份證及港澳居民來往內地通行證（回鄉證），電子數據不能完全取代實體證件的法律地位，一旦內地或香港關口的系統進行抽查，或遇上突發網絡故障，無法出示實體證件者恐面臨無法過關的困境。

不熟悉手機操作的市民亦有後備方案，新皇崗口岸大樓5樓的出境層已設立實體的 e-道登記處，長者或在App上遇到系統報錯的市民，可直接到櫃位由職員協助即場辦理。

使用皇崗口岸合作查驗自助通道 香港出境流程影片：