港島人福音│乘B13去新皇崗口岸需2小時　城巴與網民教路縮短車程

新皇崗口岸於今年10月12日啟用，同時設有多條巴士路線，方便居民往返兩地。有巴士迷在Threads表示，路線B13城巴由小西灣藍灣半島前往新皇崗口岸，笑言「真心，有幾多個搭完B13都無爆粗，佢嘅EQ應該非常之高」。



樓主同時列出B13路線，B13行經小西灣、柴灣、筲箕灣、西灣河、太古、鰂魚涌、北角、中環，以及上環，才開始進入西隧前往新皇崗口岸，沿途有逾40個車站。



樓主表示，路線B13城巴由小西灣藍灣半島前往新皇崗口岸，笑言「真心，有幾多個搭完B13都無爆粗，佢嘅EQ應該非常之高」。（Threads@dennis_3bo）

耐過去台灣 網民意見

B13往皇崗口岸的路線引來許多網民討論，有人看過地圖後形容「遊車河一流」、「兜勻成個港九新界，抵返晒」，又笑指車程「耐過去台灣」，甚至憂心乘長途中出意生理需要，「唔爆粗都爆膀胱啦」。

唔爆粗都爆膀胱啦 網民意見

樓主同時列出B13路線，B13行經小西灣、柴灣、筲箕灣、西灣河、太古、鰂魚涌、北角、中環，以及上環，才開始進入西隧前往新皇崗口岸，沿途有逾40個車站。（Threads@dennis_3bo）

網民分享乘搭感受：搭X緊啦！忍緊想爆粗

有網民的確乘搭完B13後分享「慘痛」經歷，「18:40坐，19:57先到IFC」、「搭X緊啦！忍緊想爆粗，收工時間大概10至15分鐘一班，北角到口岸唔塞車情況下大概70分鐘」、「搭B13經驗，21:40北角上車，22:13到藍灣半島，師傅表示20:40皇崗開出，青山公路無人上落，大約個半鐘跑完全程，不過如果撞正繁忙時間嘅話，就祝大家好運」。



有網民乘搭B13，指出「搭X緊啦！忍緊想爆粗，收工時間大概10至15分鐘一班，北角到口岸唔塞車情況下大概70分鐘」。（Threads@minsyeung__圖片）

暫時未有官方資料指出，由小西灣藍灣半島乘搭城巴到新皇崗口岸需時多久，但有網民引用其他YouTuber實測和其他資料，指出「首日有車長報料話大約105分鐘做完，但紅日多人上落就應該唔得」，估計全程要105至127分鐘，即1小時45分鐘至2小時7分鐘不等，網民笑言除了考驗乘客耐性之外，還挑戰車長駕駛技術和態度：

「司機爆胱之旅」



「揸呢條線個司機EQ一定最高」



「司機都未爆粗啊，急屎急尿都唔知點算」



有網民乘搭B13，指出「搭X緊啦！忍緊想爆粗，收工時間大概10至15分鐘一班，北角到口岸唔塞車情況下大概70分鐘」。（Threads@minsyeung__圖片）

網民教路轉乘B13路線

面對B13極長車程，許多熟識港島交通的網民建議先乘其他路線到中環，之後才乘搭B13，城巴亦在官網類似建議，B13號線是港島唯一直達深港陸路口岸的全日專營巴士路線，服務時間為每日早上6時至凌晨12時30分，全程車費27.6元。路線由小西灣藍灣半島出發，途經柴灣、筲箕灣、太古、北角及中環，取道西區海底隧道、大欖隧道及錦田、新田一帶前往新皇崗口岸。

暫時未有官方資料指出，由小西灣藍灣半島乘搭城巴到新皇崗口岸需時多久，但有網民引用其他YouTuber實測和其他資料，指出全程要105至127分鐘。（城巴官網截圖）

中環乘B13號線 預計約1小時可直達口岸

作為港島居民過關的全新首選，由中環上車乘坐B13號線，預計只需約1小時即可直達口岸；若在西隧轉乘B13號線，最快45分鐘即可到達口岸。為了鼓勵港島居民體驗新口岸，乘客從港島任何一處出發，均可選搭城巴市區路線接駁B13號線，全程實際車費最低只需27.6元，是港島區過關的性價比之選。

舉例而言，乘客由銅鑼灣、寶馬山、香港仔或鴨脷洲出發，選乘城巴路線前往北角、中環或西隧轉乘B13號線，兩程車費合共只需27.6元，相等於首程市區路線獲全額免費。

記者乘搭永東巴士從觀塘到新皇崗口岸，需時約43分鐘。（資料圖片/湯致遠攝）

不願具名的小西灣男街坊向《香港01》表示，城巴機場快線A12早年都是「兜勻成個港島」才出發去機場，但經調整後，不再經西營盤、石塘咀及西環一帶，乘車時間大幅縮短，雖然他沒有特別需要前往新皇崗口岸，但他都希望巴士公司可以調整路線，笑言「搭咁長，車長同乘客有生理需要，咁點算？」。

另外，《香港01》記者在新皇崗口岸開通首日立即試用，記者上午乘搭永東巴士從市區觀塘到新皇崗口岸公共交通交匯處，車程只需大約43分鐘。

（Threads@dennis_3bo）