新皇崗口岸開通｜網民問：考慮深圳租樓？　過來人分析：已返港住

新皇崗口岸今年10月12日啟用，兩地居民往返更方便。有網民在「連登討論區」表示，「新皇崗口岸開通，有冇人會考慮租深圳樓住？」，並指出深圳住宅單位租金比香港便宜，但面積「成千呎」，看似性價比高。



新皇崗口岸10月12日開通，引來網民詢問「有冇人會考慮租深圳樓住？」。（資料圖片/夏家朗攝）

帖文引來大量網民討論，許多人支持樓主想法：

「直頭諗住賣咗香港層樓搬去深圳，搭B10直到葵芳辦公室」



「直程喺深圳買樓出租，只會越來越多人租樓」



「喺新都會廣場或者青衣城返工都係完美」



2026年10月12日，新皇崗口岸正式啟用，九巴於口岸啟用首日開辦兩條新邊境路線。（資料圖片／夏家朗攝）

亦有人對樓主想法有保留，若在香港返工，乘車成本高昂：

「要早半個鐘入閘排隊，返西九嗰邊就話啫，去到西九龍又要轉車咪又要個幾鐘」



「問題係日日咁坐車法，如果佢話日日有程巴士10蚊程，來回20蚊就有得諗」



「深圳近關口已經唔平，加埋日日來回嘅時間，住深圳就真係唔會考慮」



有網民笑言和深圳單位相比，古洞公屋性價比更高，「啱啱抽到古雋邨，仲平過租深圳」。（Facebook群組「古雋邨之友」圖片）

更有網民笑言和深圳單位相比，古洞公屋性價比更高：

「啱啱抽到古雋邨，仲平過租深圳」



「等古洞公屋」



有過來人留言分享自己住深圳2年的經歷，住久了「都係覺得通關頂唔順」，「仲要𠵱家深圳離香港好近嘅地區都加緊租」，上個月才搬返香港。（AI生成圖片）

有過來人留言分享自己住深圳2年的經歷，當年剛剛畢業，「時間唔值錢，又唔願意同阿媽同住」，當時租住深圳「覺得好開心，日日點外賣，做按摩」，但住久了「都係覺得通關頂唔順」，「仲要𠵱家深圳離香港好近嘅地區都加緊租」，上個月才搬返香港：

第1年住羅湖，樓齡18年1房，350呎租5,500人民幣（約6,400港元），中環置地廣場返工，預1小時40分鐘，差唔多行去關口10分鐘，過關20分鐘，東鐵、港島綫車程55分鐘，上到公司10分鐘，仲要走去羅湖口岸路上日曬雨淋。



第2年同老婆一齊住龍華舊樓，樓齡25年2房，500幾呎租5,000人民幣（約5,800港元），預個半鐘，深圳地鐵去深圳北站20分鐘，安檢入站10分鐘，高鐵車程25分鐘，出關15分鐘（遇到內地假期有機會翻倍），到香港站10分鐘，行去公司10分鐘。



高鐵票都幾貴，日日返工嘅話1個月要1,800人民幣（約2,100港元），2個人都喺香港返工，1個月就是3,600人民幣（約4,200港元），加埋交通費，其實都未必平香港好多，仲要山長水遠顛沛流離，有時掛8號，或者遇到內地假期，沒有高鐵票只能打車回屋企都是常有的事。



記者乘搭永東巴士從觀塘到新皇崗口岸，需時約43分鐘。（資料圖片/湯致遠攝）

《香港01》記者在新皇崗口岸開通首日立即試用，記者上午乘搭永東巴士從市區觀塘到新皇崗口岸公共交通交匯處，車程約43分鐘。記者下車後，從交匯處所在的L2層，乘升降機到出境大堂的L5層，需時約2分鐘。由於早上非繁忙時間人流不多，出境時毋須排隊。

10月12日開通的新皇崗口岸新聯檢大樓公共交通交匯處設於旅檢大樓二樓，業界表示，留意到現場各政府部門安排了足夠人手，於各樓層及扶手電梯旁指示旅客前往離境或入境大堂，秩序良好。（資料圖片/夏家朗攝）

新口岸採用「合作查驗、一次放行」模式，旅客在同一座聯檢大樓，辦理深港兩地過關手續，只需要排一次隊、查一次證、核實一次身份通關，無須再像舊口岸般轉乘「皇巴」跨境巴士連接兩地關口辦出入境手續。

由新皇崗口岸公共交通交匯處下車起計，到完成過關手續到深圳，實測一共需時約7分鐘，換言之，當日從市區觀塘到深圳總共50分鐘，但尚未計算過關人多排隊和繼續前往目的地時間。

（連登討論區）