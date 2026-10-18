新皇崗口岸逼爆市民變沙甸魚排2小時未過關　網民數8宗罪vs讚方便

新皇崗口岸於10月12日正式啟用，主打一地兩檢、合作查驗、一次放行，原意是省卻以往落車過關、再上車、落車再過關的輪迴，但今日（18日）迎來啟用後首個周日，適逢明天（周一）是重陽節補假，重陽節一連三日長假期將迎來過關高峰，結果過關閘口人潮逼爆，不少身處現場的市民抱怨安排混亂，更有讀者向《香港01》表示，使用傳統人工櫃枱出境時，等了將近兩小時仍然未能過關，社交平台有大量帖文批評口岸指示不足，安排「大混亂」，現場工作人員「一問三不知」，甚至出現旅客「找不到隊尾」及被迫折返重新排隊等亂象。



網民綜合列舉出新皇崗口岸「8宗罪」，但亦有人力撐指新設施運作初期未必能完全順暢，相信經磨合後所有問題都可以解決，「而且皇崗口岸係24小時開放，多個關口點都方便啲」。



新皇崗口岸已於2026年10月12日啟用。（資料圖片／夏家朗攝）

2026年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆，輪候約30分鐘才到達L5層離境大堂。（歐陽德浩攝）

2026年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆，輪候約30分鐘才到達L5層離境大堂。（歐陽德浩攝）

新皇崗口岸已於10月12日正式運作。（中新社）

第一宗罪：二維碼過不到關

有港人沿用非觸式e-道手機二維碼（QR Code）嘗試過關，到閘機前才發現新式合作查驗通道並無二維碼掃描儀。香港入境事務處早前已公佈，新口岸「合作查驗、一次放行」通道，暫不支援「非觸式e-道」舊版二維碼直接掃描，旅客須使用實體證件或預先透過更新後的「香港e-道」App登記「合作查驗／刷臉通關」。

有網民呼籲市民切勿使用皇崗口岸。（小紅書截圖）

第二宗罪：全程耗時22分鐘

落車後步行距離漫長，其間反覆上落，整個過關程序耗時22分鐘，有市民形容過關變快只是錯覺，直言「行到腳都軟」。

第三宗罪：無限輪迴電梯

有網民形容新皇崗口岸大樓的設計猶如「機場T1加4條朗豪坊中庭超長扶手電梯」，直斥設計多餘兼極度費時。

有網民直言：「皇崗口岸還沒準備好就別開了。」（小紅書截圖）

第四宗罪：扶手梯太長太慢

針對步行耗時問題，有網民指出出入境大堂各有8部升降機，因而教路切勿使用扶手電梯，直指其「太長太慢」，建議改乘升降機（搭𨋢），預計「可節省最少5分鐘」。

第五宗罪：大樓商業配套未開業

由於口岸剛啟用不足一星期，有免稅店、便利店及餐飲商戶尚未趕及裝修及全面營業，導致現階段旅客只能依賴自動販賣機。

有讀者向《香港01》記者透露，今日帶着小童打算北上，11時許已抵達新皇崗口岸，但等了近2小時仍無法過關。（讀者提供圖片）

第六宗罪：泊車位被收回

新口岸收回附近大部分停車場，官方未有在舊址重建公共多層停車場，駕駛人士泊車轉乘的需求被扼殺。

第七宗罪：零網約車配套

運輸署表示，皇崗口岸公共運輸交匯處會有的士站，供空載市區和新界的士上客。網約的士方面，口岸大樓內設「預約車隊的士乘客候車區」，但僅供已預約之車隊的士上客用，即普通電召的士無法前往口岸。另外，由於港方口岸區未設私家車公眾停車場，故非過境私家車，包括網約車，將無法前往口岸。

第八宗罪：接駁車費不跌反升

網民指皇巴站原址不變，但搭皇巴每程10元，變成天水圍開出經新田直達口岸的九巴B11線全程收費10.5元（新田往口岸分段為7.6元）。

支持者：相信磨合後可以解決問題

新皇崗口岸開通不足一周，雖然因一時湧入大量人潮而在運作上出現瑕疵，但亦有網民指相關問題相信磨合後可以解決，更指以身份證過關時十分暢順，加上有更多口岸可以使用，而且皇崗口岸是24小時開放，相信未來會更加方便。