日Z世代「欠食」潮2天1餐　通脹與生活節奏成主因　醫揭健康風險

近年來，日本年輕族群不吃正餐（Skip meals，日文稱「欠食」）的現象引發討論。網上曾出現1種誤讀，把日語中的「欠食」與歐美社交網絡的「取消文化」（Cancel Culture）混為一談，但事實上，「欠食」只是日本公共衛生領域客觀統計「省略正餐」的標準用詞，僅指「不吃、省略正餐」行為。



年輕人選擇「欠食」的動機複雜，一方面日本食品通脹、恩格爾係數走高，飲食開支負擔加重，另一方面不少人從事兼職、獨居生活，覺得做飯麻煩耗精力，多因素疊加，共同推高「欠食」比例。與此同時，醫生亦發出警示，長期「欠食」會造成營養失衡，帶來隱性飢餓等健康問題。



1名居住在愛媛縣的23歲打工女子，因超市食材價格漲幅過大、預算不足而選擇「2天才吃1頓飯」。（AI生成圖片）

日本女2天吃1餐？「欠食」非「取消文化」衍生物

綜合《羊城晚報》等媒體轉引的日媒報道，朝日旗下雜誌《AERA dot.》報道1名居住在愛媛縣的23歲打工女子，因超市食材價格漲幅過大、預算不足而選擇「2天才吃1頓飯」，在日語語境下，這一行為被稱作「欠食」（Skip meals）。部分報道或社群常將英文的「Skip meals」解讀為衍生自網路用語「取消文化」的「取消吃飯」。然而在衛生統計與日語習慣中，「欠食」僅為客觀描述「跳過正餐／省去用餐」的統計指標，與「取消文化」並無直接衍生關係。

現代社會節奏加快，許多年輕人沒有空餘時間準備正餐。（AI生成圖片）

「欠食」動機多元：從省錢到生活節奏

前文提到的愛媛縣打工女子因極端經濟困境而減食的案例亦不能代表全體年輕人的普遍現況。INTAGE的調查顯示，年輕人跳過正餐的原因相當多元，除了部分為了省錢外，還包括早上趕時間、節食減肥，或是為了將時間留給興趣（如追星、打遊戲）等生活型態因素。

部分年輕人為了把時間省下來培養愛好，選擇跳過正餐。（AI生成圖片）

食品通脹與日圓貶值 年輕人只能省伙食費？

儘管動機各異，物價上漲確實顯著影響了年輕人的飲食選擇。日本總務省公布的數據顯示，受進口能源與原材料價格上漲影響，日本食品價格指數持續高企。根據日本總務省公布的家計調查數據，2025年（1至12月）兩人以上家庭的恩格爾係數達28.6%，創下自1981年（28.8%）以來時隔44年的最高水平；而按財政年度計算的2025年度數據亦進一步攀升至28.8%，創下1980年度以來的45年新高。在薪資漲幅跟不上物價漲幅的情況下，對部分手頭緊繃的年輕人而言，伙食費成了最直接、最彈性的開支調整項目。

日本食品價格指數持續高企。（AI生成圖片）

不少奔波忙碌的日本上班族直接跳過1頓正餐。（AI生成圖片）

上班族忙於生計 煮飯備菜成負擔

除金錢壓力外，就業結構轉變亦深刻重塑飲食模式。近年日本年輕一代從事散工或多份兼職的比例持續上升，排班不固定導致作息混亂。加上大都市內單身獨居青年人數眾多，下廚買菜與餐後清洗的時間及精力成本過高，令不少奔波忙碌的上班族寧願直接跳過一餐，借此換取喘息空間。

不少奔波忙碌的日本上班族直接跳過1頓正餐。（AI生成圖片）

長期不吃正餐會對身體機能造成潛在損害。（AI生成圖片）

專家警示「欠食」健康風險與「隱性飢餓」

無論出於經濟壓迫還是生活型態妥協，長期不吃正餐對身體機能造成的潛在損害不容忽視。醫學專家指出，長時間生活節奏失衡與營養攝取不足，容易誘發貧血、各類胃腸機能紊亂、自律神經失調及免疫力下降，令外表看似無恙的年輕群體陷入「隱性飢餓」危機，長遠恐對公共健康體系帶來不可逆轉的負面衝擊。