小紅書熱議「港人北上消費意慾下降」！列深圳3大問題:完全不值得

港人北上消費熱潮衝擊各行各業生態，但最近開始降低？有網民近日在內地社交平台小紅書發文，自言前往深圳消費的意願正在下降，除了北上行程單調疲累，而且物價優勢減少，「就是感覺便宜才去，但是現在太累了感覺」。



帖文引來網民共鳴，認為主因是物價優勢不再，以及北上過程勞累，「深圳現在吃飯都好貴啊」、「周末往返一次通關像脫層皮」、「深圳愈來愈貴，有不少東西比香港貴了，尤其是烘焙」、「其實計返車費同時間成本，完全不值得」。不過亦有網民建議可試試其他行程，「深圳除了商場，也有很多戶外玩的」。



小紅書熱議「港人北上消費意願下降」。（資料圖片）

「感覺自己去深圳消費的意願在降低」。該網民於小紅書發帖文，指自己之前每個星期都會去深圳吃喝購物，但最近開始感覺「每周去還是有些累，不是很願意動了」。

有港人於小紅書發文，指「感覺自己去深圳消費的意願在降低」。（小紅書）

小紅書熱議港人北上深圳消費意慾下降！列3大問題「攰過返工」

樓主解釋，深圳行程單調，加上北上過程疲累，且物價優勢減少，故對他來說吸引力大減，「每次去深圳就是逛商場，理髮，吃飯，有朋友一起的話可能唱個歌，之後就沒事做了。感覺有些單調。就是感覺便宜才去，但是現在太累了感覺……可能是上班之後體力不夠用了。但不論怎麼樣，北上消費對我個人而言吸引力確實是下降了」。

樓主解釋，深圳行程單調，加上北上過程疲累，且物價優勢減少，故對他來說吸引力大減。（資料圖片）

網民認為北上深圳優勢減少 1商品比香港還貴：完全不值得

香港及內地網民看後議論紛紛，不少人有共鳴，認同北上深圳優勢減少，部份商品價格更可能比香港還貴，例如烘焙：

「在我發現香港深水埗洗一次頭按摩也只要兩百多港幣的時候，我就覺得在深圳消費沒什麼性價比⋯⋯」



「周末往返一次通關像脫層皮。另外據我觀察，長江以北省份籍貫的港漂，如果之前沒有在廣東工作生活過的，周末願意來深圳消費的也不多」



「其實計返車費同時間成本，根本冇差幾多。而家喺邊度買都好方便，自己舒服最緊要」



「深圳現在吃飯都好貴啊」



「深圳不便宜，還要加車費呀，時間啊，完全不值得」



「深圳愈來愈貴，有不少東西比香港貴了，尤其是烘焙，所以沒必要買回香港」



「一開始是為了便宜物價……然而福田口岸福民那一塊吃個單人飯感覺香港數字人民幣標價比在太子還貴，再去遠一點那本來時間成本就不少了……本來就是忙裏偷閒過去吃一兩頓飯而已，那樣算下來可能根本就沒便宜」



「對香港人嚟講，人民幣匯率真是太貴了」



「正常我深圳人都覺得沒啥好逛的，其實就是個新鮮感」



香港及內地網民看後議論紛紛，不少人有共鳴，認同北上深圳優勢減少。（資料圖片）

不過亦有網民認為港人北上消費意願仍然強勁，又建議其他新鮮行程：

「今天都整癱瘓了關口，還是很多人回的」



「那你可以來珠海爬山徒步啊，出出汗又能吃了」



「深圳除了商場也有很多戶外玩的」



2025年3.35億人次出入境破紀錄 3陸路口岸假日人流超設計容量

事實上，港人北上消費人數近年持續上升，立法會新一份《數據透視》梳理本港邊境管制站運作情況，指自疫情後全面恢復通關起，本港各口岸總旅客流量在兩年間回升58%，至2025年達3.3億人次的紀錄新高，並且主要由陸路帶動，相關出入境流量在2016年至2025年間上升26.9%至2.8億人次。

每逢公眾假期都有不少市民北上消費，文件指出，去年8個陸路管制站中，香園圍、深圳灣及西九龍高鐵站的公眾假期使用量均超出負荷，當中香園圍口岸假日日均出入境人次9.26萬，是原先設計流量的三倍。