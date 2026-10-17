移加13年返港3個月！小紅書女指工作需時適應　讚近深圳方便探親

近年不少移居海外的港人考慮回流，亦有人從加拿大轉到香港發展事業。1名女子今年9月在小紅書表示，自己前往加拿大13年，包括在當地工作，2025年11月下定決心轉工，開始同時尋找多倫多及香港等地方的工作機會，最終同時獲得多倫多及香港的公司工作邀請。不過她指出，由於多倫多新工作的進展未如預期順利，因此她決定接受香港公司的聘用，「家在深圳，回流的地點只考慮了上海和香港。北京那場面完感覺culture（文化）不太合適；上海那場面到了final（最後一輪面試），但那時已經接了香港的offer（錄取）。最終敲定了香港」。



樓主在加拿大居住13年。（小紅書圖片）

樓主表示，回流香港約3個月，但身體適應情況相當不理想，形容水土不服問題「真的非常嚴重」，抵港約2星期便曾發燒，其後更患上慢性蕁麻疹，發文當刻仍受困擾。

除了身體不適之外，工作方面亦需要時間適應，樓主稱自己廣東話能力有限，「但在香港粵語的使用程度還是比想像中高一些，所以還是要慢慢學」。另外，亞洲和加拿大的工作文化確實存在差異，包括香港的工作時間較長，令她仍然處於適應階段。

樓主返港後亦不時懷念加拿大的一切。（小紅書圖片）

即使香港的工作時間較長，但樓主認為，能夠在周末返回深圳與家人相聚，彌補工時增加帶來的影響，對於和家人關係密切的人士而言，香港的地理位置可能帶來更大的優勢，亦更容易接受工作與生活之間的取捨。

不過，她強調，香港和加拿大的生活各有優劣，難以直接比較，「沒有哪裏好，也沒有哪裏不好，沒有直接可行的對比」，最終仍取決於個人需要及重視的事物。

樓主不時「懷念加拿大人的溫暖，懷念下班路上仍能看見夕陽，甚至有點懷念多倫多的大雪，也很想念多倫多的朋友們」。（小紅書圖片）

但回流香港後，樓主亦不時「懷念加拿大人的溫暖，懷念下班路上仍能看見夕陽，甚至有點懷念多倫多的大雪，也很想念多倫多的朋友們」。然而，她認為不同地方的生活各有特色，單靠想像或比較，未必能真正了解自己是否適合，因此仍需要親身嘗試。

即使香港的工作時間較長，但樓主認為，能夠在周末返回深圳與家人相聚，彌補工時增加帶來的影響。（小紅書圖片）

總結回流3個月的經歷，樓主認為，移居並非解決所有生活問題的方法，提醒有意轉換居住地點的人士，應先釐清自己希望改變的事情，並非單純因為目前生活不快便決定離開，「不要因為在哪裏不開心而relocate（移居），因為地理位置的不同並不會改變不開心的本質」。

最後，樓主以「人生就像圍城」形容不同地方生活的取捨，並願大家都能找到適合自己的生活方式，「希望大家happily ever after（從此幸福快樂生活）」。

（小紅書）