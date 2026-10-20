內地女跨境來港做侍應！日做12小時　高薪藏辛酸勸：吃不了苦別來

近年不少內地居民選擇來港工作，即使投身飲食或服務行業，薪酬亦比在內地可觀！有內地女生在社交平台分享來港任職餐飲侍應的辛酸史，指旺季連同加班費，月入最高可達2萬元，但高薪背後其實亦相當辛苦，事關她每天通勤加上日做超過12小時，繁忙時間連喝口水都變得奢侈，每晚回家後「累到連卸妝洗澡都想瞇着眼做，倒床上秒睡是常態」。樓主以自身經歷奉勸有意赴港打工的人，切勿因衝動貿然前來工作，「吃不了體力苦的真別來」，且不會廣東話的確會較「輸蝕」。



有內地來港任職餐廳侍應的女生分享辛酸史，勸告他人勿被高薪吸引，「吃不了體力苦的真別來」。（小紅書圖片）

內地女來港做餐廳侍應 旺季月入可達2萬元

該內地女生自9月起在小紅書發文，其中有帖文以「在香港做服務員，後廚一天真實工作量」為題，分享她在香港餐廳當侍應的辛酸經歷，指出在港工作薪資雖然比內地高，平均月入1.6萬至1.8萬元，旺季月入最高可達2萬元，但工作量亦相對地多。她直言任職侍應1年多，許多人以為她只是負責替客人下單上菜，但其實「忙起來的時候，後廚前廳哪裏缺人我就要頂去哪裏」。

樓主貼圖分享洗碗時工作照，「這堆摞得老高的碗碟，就是我在香港後廚一天的日常工作量」。（小紅書圖片）

選擇居住深圳 從出門到餐廳花費2.5小時

樓主表示，由於她選擇在深圳租屋，每天預計早上6時許出門，從羅湖口岸過關前往上水，計算等候過關及轉車時間，約8時半到達餐廳，換好制服和開會後，便要馬不停蹄為開門營業做準備，當中包括「擦杯子、擺餐具、備醬料、補檯布、整理備餐檯」，9時半前需要完成以上工序，然後等候客人來臨。

樓主表示，由於她選擇在深圳租屋，每天預計早上6時許出門，從羅湖口岸過關前往上水，單是早上通勤已花2.5小時。（小紅書圖片）

午餐高峰時段「喝水都要抽空猛灌兩口」

樓主指，上午11時半至下午2時為午餐高峰時段，形容繁忙時間下「前廳傳菜跑不停，後廚收盤子堆成山」，而她則需要「兩頭揗」來回補位，「端菜、撤桌、運碗碟、擦檯面，腳不沾地連轉2個多小時，連喝水都要抽空猛灌兩口」，雖然中午能在儲物間吃員工餐，並休息1小時，但之後又要準備晚市。

下班回家已過午夜12時：倒床秒睡是常態

樓主稱，晚市需要一直忙到10時許，待客人離開後仍要擦檯面、掃地、歸置物料、檢查消毒櫃、把第二天的餐具備齊，做完以上工作通常已經晚上11時，估計全日合共處理至少200至300個碗盤，「下班手腕都是酸的，工鞋鞋底永遠是濕的」、「累是真的累，站一天腳板底都發麻」，返回深圳普遍已經超過午夜12時，「累到連卸妝洗澡都想瞇着眼做，倒床上秒睡是常態」，剛上班半個月的適應期，腳上更來回長水泡，「走路一瘸一拐」。

樓主估計，全日合共處理至少200至300個碗盤，「下班手腕都是酸的，工鞋鞋底永遠是濕的」。（小紅書圖片）

香港薪酬可觀但辛苦 樓主1句奉勸：諗清楚

話雖如此，但樓主形容在香港當侍應比在內地當服務生的時候好太多，「同樣是幹體力活、熬時間，這裏做一天的收入，差不多頂內地兩三天」，而且每月能固定存到一筆錢，但她就提醒他人別被所謂「高薪」吸引而衝動決定來港工作：

吃不了體力苦的真別來 事主

樓主指出，香港服務業節奏比內地快，「後廚更是連摸魚（偷懶）的空（時間）都沒有」，但認為如果覺得在內地當服務生每天辛苦工作，也存不到多少薪水，想賺多點「那這裏（香港）確實是個能靠力氣換錢的地方」。

樓主指出，香港服務業節奏比內地快，但只要肯努力能吃苦，工資相比在內地更能存錢。（小紅書圖片）

網民佩服樓主毅力

有內地網民佩服樓主毅力，感嘆「真不容易」，「一天通勤時間來回成3個鐘，再加上班時間，總共10幾個鐘，家裏都照顧不到，寧願在大陸輕鬆上班賺五千元」。有人就好奇若然完全不懂粵語能否來港工作，樓主表示可以，「只是選擇較少」。

七七八八硬支出，加上休息不好，那我寧願住香港 內地網民意見

（小紅書＠今晚不吃飯）