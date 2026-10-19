香港豬肉很臭？港漂女呻有騷臭味：整鍋粥倒掉　附屠房劏豬程序

香港豬肉真的有騷臭味？有港漂女生於網上發文大呻，來港生活多年還是吃不慣香港的豬肉，覺得「有股騷味」和臭味，試過有次煮豬肉粥，但最後整鍋倒掉，而且買過價格較貴的黑毛豬也同樣有味道，好奇「是不是香港人吃不出騷味？」，猜測香港人從小吃慣所致，又認為老家廣東惠州及深圳的豬肉才好吃。



樓主又說，「香港雞更加難吃，冰鮮雞」、「以前買過香港本地雞蛋也是很腥，我現在都是買日本雞蛋吃」。多名內地網民留言表示認同，「貴州人覺得香港的豬肉無敵難吃，不香，處理了都一股味道」，也有網民表示吃不出有騷臭味。



事實上，現時香港市面供應的豬肉大多從內地進口，並經上水屠房及荃灣屠房屠宰。根據食物安全中心資料，港人食用的豬隻會先被電暈，再刺穿放血，經食環署衞生督察檢驗合格後，才由運肉車運送往店舖出售。



有港漂女生於網上發文大呻，來港生活多年還是吃不慣香港的豬肉，覺得「有股騷味」和臭味。（小紅書圖片）

「香港豬肉很臭。」該港漂女生在小紅書多度發文大呻香港的豬肉有騷臭味，她說「雖然來香港也幾年，還是吃不慣香港豬肉」，煲湯燉湯吃不出，但若清蒸就有很大股騷味，直言「試過有次滾豬肉粥，最後一整鍋粥沒要」。

港漂女：是不是香港人吃不出（豬肉）騷味？

樓主好奇「是不是香港人吃不出騷味，看每天很多人買」，但她覺得餐廳的肉餅、清蒸排骨都有股味道，但在內地吃豬肉不會這樣，「我老家惠州豬肉沒什麼味道，好好吃，真的吃不慣香港豬，試過一天吃香港豬肉，第二天去深圳吃深圳豬肉，深圳豬肉好吃好多」。

該港漂女生說，試過有次滾豬肉粥最後整鍋倒掉，買過較貴的黑毛豬也同樣有味道，好奇「是不是香港人吃不出騷味」。（小紅書圖片）

心理作用VS香港豬就是有騷臭味

樓主甚至懷疑「是不是我心理作用？還是香港豬真的沒辦法改變這個味道？」。她更就此詢問香港「豬肉佬」，對方回覆「香港是飼料豬，大陸家豬不同」。

樓主又說，「有次我去買豬里脊，豬肉佬說沒得賣，大陸才有這種叫法，香港的是叫肉眼，也不知是不是豬肉佬騙我」。

有內地網民表示有同感，「貴州人覺得香港的豬肉無敵難吃，不香，處理了都一股味道」。（資料圖片）

我福建的，我老家豬肉真的超級好吃，是土豬，很新鮮，隨便瘦肉拿來煮米粉湯都好吃，我來香港也這樣煮，就是不好吃，我媽說你那邊豬肉不好吃！ 網民意見

內地網民有同感：香港豬肉無敵難吃

「就是有味，排骨也是，紅燒排骨放了好多調料都蓋不住的味，平時醃來炒菜也不好吃，不像老家的豬肉，啥調料不用放，直接往水裏燙熟就很鮮美」



「貴州人覺得香港的豬肉無敵難吃，不香，處理了都一股味道」



「可能是我舌頭夠遲鈍，沒吃出異味，感覺就是肉質比較鬆軟，高壓鍋壓豬腳5分鐘就夠，時間長了就爛得不行」



有網民建議，「一般會用蔥薑料酒過一下，這樣味道會小很多」。（資料圖片）

網民建議用蔥薑料酒去騷味

「是不是某些店的問題？我們買過很多地區都沒什麼騷味，偶爾會遇到有騷味，但很少」



「一般會用蔥薑料酒過一下，這樣味道會小很多」



有網民解釋兩地豬肉部位叫法，澄清「豬肉佬」無欺騙：

「內地的小里脊，香港叫豬柳，大里脊，香港叫肉眼，這邊都是拿來煲湯比較多」



有網民猜測香港豬肉有騷味原因，「可能宰殺處理上不同」。（資料圖片）

網民猜測香港豬肉有騷味原因：放血方式不一樣

「放血方式不一樣，歐洲有些更味道重，內地黑毛豬好吃很多」



「都係內地豬肉多，可能宰殺處理上不同。香港豬肉都係半夜宰好，然後放入雪櫃再運去各個街市，豬骨入面有時變黑發臭，豬肉放久了有股騷味，全部放過雪櫃」



「我覺得因為天氣炎熱的緣故，豬肉檔裏的豬肉放太久了」



香港市面供應的豬肉分為新鮮、冰鮮和冷藏豬肉3類，並大多從內地進口。（資料圖片）

香港市面供應豬肉大多內地進口

香港市面供應的豬肉分為新鮮、冰鮮和冷藏豬肉3類，而過去一年，本港每天約有逾三千頭活豬供應，其中約95%來自內地，其餘少量是本地活豬。

本港每天約有逾三千頭活豬供應，其中約95%來自內地。（食環署網頁截圖）

根據食物安全中心網頁資料，全港的鮮肉（牛肉、豬肉及羊肉）供應來自兩間持牌屠房，即上水屠房及荃灣屠房。（資料圖片）

豬肉真的可能有「騷味」或「尿味」？

民間所謂豬肉散發「騷味」或「尿味」，在國際食品科學與畜牧研究中稱為「公豬異味（Boar Taint）」，是源於公豬體內自然積累的兩大化學物質，即「雄烯酮（Androstenone）」與「糞臭素（Skatole）」。雄烯酮是公豬性成熟時於睪丸分泌之雄性信息素，氣味濃烈類似汗液與尿臊；而糞臭素則是腸道細菌分解色氨酸的產物，極易沉積在豬隻脂肪組織中。

研究顯示，人類對雄烯酮的嗅覺敏感度存在極大基因差異，部分人群嗅覺受體極其敏感，只要肉品含有微量雄烯酮便會感到刺鼻作嘔。傳統上生豬養殖多在幼年為公豬閹割去勢以抑制此異味，但若養殖場閹割不完全、出欄週齡偏大，或是個別豬隻脂肪氧化，便會殘留明顯騷味。港人習慣在街市購買即日屠宰的新鮮豬肉，若豬肉在常溫環境下懸掛過久，肉質中的脂肪會在高溫濕氣下氧化，亦會加劇油耗羶味釋放。

若豬肉在常溫環境下懸掛過久，肉質中的脂肪會在高溫濕氣下氧化，亦會加劇油耗羶味釋放。（資料圖片）

全港鮮肉供應來自上水及荃灣屠房

根據食物安全中心資料，全港的鮮肉（牛肉、豬肉及羊肉）供應來自兩間持牌屠房，即上水屠房及荃灣屠房。該兩間屠房現時每日共屠宰約3,072頭豬、25頭牛和2隻羊。

食環署負責監管屠房的運作，確保屠房的運作符合規定的衞生和環境標準，以及在市場出售的所有肉類均適宜供人食用。食環署派駐屠房合資格的衞生督察負責進行肉類檢驗及執行其他相關職務，包括監察屠房運作和肉類運送安排等。

香港豬隻屠宰流程一覽。（「食物安全中心」網頁圖片）

香港豬隻屠宰及處理過程：先電暈再放血

1. 宰前檢驗 - 所有豬隻均須接受屠房(獸醫)組的宰前檢驗小組的檢查。懷疑患病或受傷的豬隻會被篩選作隔離屠宰。



2. 電暈 - 在自動電豬槽内用電流擊暈豬隻。



3. 刺穿及放血- 刺穿豬隻頸部的動靜脈及掛上運輸槽放血。



4. 沖洗 - 屠體進入清洗機以清除血漬及污垢。



5. 熱水燙豬 - 屠體通過長形的燙熱廂內以攝氏58度熱水燙洗。



6. 去除豬毛 - 用除毛機去除豬隻身上的毛髮。



7. 開肚取内臟 - 用縱行切割方式開豬肚取去内臟。



8. 宰後檢查 - 屠體及内臟需經衞生督察檢驗，檢驗合格才可食用。不適宜供人食用的，便會被沒收整個屠體或受感染部分，並安排將其銷毀。



9. 蓋印 - 只有通過檢驗合格的牲口屠體和内臟，才可蓋上「政府檢驗」蓋印。



10. 針編 - 屠體上有農場和商戶針編及生産編號，可供追查問題豬隻的來源。



11. 分發 - 屠體和内臟由運肉車運送往個別的店鋪出售。



（小紅書 / 食物安全中心）