香港圖書館插座近桌面　MacBook充電頭插不入　內地女：驚人設計

電腦快沒電時想充電，卻發現空間限制對不上插座，着實令人崩潰！有內地女近日在香港的公共圖書館使用手提電腦時，遇上充電難題，圖書館安裝的插座太貼近桌面，女子使用的蘋果公司（Apple）MacBook充電插頭火牛（電源轉換器）較大，三腳插略高於插座口而無法插入充電，她崩潰大呼「香港圖書館驚人設計！」、「這是誰設計的？」。



有網民認為是蘋果公司原廠電源轉換器太大，「香港買的電腦頭沒這麼大，設計當初也沒想到蘋果的各種大充電頭」。也有網民認為是圖書館安裝不夠周到，「評論區這個能怪蘋果？普通的手機充電的三角插頭，下面的線也會頂到桌面啊，時間長了容易掰彎」，甚至質疑不符機電署指引，「插座有問題，機電署建議蘇底離檯面最少75mm，離地面150mm」，有網民就建議換插頭或使用拖板化解困局。



有內地女近日在香港的公共圖書館使用手提電腦時，遇上充電難題，MacBook充電插頭火牛較大，三腳插略高於插座口而無法插入充電。（小紅書圖片）

該內地女於小紅書以「香港圖書館驚人設計！」為題發文發相，顯示因MacBook電源轉換器較大，加上被桌面頂着，對不上圖書館插座口而無法充電。

香港圖書館插座貼桌面 MacBook充電頭插不入

內地女無奈大呼：「誰能告訴我？這是誰設計的？哪個聰明人來想個辦法？在線等！」她又說，圖書館內可使用的插座都是這樣安裝，令她無法選坐別處。

內地女無奈說，圖書館內可使用的插座都是這樣安裝，令她無法選坐別處。（示意圖／資料圖片）

網民斥安裝不周到：普通插頭線彎折過多易損耗

有網民認為是蘋果公司原廠電源轉換器太大，「不是香港圖書館驚人設計，是蘋果插頭驚人設計」，不過也有網民指出，若使用在下方連接電線的插頭，同樣衍生問題，電線需在狹窄空間內彎曲，久而久之或會造成電線損耗。

「這個問題是設計師問題，沒有留空間」



「確實裝的不好，一些傳統的插頭插這個，下面那條線也需要擠變形」



「三腳插本來就不應該裝這麼低，即使不是這麼大的插頭，普通插頭放在這下面，線彎折過多也會造成損耗」



「線纜彎折半徑過小容易破損短路，這樣的插座位置最好還是用後出線的」



機電工程署對插座的安裝有特定規範。（機電署守則截圖）

網民質疑插座距離不足 機電署對插座安裝的規範是？

機電工程署《電力（線路）規例工作守則》列明插座安裝的規範，「裝在牆上的插座，應安裝在距離地板最少有150毫米淨高位置。而由工作面頂部至插座底部，則最少有75毫米的距離」。

（小紅書 / 機電署）