來港旅遊買椰汁　內地女嘆：1句惹店員不爽　網民：港人習慣簡潔

有內地女「十一黃金周」來港旅遊遭遇不快購物經歷，她到1間網上熱推飲料店買椰汁喝，排隊時聽到前面兩名顧客加錢配珍珠，到她點單時為方便店員不用再詢問是否需要加配料，就說了句「1個小杯什麼都不加」，結果卻被店員以不爽態度回懟「加東西是要錢的」、「你不用多講，你不加錢，你想要我也不會多給你的」，令她迷茫不知道該怎麼正確地跟香港服務業人員說話。



帖文引來網民熱議，有網民認為香港人講求速度高效率，說話要盡量簡潔，「這個就是香港生活的節奏！你直接說1杯小的，大家都明白。但如果你說1杯小的甚麼都不加，那麼他便需要更多時間去瞭解你的要求，在高節奏生活下，有些人會覺得你麻煩碎嘴兩句，有些人怕你不明白就多說兩句。那就要看那個店員說話時的態度，但本地香港人就已經習慣了他們的服務態度，不對我們呼呼喝喝就已經很好了」。



也有網民認為店員態度有問題，「有些人態度就不太好，不用反思你自己，你說什麼都不加是正確表達自己的需求，正常店員頂多說1句ok就好了，他偏要陰陽怪氣是他的問題」、「其實憑什麼顧客去習慣去遷就他們，明明他們是做服務業的，基本的態度都擺正不了」。



有內地女「十一黃金周」來港旅遊買椰汁喝遭遇不快經歷。（小紅書圖片）

該內地女於小紅書以「有哪位香港人來說說，應該怎麼跟服務員說話」為題發文表示，10月5日來港旅遊跟風去1間飲料店買椰汁喝，前面兩個說廣東話的顧客點了小杯椰汁加珍珠，還特別要求多放點珍珠。

來港旅遊買椰汁 內地女嘆：1句惹店員不爽

樓主說，該店有分小杯、中杯和瓶裝款式，想着中杯喝不完，加上在生理期中，想控制一下少喝點冰飲料，亦不喜歡珍珠，到她點單時，「就隨口說1個小杯什麼都不加」，沒料到「服務員就很不爽說『加東西是要錢的』」。

樓主指出，「其實如果前面人不加（配料），我可能也就什麼都不多說了，我本意是為了方便他不要再詢問我加不加東西，結果沒想到有不爽到他」。（《鯊魚》劇照）

內地女：本意為方便店員不要再詢問我加不加東西

樓主表示知道加小料要錢，所以說什麼都不加，卻被店員訓了一大輪，「大致的意思就是說，你不用多講，你不加錢，你想要我也不會多給你的」，然後就掃碼收了1個小杯的錢，緊接又說小杯杯子沒了，樓主於是加了錢買中杯，但後來回看拍下的照片質疑店員給了她小杯杯子。

樓主指出，「其實如果前面人不加（配料），我可能也就什麼都不多說了，我本意是為了方便他不要再詢問我加不加東西，結果沒想到有不爽到他」，無奈嘆道「人和人之間的思維差異真的很大，不明白，我隨口的1句話怎麼就讓他很不爽」。

有網民表示，「香港就簡單一點，只說你要什麼就夠了，說多餘的話會被不爽，本地人都這樣」。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

網民解釋港人習慣簡潔：說多餘的話會被不爽

「香港就簡單一點，只說你要什麼就夠了，說多餘的話會被不爽，本地人都這樣，我們工作也不喜歡別人講多餘的話，自己也不會講多餘的話，本地人也同樣會被罵」



「就是簡單直接就行：『你好，要一杯細椰汁，唔該！』，不用多說不用加，如果他後面問有冇其他需要，才回覆不用」



「加錢的東西，你不說沒人會加。你直接大中小就行，除非他免費加的，你不要才有必要說」



「基本款的就不用特別提，通常是口味才需要備註，糖度冰度這種，你這間就說小杯椰汁就行」



「就說大杯小杯就好了，他默認就純椰汁，很少人加小料，加珍珠更加是異端。 不能把這當奶茶店，它同集團有賣蔗汁，你也不會說蔗汁不要珍珠。說白了店員覺得麻煩，又怕聽錯你是要還是不要」



有網民安慰樓主，「他嫌煩是他態度不好是他的問題，不要內耗自己」。（《我的鄰居是EXO》劇照）

有網民認為店員服務差：他嫌煩是他態度不好

「你沒錯，他就是單純的心情不好，不用管他」



「因為加小料的人是少數，不用特別說，他嫌煩是他態度不好是他的問題，不要內耗自己」



「因為你善良啊，你覺得免他多問1句話省時省力。但是對方命苦又敏感，沒有能力接收你的善意」



「就是有那種愛教人做事教人辦事的頑固和愚昧心理，稍微一變通都會不適應和無所適從，需要糾正他人，更多是一種愚昧，夾雜惡意」



「事實就是個店員突然沒事找人罵，正常飲品店問完大細都會問要不要加小料，小料要加錢，他希望你加的，加料少了椰奶又收多幾元，就像你去餐廳吃飯，點完菜會問你喝什麼，做生意嘛懂的都懂。po主主動說了不加，正常人都是答『好呀』就算，這個店員明顯不是正常人」



（小紅書）