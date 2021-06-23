兒童恩物智能手錶突爆炸　4歲女手背三級燒傷超慘　家長睇到心驚

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-06-23 08:00

具定位及通話功能的智能手錶近年成為兒童恩物，但質素良莠不齊隨時有爆炸危機！福建泉州1名4歲女童佩戴智能手錶時，手錶突然自燃，即時冒出大量濃煙及爆炸，女童用力企圖甩掉戴在左手的手錶不果，終由外婆協助下才成功脫掉，其手背已被嚴重燒傷，狀況恐怖。女童立即送院治理，其後需接受植皮手術，醫生診斷後指她的手背傷勢屬三級燒傷，其父受訪時表示幸好女兒趕得及把錶脫下來，「否則孩子的手估計就保不住了」。 涉事手錶是透在網上平台購入，女童的爸爸正與商家聯繫處理賠償事宜。近年不少家長都購買智能手錶給子女，以便監控子女的去向及方便通話，過去亦曾發生過同類爆炸事件，令兒童手部受傷，有家長呼籲要購買值得信賴的品牌產品，

福建泉州1名4歲女佩戴的智能手錶突然自燃冒煙及發生爆炸，令女童的左手受傷。（「泉州通」圖片）

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綜合內媒報道，事發於本月8日下午，福建泉州1名4歲女童依依（化名）所佩戴的智能手錶突然自燃冒煙，當時她在外婆家中與3歲表妹玩耍，突然外婆聽到房間傳來「嘭」一聲，她衝進去查看時，只見房內已煙霧瀰漫，依依的手錶不斷冒煙，空氣中充滿燒焦味。依依哭着嘗試甩掉左手上的手錶，但最終仍要在外婆的協助才能成功把手錶脫下，而依依的手背被嚴重燙傷，外婆用自來水為她傷口沖洗降溫，再將她送院治理。

從照片可見，智能手錶爆炸後有部件飛脫出來，手錶電池燒至熏黑。依依的父親黃先生透露，手錶是女兒的舅父從網上平台購入，女兒佩戴時未插過電話卡，她覺得手錶好看，所以不時佩戴，事發前2、3天她都有佩戴，想不到會突然自燃及爆炸。

醫生診斷女童的手背屬三級燒傷，需進行植皮手術。（網上圖片）

醫生診斷後，指依依的手背傷勢屬三級燒傷，需進行植皮手術。黃先生則形容女兒手背上的傷口被燒成焦黃狀，「一位朋友告訴我，手錶自燃時的溫度，就好比電桿產生的幾百度高溫。孩子才4歲，皮膚還非常嬌嫩，幸虧脫錶脫得快，否則孩子的手估計就保不住了」。目前依依仍需要住院接受觀察。

黃先生表示已與手錶的商家聯繫，正在協調處理賠償事宜，並提醒其他家長採購此類電子產品是一定要謹慎，避免悲劇再次發生。網民亦紛紛關注事件，不少人留言追問涉事手錶的牌子，「什麼品牌啊？好讓大家避坑，安全無小事，大家還是給寶寶買正規大廠的電話手錶吧」、「我女兒兩歲特別喜歡我妹妹戴的電話手錶，我就在網上給她買樓一個幾十塊錢的戴着玩，馬上去扔掉」，網民亦指出如今很多小朋友都戴電話手錶，「這一塊的監管一定要跟上」。

內地於2019年11月亦曾有兒童佩戴智能手錶時發生爆炸，該名女童手臂留下手錶狀的燒焦傷口。（網上圖片）

翻查資料，內地過去亦曾有兒童佩戴智能手錶時發生爆炸，其中2019年11月，江門市1名小學女生在上學期間，其智能手錶突然冒煙，高溫令其手背與前臂間的皮膚嚴重燒傷，更留下手錶狀的燒焦傷口，而該手錶是從實體店購入。《香港01》記者翻查淘寶網，發現有許多不同品牌的智能手錶發售，最平宜的貨品售價低於100元人民幣。

（綜合）

同場加映：成都電動車電梯內爆炸 5人困密室遭火焰吞噬 驚悚畫面曝光

內地媒體《澎湃新聞》報道，5月10日7時34分在四川省成華區1部電梯內發生爆炸意外，事發時有3名男子、1名女子及女子懷中的嬰兒。從閉路鏡頭拍攝的畫面可見，1位白衣男子推着電動車進入電梯內，其他人讓出空間給他，升降機門一關閉後，電動車即冒出濃煙，隨後起火爆炸，事情只在3秒間發生。

1名男子推着電動車（電瓶車）進入電梯，關門後突然爆炸，電梯內的5人遭火焰吞噬，場面非常可怕。（影片截圖）

事發經過▼▼▼

同場加映：家居噴殺蟲水引爆炸 女子手面嚴重燒傷 誤射1物件成意外起因

內地1名女子在家中噴殺蟲水時，因誤噴至蚊香上，即時引起爆炸，雙手與臉部都被嚴重燒傷，目前仍在醫院治療。（影片截圖）