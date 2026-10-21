湖北襄陽1名男子在家樓下拾到手提包，內裏放有3.8萬人民幣（約4.5萬港元）及相關證件，男子為防他人冒領及電話騷擾，在電梯張貼告示，將自己電話號碼後四位化為「身份證算術題」，只要是真正失主必然能夠解謎並致電聯絡。事件隨即登熱搜榜，引發網絡熱議，紛紛大讚尋獲失物的男子有智慧。



湖北襄陽1名男子在家樓下拾到手提包，內裏放有3.8萬人民幣（約4.74萬港元）及相關證件，以奇招尋找失主，惹來網民圍觀。（網上圖片）

隱去手機號碼最後4個數字 失主靠身份證可「解謎」

綜合內地媒體報道，湖北襄陽1名男子於10月19日在樓下拾獲1個手提包，內有身份證、多張銀行卡、汽車鑰匙及3.8萬人民幣。拾獲者雖然未有私吞財物的想法，但考慮到若直接公開個人電話或失主資料，恐引來立心不良人士冒領或日後遭騷擾，遂手寫一份告示貼於大廈電梯內。

湖北襄陽1名男子在家樓下拾到手提包，內裏放有3.8萬人民幣（約4.74萬港元）及相關證件，以奇招尋找失主，惹來網民圍觀。（網上圖片）

告示中，男子刻意隱去自己手機號碼的最後4位數字，並提示數字分別對應失主身份證號碼中的第1位、第9位、第11位及第12位，只要是真正失主，必然能推算出完整手機號碼。不少網民大讚高招，稱此舉既能精準防偽，又能保護雙方的個人私隱。

交派出所最穩妥？內地法例：兩種途徑均合法

隨着話題升溫，有網民質疑此做法存在隱患，認為拾得大額現金最穩妥的做法應是直接交予公安派出所，由官方透過身份證系統主動聯繫失主，既可免除自行核實身份的繁瑣程序，亦能避免當面交接時可能產生的失竊爭議。據《中華人民共和國民法典》第314條規定，拾得遺失物應當返還權利人，拾得人可以及時通知權利人領取，也可以送交公安等有關部門，2種途徑在法律上均屬合規。

有網民質疑此做法存在隱患，認為拾得大額現金最穩妥的做法應是直接交予公安派出所（相當於香港警署）。（AI圖片生成）

香港法例：拾遺不報可控盜竊罪 最高判監10年

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第2條，任何人不誠實地挪佔屬於他人的財產，並意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪；拾獲他人財物後若不設法交還而據為己有，同樣極可能落入法律定義中的「意圖永久剝奪」。為免爭拗或惹起誤會，在香港遇到類似情況，最安全的做法是將失物交到附近警署，交由警方處理。