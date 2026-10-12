AI短劇「不燒心文學」爆紅　不怕虧錢只怕壞規矩　瀏覽破13.7億次

一批高度模板化的餐飲經營題材人工智能（AI）短劇走紅中國內地網絡，「貴是貴點，但吃了不燒心」、「寧可少掙點，規矩不能壞」等經典台詞掀起模仿風潮。內地媒體稱，「不燒心文學」成了火遍全網的熱梗。



中國科學技術協會微信公眾號「科普中國」星期五（10月9日）發文稱，AI短劇最近在中國帶火了「不燒心」這個詞。

一批高度模板化的餐飲經營題材人工智能（AI）短劇走紅中國內地網絡，「貴是貴點，但吃了不燒心」等經典台詞掀起模仿風潮。（微博@娛樂圈新鮮事）

點圖看懂爆紅的「不燒心文學」究竟是什麼：

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據介紹，在一批高度模板化的AI短劇中，劇情通常是主角堅持用好食材做包子、飯盒、豬腳飯等，雖然價格貴一點，但顧客吃著放心；競爭對手靠低價和劣質食材搶生意，最後顧客又回到主角店裏，評價一句：

貴是貴了點，但吃了不燒心。

隨著短劇傳播，「不燒心」逐漸成為品質好、靠譜、不糊弄人的代名詞，甚至被網民用在食品以外的商品和服務上。

這些「不燒心」題材的AI短劇中，經典台詞除了規矩不能壞、吃了不燒心之外，還包括：

「先把規矩立住，路才能越走越寬」

「不怕虧錢嗎？怕，更怕帳本不清」

「剩下怎麼辦？倒掉」

「寧可少掙點，也不能壞了規矩」



一段時間以來，內地社媒平台上出現不少網民惡搞模仿這些台詞的短視頻內容。

中國新媒體平台「新榜」星期五（10月9日）發文稱，在中國短視頻和短劇平台上，這類「燒心」短劇經常衝上榜單前10，是熱門且容易複製的爆款題材。同一套以堅持品質、顧客嫌貴、同行內捲、顧客回頭為主線的商業寓言，又被複製到了納鞋底、編假髮網等行業中。

文章稱，短視頻平台抖音的話題「不燒心」下，相關視頻的瀏覽量已超過13.7億次，「全網也隨之進入燒心時代」。

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內地媒體東南網星期五（10月9日）刊出評論文章稱，「不燒心文學」成了火遍全網的熱梗，但不少批量生產的AI短劇，恰恰犯了熱梗所批判的毛病。為追逐流量、壓縮製作周期，不少團隊套用同一套劇本框架，上演幾乎一模一樣的故事，與短劇中黑心商家用劣質原料賺快錢如出一轍。

文章說：「觀眾看一兩部覺得新鮮解壓，看多了千篇一律的橋段，自然產生審美疲勞。於是大家用玩梗調侃的方式，把這種情緒延伸到生活的各類場景中，選東西、交朋友、看網絡內容、做人生選擇，萬物皆可評價一句不燒心。表面上玩的是不燒心這個熱梗，實際上卻藏著普通人樸素的訴求：可以不完美，但不要欺騙。」

文章引述數據稱，中國目前的微短劇用戶已經超過8億人，僅今年前八個月上線微短劇就達43萬部，其中AI劇佔比超過九成，帶來內容質量、權益保護等新挑戰：「看似一片繁榮的千億市場，卻充斥著大量換湯不換藥的流水線產品，導致劣幣驅逐良幣，消耗的是觀眾對整個行業的耐心，侵蝕的是行業長遠發展的根基。」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】