歐洲三文魚打破禁忌 為慳錢改餵雞內臟飼料 消費者轟：令人噁心
撰文：聯合新聞網
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歐洲三文魚養殖業者為降低成本，開始打破長年禁忌，用雞隻副產品餵魚。以野生魚製成的飼料原料近兩年價格幾乎翻倍，禽類原料飼料每公噸價格則不到一半，促使業者改用便宜的替代品。
這類副產品包括被認定不適合供人食用的骨頭、肝臟與腦，不含羽毛。智利與加拿大業者已使用多年，但歐洲超市因為擔心消費者反彈，過去拒絕販售這類三文魚。
野生魚類資源減少、來自中國的需求增加，推升魚粉價格。今年強烈厄爾尼諾現象又干擾秘魯鯷魚捕撈，使業者更急於尋找替代蛋白質。三文魚業者主張，改用雞隻原料能減少碳排放。
不過，食品研究機構Nofima研究員Florent Govaerts表示，2026年研究發現，英、法兩國消費者認為餵三文魚吃雞「不自然，而且令人噁心」。法律並未要求零售商在包裝上列出魚飼料成分，消費者很難辨識。
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