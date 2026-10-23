公屋三派牛頭角上邨　港男苦等14年：終於啱心水　遭網民質疑奄尖

【公屋申請／公屋輪候】港人由輪候公屋到「上樓」需時，非長者一人申請者在配額及計分制下更普遍需等候逾10年！有公屋申請人在社交平台群組「報喜」，指申請公屋輪候14年，目前三派牛頭角上邨，認為「終於啱心水」，引來網民紛紛祝賀，「牛上正爆」、「近地鐵站，巴士小巴一應俱全，區內配套齊全」。但有部份聲音批評「派畀你都仲要揀」，質疑樓主沒有迫切住屋需求，而他就留言解釋當中原因。



有公屋申請人三派牛頭角上邨，對編配結果表示滿意，引來網民熱議。（示意圖／資料圖片）

公屋一般申請者最新「綜合輪候時間」為4.8年

根據房屋局網頁，截至2026年6月底，過去12個月獲安排入住傳統出租公屋，或「簡約公屋」的一般申請者的「公屋綜合輪候時間」為4.8年，雖然較上一季輕微上升0.1年，但仍低於2018年至2025年間的紀錄，繼續維持在5年以下。

公屋三派牛頭角上邨 申請人感恩：終於啱心水

該申請人在facebook群組「公屋討論區」發帖，表示「苦等14年」經過首派和二派，日前迎來第三派「終於啱心水」，自嘲稱「排到就快變長者」。

單位望公園有開揚景觀 月租1,903元

從樓主上傳房屋署寄出的信件顯示，他首派獲派觀塘翠屏北邨、二派深水埗白田邨、三派為牛頭角上邨的常盛樓。樓主透露，該單位月租1,903元，望向公園有開揚景觀，大讚「我已經非常滿意」。

樓主先前兩次被派至觀塘翠屏北邨，及深水埗白田邨，對於三派為牛頭角上邨表示滿意。（「fb＠公屋討論區」圖片）

網民讚牛頭角上邨位置極佳

不少網民認為牛頭角上邨地點方便，紛紛恭喜樓主，且指常盛樓樓齡不高，「得17年樓齡咋，嗰度係2009年入伙㗎」。

「牛頭角超級方便乜都有，買餸行商場全部喺左近，地鐵就喺隔籬，巴士van仔全部有」



「交通超方便，去淘大商場和德福商場都方便，牛頭角街市又平」



「我朋友三派都係同一個地方，夾硬要咗，所以唔係個個都咁好運」



網民指牛頭角上邨地理位置甚好，交通方便且生活配套齊全。（示意圖／資料圖片）

網民批評樓主奄尖：左揀右揀 樓主現身說法

惟有人質疑樓主沒有迫切的住屋需要，「左揀右揀，其實你都唔係好需要間公屋啫」，有留言就代為解釋，「白田邨真麻麻，食店極少質素低，白田乃石硤尾一個山丘，整區除了公屋樓宇，幾乎無任何閒逛娛樂地方」。

派畀你都仲要揀 網民質疑

而樓主亦親自回覆，獲派之白田邨單位屬長者住屋改建，或是共用廚廁單位，而他日常生活早出晚歸，需要洗衣，擔心會影響他人，故稱前兩派的結果並不合適。

（facebook＠公屋討論區）