打波遭阿叔偷拍臀部！獅城女網紅當面對質　籲勇敢挺身：不要啞忍

穿得清涼就活該被偷拍？新加坡1名女網絡紅人日前在組屋樓下公共球場運動時，疑遭一名中年男子偷拍臀部，事主當機立斷與對方當面對質，更在其手機的「最近刪除」相簿中尋獲大量偷拍照片。事件曝光後引起社會關注，雖然引來部份網民「檢討受害者」批評其衣着，但她霸氣反擊，呼籲女性遇事絕不能保持沉默，要勇敢挺身而出。



新加坡1名女網絡紅人日前在組屋樓下公共球場運動時，疑遭一名中年男子偷拍臀部，事主當機立斷與對方當面對質。（IG：kaseyavariellelow）

Kasey Avarielle Low（IG：kaseyavariellelow）

Kasey Avarielle Low（IG：kaseyavariellelow）

Kasey Avarielle Low（IG：kaseyavariellelow）

Kasey Avarielle Low（IG：kaseyavariellelow）

球場邊中年漢形迹可疑 友人揭發暗中偷拍

綜合媒體報道，事發於7月18日，28歲的新加坡內容創作者Kasey Avarielle Low，與友人在當地組屋樓下的公共球場打匹克球（Pickleball）。其間，其友人發現1名中年男子站在球場邊緣，行迹十分可疑，該名男子躲在角落，一直舉着手機並不斷調整拍攝角度，疑似正放大鏡頭拍攝，友人的丈夫見狀，隨即上前詢問對方是否在偷拍，惟對方當場矢口否認。

Kasey友人發現1名中年男子站在球場邊緣，行迹十分可疑，該名男子躲在角落，一直舉着手機並不斷調整拍攝角度，疑似正放大鏡頭拍攝。（IG：kaseyavariellelow）

Kasey友人發現1名中年男子站在球場邊緣，行迹十分可疑，該名男子躲在角落，一直舉着手機並不斷調整拍攝角度，疑似正放大鏡頭拍攝。（IG：kaseyavariellelow）·

Kasey友人發現1名中年男子站在球場邊緣，行迹十分可疑，該名男子躲在角落，一直舉着手機並不斷調整拍攝角度，疑似正放大鏡頭拍攝。（IG：kaseyavariellelow）·

Kasey要求打開「最近刪除」（Recently Deleted）的相簿時，赫然發現內藏多排經過放大的照片，畫面幾乎全部聚焦在她的臀部。（IG：kaseyavariellelow）·

當面對質查手機「最近刪除」 相簿藏臀部特寫

雖然當時眾人無法立即確認對方拍攝內容，但Kasey決定親自上前與該男子對質，她表示，若誤會了對方她願意道歉，但若有人正遭受偷拍，則絕不能視而不見。在檢查男子手機時，其主相簿起初未見異樣，然而，當Kasey要求打開「最近刪除」（Recently Deleted）的相簿時，赫然發現內藏多排經過放大的照片，畫面幾乎全部聚焦在她的臀部。

面對鐵證，該名男子初時堅拒承認，其後改口辯稱是「誤拍」，又解釋只是想拍攝匹克球比賽，但照片明顯針對私密部位。

面對鐵證，該名男子初時堅拒承認，其後改口辯稱是「誤拍」，又解釋只是想拍攝匹克球比賽，但照片明顯針對私密部位。（IG：kaseyavariellelow）·

面對鐵證，該名男子初時堅拒承認，其後改口辯稱是「誤拍」，又解釋只是想拍攝匹克球比賽，但照片明顯針對私密部位。（IG：kaseyavariellelow）·

Kasey當場將偷拍照片徹底刪除，並繼續與男子理論，直到其男友趕至現場要求對方離開，該男子才悻悻然離去。（IG：kaseyavariellelow）·

Kasey當場將偷拍照片徹底刪除，並繼續與男子理論，直到其男友趕至現場要求對方離開，該男子才悻悻然離去。（IG：kaseyavariellelow）·

刪相放人後悔未報警 反駁「檢討受害者」言論

Kasey當場將偷拍照片徹底刪除，並繼續與男子理論，直到其男友趕至現場要求對方離開，該男子才悻悻然離去。Kasey事後將經歷上傳至社交平台，引發廣泛關注，雖然獲得廣泛支持，但亦有部份網民留言指責她「穿着太暴露，是自找的」，甚至有人稱在公共場所被拍是理所當然。

對此，Kasey嚴正反駁，強調當天只穿着專為跑步設計的普通運動短褲，並指出自己過去即使穿着長袖、長褲也曾遭不當騷擾，直斥「穿着絕不應成為騷擾他人的理由」。她事後表示，因當下親手徹底刪除證據，不確定能否立案而未有報警，回想起來感到後悔，並藉此勉勵其他受害女性不要獨自承受，應主動向身邊人求助。

（綜合）

其他報道：日本男教師偷拍小學女童裙底！手機片揭曾對女學生水樽做不雅行為

教師理應保護學生，但日本卻出現變態教師！當地東京都1名公立小學男教師，早前因涉嫌偷拍小學3年級女童裙底被捕，警方近日再於其私人手機中發現更多涉案證據，包括將下體貼靠在教室內對女童的水樽飲水口作出不雅動作。該教師因涉嫌對同1名女童做出不雅行為、損毀物品，被警方再度逮捕。



涉案教師承認犯案，更表示雖有罪惡感，「但興奮的感覺蓋過了良知」，又自爆曾對其他學生的體育服和水樽等物品，做過同類型的不雅行為。案件引發日本社會對校園師德及兒童安全的高度關注。



日本東京都1名公立小學男教師，早前因涉嫌偷拍小學3年級女童裙底被捕，該教師還涉嫌對同1名女童做出不雅行為。（YouTube影片截圖）

趁教室無人 向女學生水樽留不雅痕跡

涉案男師為39歲的若松晃司郎，任職於東京都內公立小學教師。據東京警視廳公布的案情顯示，去年10月的1個周日，疑犯趁學校教室空無一人，針對當時就讀3年級、年僅9歲的女學生財物作出不當行為。該女學生當天將水樽遺漏在教室，若松竟將下體貼靠在水樽飲水口作出不雅動作，導致水樽受污損無法使用，警視廳隨後以「器物損毀」罪名對其追加逮捕。

疑犯趁教室無人，針對當時就讀3年級、年僅9歲的女學生財物作出不當行為。（AI生成圖片）

手機藏「水樽不雅片」揭發新罪證

這宗駭人聽聞的案中案，源於警方若松的另1次執法。事緣若松在上個月因涉嫌將手機伸進同1名女學生裙內偷拍，遭警方逮捕並起訴。警方在檢查涉案手機時，意外發現這段涉及水樽的不雅影片，才揭發他涉及更變態的罪行。

全文：日本男教師偷拍小學女童裙底！手機片揭曾對女學生水樽做不雅行為