港鐵男童舔座椅玻璃 直擊男乘客：唔敢再挨 網民驚呼核突｜有片
撰文：卡洛兒
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在公眾場所或搭乘交通工具時，家長切記時刻看管同行小孩！有港鐵男乘客在社交平台貼片，指在車廂發現有男童「伸脷奶玻璃」，再用手指反覆抹向玻璃，網民紛紛直斥噁心，「屋企人教落唔好挨，有好多鼻涕、口水、痰，原來係真」。
另有留言質疑男童父母失職，「正常父母教佢衛生知識就唔會咁樣」，但有人代為解釋，「個媽咪抱著個細路仔沒注意到」，認為其他乘客或樓主可以上前善意提醒，而非拍片公審。
港鐵車廂直擊男童「伸脷」舔玻璃
該男乘客於上周六（17日）在threads帳號上傳長約10秒影片，崩潰表示「我X…唔敢再挨」。片中可見在港鐵車廂內，有名坐在座椅的男童將臉緊貼玻璃上，之後忽然伸出舌頭、從玻璃右側舔至左側，再舔回右側；未知他當時是否發現正被樓主拍攝，眼神一直望向鏡頭。
當男童舔完玻璃後，如同畫畫般用手指抹向他先前舔過的位置，與此同時男童旁邊有疑似同行女子，估計她忙於照顧懷中小童，所以未有為意男童行為。
網民大驚：睇到眼都突埋
片段引來網民嘩然，「果然是初生之犢」、「佢敢奶我都佩服」，亦批評男童行為噁心：
「我就嚟唔敢出街」
「都唔知話乾淨晒定污糟晒」
「我平時坐地鐵還專門找這位置坐」
「屋企人教落唔好挨，有好多鼻涕、口水、痰，原來係真」
「有病真係自己攞嚟㗎」
「呢啲玻璃最多頭油，好核突呀」
「啲病毒就係呢啲人煉蠱煉返嚟」
以前覺得啲姨姨戴手套出街好誇張，原來佢哋先係正常
有人則揶揄，「一個天才畫家，係唔會局限於畫筆同畫布㗎」、「強大嘅免疫力就係咁鍛煉返嚟，各位媽媽學嘢」、「多謝小朋友幫手清潔玻璃，大菌食細菌，細菌當補品」。
男童父母被指失職 網民反斥樓主公審：可以善意提醒
另有網民質疑男童的父母失職，「正常父母有教佢衛生知識就唔會咁樣」、「舔前舔後都好污糟，媽咪可唔可以望實啲」，但有人就代為解釋，「好多小朋友控制唔到自己」、「個媽咪抱著個細路仔沒注意到，其實拍片者可以善意提醒一下」。