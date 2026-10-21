港鐵男童舔座椅玻璃　直擊男乘客：唔敢再挨　網民驚呼核突｜有片

在公眾場所或搭乘交通工具時，家長切記時刻看管同行小孩！有港鐵男乘客在社交平台貼片，指在車廂發現有男童「伸脷奶玻璃」，再用手指反覆抹向玻璃，網民紛紛直斥噁心，「屋企人教落唔好挨，有好多鼻涕、口水、痰，原來係真」。



另有留言質疑男童父母失職，「正常父母教佢衛生知識就唔會咁樣」，但有人代為解釋，「個媽咪抱著個細路仔沒注意到」，認為其他乘客或樓主可以上前善意提醒，而非拍片公審。



有男童搭港鐵時被直擊在車廂「伸脷奶玻璃」，遭乘客拍片公審。（「threads@hin_0504」影片截圖）

有男童搭港鐵時被直擊在車廂「伸脷奶玻璃」，遭乘客拍片公審。（「threads@hin_0504」影片截圖）

港鐵車廂直擊男童「伸脷」舔玻璃

該男乘客於上周六（17日）在threads帳號上傳長約10秒影片，崩潰表示「我X…唔敢再挨」。片中可見在港鐵車廂內，有名坐在座椅的男童將臉緊貼玻璃上，之後忽然伸出舌頭、從玻璃右側舔至左側，再舔回右側；未知他當時是否發現正被樓主拍攝，眼神一直望向鏡頭。

涉事男童先是將臉緊貼玻璃上。（「threads@hin_0504」影片截圖）

他之後伸出舌頭、從玻璃右側舔至左側，再舔回右側。（「threads@hin_0504」影片截圖）

他之後伸出舌頭、從玻璃右側舔至左側，再舔回右側。（「threads@hin_0504」影片截圖）

當男童舔完玻璃後，如同畫畫般用手指抹向他先前舔過的位置，與此同時男童旁邊有疑似同行女子，估計她忙於照顧懷中小童，所以未有為意男童行為。

男童舔完玻璃後，如同畫畫般用手指抹向他先前舔過的位置。（「threads@hin_0504」影片截圖）

男童舔完玻璃後，如同畫畫般用手指抹向他先前舔過的位置。（「threads@hin_0504」影片截圖）

網民大驚：睇到眼都突埋

片段引來網民嘩然，「果然是初生之犢」、「佢敢奶我都佩服」，亦批評男童行為噁心：

「我就嚟唔敢出街」



「都唔知話乾淨晒定污糟晒」



「我平時坐地鐵還專門找這位置坐」



「屋企人教落唔好挨，有好多鼻涕、口水、痰，原來係真」



「有病真係自己攞嚟㗎」



「呢啲玻璃最多頭油，好核突呀」



「啲病毒就係呢啲人煉蠱煉返嚟」



以前覺得啲姨姨戴手套出街好誇張，原來佢哋先係正常 網民意見

有人則揶揄，「一個天才畫家，係唔會局限於畫筆同畫布㗎」、「強大嘅免疫力就係咁鍛煉返嚟，各位媽媽學嘢」、「多謝小朋友幫手清潔玻璃，大菌食細菌，細菌當補品」。

男童父母被指失職 網民反斥樓主公審：可以善意提醒

另有網民質疑男童的父母失職，「正常父母有教佢衛生知識就唔會咁樣」、「舔前舔後都好污糟，媽咪可唔可以望實啲」，但有人就代為解釋，「好多小朋友控制唔到自己」、「個媽咪抱著個細路仔沒注意到，其實拍片者可以善意提醒一下」。

有網民貼圖分享，顯示曾在港鐵車廂目睹有小童舔座椅扶手。（threads圖片）

（threads＠hin_0504）