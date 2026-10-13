港鐵外籍男女飲啤酒喧嘩！乘客拍片未制止　網民質疑港人雙重標準

無論任何國籍人士，搭乘港鐵都需要遵守規矩和保持禮儀！本港網絡瘋傳影片，顯示一群外籍男女搭乘港鐵，有人公然在車廂喝啤酒、有人攀爬扶手，眾人在車廂喧嘩不斷但無人制止，疑似拍片者形容車上乘客「個個扮睇唔到」。



有外籍男女聯群搭港鐵時在車廂喝酒喧嘩，未有乘客制止引來熱議。（fb影片截圖）

有外籍男女聯群搭港鐵時在車廂喝酒喧嘩，未有乘客制止引來熱議。（fb影片截圖）

許多網民批評片中眾人行為嚴重影響其他乘客，揶揄「以為去咗蘭桂坊」。另有留言就質疑港人雙重標準，「香港人唔係好正義嘅咩，去X晒邊」、「見到中國人就恰，見到外國人就笠水」。



外籍乘客搭港鐵飲啤酒 喧嘩吵鬧無人制止

有網民在facebook帳號上傳36秒的影片，又表示「個個扮睇唔到喎」。從影片可見，港鐵車廂內聚集大群外籍人士，至少有5名男女手持啤酒及飲品，其中有男子公然喝啤酒、有人興奮自拍、有人更在車廂接駁通道攀爬扶手，在場充斥喧嘩吵鬧聲音，當時車廂內有其他乘客，但就未見有人制止。

有男子公然在車廂飲啤酒。（fb影片截圖）

有人手持電話顧着自拍。（「fb影片截圖）

眾人喧嘩吵鬧，但未有車廂乘客上前制止。（「fb影片截圖）

有女子更站在車廂接駁通道攀爬扶手。（「fb影片截圖）

有女子站在車廂接駁通道攀爬扶手。（「fb影片截圖）

女子旁邊友人見狀「有樣學樣」，同樣攀爬扶手。（「fb影片截圖）

網民調侃：以為去咗蘭桂坊

事件引發熱議，不少網民紛紛批評片中眾人的行為，「無論任何國籍，在地鐵上均禁止飲食」、「咩國籍嘅人都有分有文化同無文化」、「他們以為自己是遊客…沒什麼大不了」，有人又揶揄「好chill」、「港鐵酒會」、「地鐵嘉年華」。

港人被質疑雙重標準

另有留言就質疑港人雙重標準，對外籍人士和內地旅客做出不文明行為時持不同態度，「香港人唔係好正義嘅咩，去X晒邊」、「外國人的就是文化，中國人的就是壞習慣」，認為遇到類似情況應即時批評，「影嚟托咩，有冇去提醒佢哋？」、「齋拎住都算，見到佢哋飲真係有必要同佢哋講聲」。

見到中國人就恰，見到外國人就笠水 網民意見

鐵路處所任何部份對乘客造成滋擾 可被罰款$5,000

根據第556B章《香港鐵路附例》第25條，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份，作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違者可被罰款5,000元。

港鐵付費區域內飲食 可被罰款$2,000

附例第27(b)條則列明，任何人不得在已付車費區域內（港鐵公司或第三者從中國任何其他地方運載乘客到香港或從香港運載乘客到中國任何其他地方的任何列車除外）進食或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品（不論是酒精類或非酒精類飲品），違者可被罰款2,000元。

（facebook＠Pey Li）