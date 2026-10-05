【十一國慶黃金周／香港旅遊】乘搭港鐵應守規矩，不應作出影響其他乘客行為。本港Facebook群組流傳影片，指港鐵車廂內有遊客強行攝位逼走乘客，有香港男子看不過眼，當場訓斥這名遊客「咁樣逼走人，有無問題啊？」，惟這名遊客不認為有問題，笑住反駁「這個是小孩，知道嗎？」，港男於是繼續理論「字字鏗鏘」，明言「見1鑊鬧1鑊啊！」，這名遊客則未有再回應。



影片引來網民熱議，大部份都讚揚港男「做得好」，「鬧得好！鏗鏘有力」、「連基本嘅禮貌都冇，冇規冇矩，一定要鬧」、「小孩小孩，大晒啊？」、「逼走人仲覺得自己啱先癲」。不過亦有網民認為毋須太激動，「禮貌啲走去解釋下件事畀人知，唔使咁激」。



港鐵車廂內有遊客強行攝位逼走乘客，有香港男子看不過眼當場訓斥。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

港鐵座位有限，乘坐時須守規矩。有網民於10月2日在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布影片，指港鐵車廂內有遊客強行攝位逼走乘客，1名港男見狀不滿，挺身而出與該遊客理論，引來圍觀。

【影片直擊】遊客強行攝位逼走乘客 港男挺身訓斥：咁樣逼走人，有無問題啊？

影片長約1分鐘，港鐵車廂內1名港男正以廣東話與1名操普通話、推着坐有小孩的嬰兒車的男遊客爭執。男遊客表示「那裏有1個（位）啊，大哥」，港男反駁「加你1個咪4個人囉！而家咪人哋逼走咗囉俾你，X樣！」，怒斥「咁樣逼走人，有無問題啊？」。

港鐵車廂內有遊客強行攝位逼走乘客，有香港男子看不過眼當場訓斥。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

港鐵車廂內有遊客強行攝位逼走乘客，有香港男子看不過眼當場訓斥。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

男遊客笑容滿臉：這個是小孩 港男金句反駁：人哋咪俾你逼走囉！

男遊客聞言表示「自己也下車啦，大哥」，港男即喝罵「你逼走人哋先出嚟啊！知唔知啊？」，並以普通話反嗆「不要跟我說？」，男遊客則笑住回應「這個是小孩，知道嗎？」，港男反駁「好心你啦！見唔見到4個（人）啊？」，男遊客隨即發惡說「這裏有4個啊！」，港男斥責「你坐埋去咪變咗5個囉！人哋咪俾你逼走囉！X樣！」。

港鐵車廂內有遊客強行攝位逼走乘客，有香港男子看不過眼當場訓斥。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

男遊客則笑住回應「這個是小孩，知道嗎？」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

這時列車到站，港男下車，離開前向男遊客表示「見1鑊鬧1鑊啊！X街！」。影片至此結束。

大部份網民都讚港男「做得好」，批評男遊客離譜。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民讚港男鬧得好 批男遊客離譜：基本禮貌都冇

網民看過影片議論紛紛，大部份人都讚港男「做得好」，批評男遊客離譜：

「小孩小孩，大晒啊？」



「鬧得好！鏗鏘有力」



「冇規冇矩 一定要鬧」



「鬧得有point」



「連基本嘅禮貌都冇，人性太恐怖」



「班友仔見到空位極速跑去搶位，入地鐵又唔會跟隊排，好乞人憎」



「做得好，真係唔鬧佢哋唔得，逼走人仲覺得自己啱先癲」



不過亦有網民認為毋須反應「過激」：

「禮貌啲走去解釋下件事畀人知，等佢哋真係知道呢個係得4個位，你無理由逼走人哋，唔使咁激」



港鐵範圍滋擾乘客及說粗言穢語，可罰款5,000元。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

港鐵範圍滋擾乘客可罰款5,000元

根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高可罰款5,000港元。

港鐵範圍說粗口罰則是什麼？

然而使用粗言穢語，同樣可能要面臨罰款。根據《港鐵附例》第28H條「粗言穢語」，任何人於鐵路處所之上，不論何時不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感行為，違者同樣面臨最高5,000港元罰款。