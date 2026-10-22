中國旅客遊澳紐惹公憤　偷摸袋熊丟煙蒂喊：隨便拍　網民狠批丟臉

國慶長假期正值澳洲及新西蘭（又譯紐西蘭）的旅遊旺季，惟部分遊客的劣質行為再次觸發爭議。日前多個社交平台帖文揭發，有華人遊客在澳洲及新西蘭自然生態區亂拋垃圾，更有人無視當地法規，用上海話商討如何「偷抱」野生袋熊並違規觸摸。事件在網絡上引發熱議，大批網民強烈譴責破壞環境的行為。



有華人遊客在自然生態區亂拋垃圾，更有人無視當地法規，用上海話商討如何「偷抱」野生袋熊並違規觸摸。（小紅書＠momo）

約翰山頂亂丟煙蒂檳榔涉事男：你隨便拍

事件發生於10月初，有華人遊客在新西蘭（New Zealand）著名景點蒂卡波湖（Lake Tekapo）附近的約翰山（Mt John）遊玩時自發清理垃圾，因為垃圾過多15分鐘內已裝滿一整袋。正當2人將一塊空地清理乾淨準備離開時，見到1名華裔男子將抽完的煙蒂和嚼剩的檳榔隨手棄於該處。

有華人遊客在新西蘭（New Zealand）著名景點蒂卡波湖（Lake Tekapo）附近的約翰山（Mt John）遊玩時自發清理垃圾，因為垃圾過多15分鐘內已裝滿一整袋。（小紅書＠Emma）

有華人遊客在新西蘭（New Zealand）著名景點蒂卡波湖（Lake Tekapo）附近的約翰山（Mt John）遊玩時自發清理垃圾，因為垃圾過多15分鐘內已裝滿一整袋。（小紅書＠the bLUE）

事主在社交平台憶述，當他們上前禮貌提醒並表明已拍照錄影時，該男子正講電話並囂張回應：

你拍，你隨便拍。

你發，你隨便發，我都說了好了，沒看到我在打電話嗎？

事主為免引發衝突只好離開，網民對此紛紛留言炮轟：「自己的垃圾自己帶走，別隨意污染山野」、「別丟臉」。

1名男子竟將抽完的煙蒂和嚼剩的檳榔隨手棄於清理完的地方，並囂張回應：「你拍，你隨便拍。」（小紅書＠the bLUE）

1名男子竟將抽完的煙蒂和嚼剩的檳榔隨手棄於清理完的地方，並囂張回應：「你拍，你隨便拍。」（小紅書＠the bLUE）

瑪利亞島遊客說上海話商討如何偷摸袋熊

除亂拋垃圾外，有網民於10月2日發文指，在澳洲塔斯曼尼亞（Tasmania）的瑪利亞島（Maria Island）遊覽期間，有3名同行遊客以上海話「加密」討論如何「偷偷抱到袋熊」。當導遊查問時，對方更回稱「不讓你知道」。有網民隨後在評論區上載該3名遊客違規觸摸袋熊的照片。發帖人批評瑪利亞島明文禁止擁抱及觸摸野生袋熊，直指此舉「非常沒素質、太丟人了」。

3名同行遊客以上海話「加密」討論如何「偷偷抱到袋熊」。（小紅書＠momo）

有網民隨後在評論區上載該3名遊客違規觸摸袋熊的照片。（小紅書＠momo）

網民接力爆料 官方守則早列明「忍住別摸」

帖文曝光後，多名華裔網民接力分享類似經歷，有人在澳洲大堡礁潛水時撿獲中華牌煙盒、有奧克蘭渡輪乘客目擊有人無視船艙內的大型垃圾桶，隨意棄置紙巾與包裝，亦有人在庫克山（Mount Cook）撿到簡體中文包裝袋。

而新西蘭保育部的Sandfly Bay官方介紹列明，遊客絕不應滋擾、觸摸或餵飼野生動物。觀賞海獅及其他海豹時，必須保持至少 20 米的安全距離。人類靠得太近極易令動物受驚，若阻擋其返回海中的路線或接近幼獸，隨時觸發致命攻擊。

澳洲旅遊局野生動物旅遊同樣強調，明確要求旅客「只用眼睛看」，即使動物主動靠近示好亦不應觸摸，因抓傷咬傷隨時可能發生，人類亦可能把疾病傳給動物，行走時應留在指定步道並帶走沿途垃圾。

（綜合）