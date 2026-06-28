日本旅遊搭錯車！獲車長安排暫待乘務室　港夫婦握手掣擺拍惹抨擊

列車上任何設備都不應隨便觸碰！近日有港人一家三口到日本旅遊，欲從大阪去奈良時，卻不慎搭錯車，近鐵特急「HINOTORI」的好心車長讓他們暫待在駕駛室，再於原本不停靠的車站臨時停車，讓他們可以下車轉乘。惟港夫婦在駕駛室期間不只擺拍，當中男子還一度握着列車操作面板手掣。夫婦事後將影片分享到網上，原想對日本人的服務態度表示感謝，結果卻引來大批香港網民抨擊其擺拍行為不妥，影片更傳到台灣及日本網絡，演變成「炎上」（公審）事件。



目前原始的帖文已刪除，不過不少網民已截下影片「留底」繼續公審，紛紛批評「真係X出國際！有腦都唔會咁做！」、「你咪X影衰香港人啦，你坐錯車好小事，但你走去人哋乘務室都算，你搞人哋個panel做咩X嘢？」。



近日有港人一家三口到日本旅遊，欲從大阪去奈良，卻不慎搭錯車，近鐵特急「HINOTORI」的好心車長讓他們暫待在駕駛室，惟港夫婦在駕駛室內不斷擺拍惹來抨擊。（Threads影片截圖）

被「炎上」的港夫婦原於Threads發文發片，感激日本人的服務態度，於帖文寫道「感恩，日本服務態度真係畀個like，如果搭高鐵分分鐘去咗武漢，服務態度真係好緊要」，但影片內的行為卻引起爭議。

港一家三口日本旅遊搭錯車 好心車長安排暫待駕駛室

影片見到一家三口在近鐵特急「HINOTORI」駕駛室內，字幕提到他們欲從大阪去奈良，卻不慎搭錯車，夫婦將駕駛室當成打卡地，男子右手握着列車操作面板手掣及坐下；隨後換成女子觸碰車長座椅擺拍。列車原定直駛往名古屋，好心的車長安排於原本不停靠的車站臨時停車，讓一家三口下車，再轉乘其他車輛。

男子一度握着列車操作面板手掣擺拍。（Threads影片截圖）

男子一度握着列車操作面板手掣擺拍。（Threads影片截圖）

夫婦握手掣擺拍 網民狠批：影衰港人

影片引來大批網民狠批，「擺拍就算了，但手放上操作捍，不太好吧」、「我真的不知道，我一個香港普通的老百姓，勤勤懇懇、老老實實地生活，為什麼每天還要看到這些人在外地拖後腿。我真的快崩潰了，已經累到不行」。

男子一度握着列車操作面板手掣擺拍。（Threads影片截圖）

有網民表示車長雖好心，但開放駕駛室予乘客是否合規矩，「非從業相關者進到駕駛室是可以的嗎？任何公共運輸都不行吧？我最訝異這點」，亦有網民討論近鐵是否有臨停服務，「超誇張的，搭錯受幫助還不低調些，只想上傳，有臨停服務也不該讓他們進駕駛室還東看西摸的」。

隨後換成女子觸碰車長座椅擺拍。（Threads影片截圖）

隨後換成女子觸碰車長座椅擺拍。（Threads影片截圖）

女子繼續擺拍。（Threads影片截圖）

影片傳到日本網絡被炎上 居日港人憂車長被處罰

有網民指出，影片已傳到日本網絡引起熱議，「聞說這條片已有日本人放上了X及過百萬人睇咗，但好多居日港人回應驚車長被公司處罰連工都無埋，因為車長好人特別安排中途畀他們下車」。

有網民表示，「看起來應該是在車長那邊，不是在駕駛席，一般電車駕駛員在車頭，車長在車尾，車尾的駕駛室並沒有開啟駕駛功能，所以不會影響駕駛。即使這樣，只是在一般電車中讓乘客進去也太沒防備，坐JR電車時，車長連要出來巡視一下都會把駕駛室的門鎖好，進去參觀也就算了，還能中途停站，只能說近鐵也太親切」。

列車原定直駛往名古屋，好心的車長安排於原本不停靠的車站臨時停車，讓一家三口下車。（Threads影片截圖）

列車原定直駛往名古屋，好心的車長安排於原本不停靠的車站臨時停車，讓一家三口下車。（Threads影片截圖）

睇多啲：港人家庭移居福岡！入住3日屢被鄰居投訴太大聲 暴雨下狼狽遷出

房屋隔音問題不佳，實在令人困擾！有移居日本的港媽在社交平台發文，分享4年前剛到埗福岡時，因為噪音問題屢次被樓下鄰居投訴，最終只是入住公寓3日2夜，便需要在暴雨下被迫遷出。事件引來網民熱議，指當地其實「好多規矩」，認為只適宜旅遊不宜居住。



有港媽指因丈夫工作關係全家移居福岡，卻因噪音問題被鄰居投訴，入住公寓3日便需遷離。（AI生成圖片）

丈夫工作關係 港人家庭移居日本福岡

該移居日本4年的港媽近日在threads帳號「fukuoka.finds.jp」發帖，透露因為丈夫工作關係，舉家於2022年移居到日本福岡市，但形容剛到埗2個月「已經搬過2次屋，住過3間屋」，直言「而家諗返起都覺得好大壓力」。

屢被樓下鄰居投訴「太大聲」

樓主透露，他們一家3口當時因為居住由丈夫公司幫忙租下、沒有電梯的「Studio Flat（開放式單位）」，所以丈夫需要獨自搬運多件行李至3樓。她續稱，入住首日只是「用返香港人聲線、正常喺屋企行路、小朋友玩嘅聲音、開埋篋整理行李」，詎料翌日便收到樓下鄰居向物管公司投訴，再向丈夫公司反映，被告知若然再次接到投訴，全家便需要搬走。

樓主一家3口居住由丈夫公司幫忙租下、沒有電梯的「Studio Flat（開放式單位）」。（「threads＠fukuoka.finds.jp」圖片）

入住3日被迫遷出 暴雨下極狼狽

樓主當時意識到單位的木地板較為薄身，即使「少少聲都會聽到」，所以他們之後亦小心翼翼，大清早便出門以防騷擾樓下住客，可惜回家後仍然收到公司通知，指樓下再度投訴，所以要即時遷出，於是他們一家3口只是入住3日2夜，便需於暴雨下狼狽遷離。

樓主一家入住公寓3日2夜，便需於暴雨下狼狽遷離。（AI生成圖片）

日本不宜移居？ 網民：好多規矩

帖文引來許多網民指出，日本其實不宜居住，「日本適宜旅遊，不宜長居」、「日本係一個非常唔自由嘅社會，好多規矩，住得愈耐愈頂唔順，通常去到一個位一係就屈服，學下入鄉隨俗扭曲下自己；一係就頂唔順走人」、「雖然唔知香港人聲線有幾大聲，但小朋友行路呢樣嘢佢哋超敏感，搬屋點都會有聲，牆又薄，好多神經特別敏感嘅人郁啲就會投訴」、「你都係叫公司搵間獨立屋畀你啦，最多自己畀部份租金，否則只有不停搬遷」。

網民建議優先考慮石屎樓：隔音較好

但有留言認為港人所謂正常聲線，未必獲日本人接受，「香港人聲線」、「即刻諗到一定唔會係靜」、「其實就係大聲」，認為挑選住處時應先考慮石屎樓，「有小朋友最好住地下，租屋前要睇下間屋係咩物料做，木造最唔隔音，石屎就最好」、「我住過多層式apartment，石屎樓就比較隔音好啲，亦都住過2層樓舊式日本House，因為係鋼架木屋，真係完全冇隔音，鄰居行樓梯上樓返屋企都聽到一清二楚」。