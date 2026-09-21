華人遊客美國旅遊用航拍機拍到NASA火箭發射台　刪掉影片仍被起訴

一家四口赴美旅遊，在佛羅里達海邊放飛無人機拍風景，鏡頭拍到了NASA甘迺迪航天中心（Kennedy Space Center）的火箭發射台。短短12分鐘的航拍，讓其中一名中國遊客惹上了聯邦官司，面臨兩項指控。這家人說，他們只是想拍風景，不知道這裡禁止飛無人機，還主動提出刪除視頻。大家覺得，這樣的遭遇冤不冤？



這名華人遊客叫何曉東（Xiaodong He，音譯），7月25日晚，他與3名家人在佛羅里達州Playalinda Beach遊玩，在海灘的一處停車場放飛了一架Dxxx4 Pro無人機。

這個停車場已經緊鄰甘迺迪航天中心，所在區域屬於受限空域。航天中心安保人員接到無人機警報後趕到現場，發現何某正在操作無人機。

華人遊客在佛羅里達海邊放飛無人機拍風景，鏡頭拍到了NASA的火箭發射台。（Unsplash@Yuzhe Dong）

調查人員記錄，這次飛行持續了12分24秒，最高升至約230英尺，也就是70米左右，距離39B發射台最近約1.56英里。

何某告訴警員，他拍了4段視頻，並主動提出讓警員查看。

據法庭文件描述，其中一段視頻顯示，無人機從停車場升空，越過樹木後，拍到了航天中心的39A和39B發射台，隨後轉向北方，記錄了海洋、沙灘和瀉湖的景色。

面對警員，同行家人解釋，他們是來美國度假的，只是在拍風景，不知道這裡有無人機禁飛限制。一名家人還提出，可以刪除拍攝的視頻。

現場警員允許他們刪除視頻，但扣押了無人機和控制器。同時，何某收到違規通知，同行4人都被發出禁止進入的警告，並被帶離現場。

一家人當時告訴警員，他們原計劃於8月8日從紐約拉瓜迪亞機場離開美國。然而，就在原定離境的前一天，8月7日，一份聯邦刑事訴狀在奧蘭多提交。

為什麼一家人解釋了 視頻也刪除了 仍然面臨起訴？

調查人員後續對無人機控制器進行初步取證，發現當天每次起飛時，屏幕都會顯示一條提示：

飛機位於警告區域（機場），請謹慎飛行。

這條提示的措辭是「謹慎飛行」，並沒有直接寫「禁止起飛」。但調查人員指出，通往航天中心的幾處道路入口另有「No Drone Zone」，也就是禁止無人機飛行的標誌。

調查人員指無人機還拍到了火箭助推器旋轉、處理及存放設施（Rotation, Processing and Surge Facility）。

調查人員還核查了這次飛行的許可情況，稱沒有查到相關空域授權，無人機也未登記。

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何某面臨的兩項聯邦指控分別是：違反國防空域限制，以及未持所需航空人員證書操作航空器。FOX 35採訪了當地無人機從業者Michael Clark。他表示，甘迺迪航天中心周邊的禁飛限制，是為了保護敏感政府設施，普通民眾不能自行在這裡操作無人機。他提醒：

無人機能起飛，不意味着在那裏飛就是合法的。

類似限制也不僅存在於航天中心。FOX 35報道，附近的卡納維拉爾港同樣禁止無人機飛行，並設置了警示標誌。

從一家人的解釋來看，他們把這當成了一次普通的旅遊航拍；但在調查人員看來，無人機進入受限空域，還拍到了航天中心設施，已經涉及聯邦規定。

對這名遊客來說，「不知道這裡禁飛」的解釋，最終能否被法庭接受，還要等待案件後續。

如果罪名成立，他可能面臨罰款及最高一年監禁。對一次原本想記錄旅行風景的航拍來說，這個代價顯然不小。

僅2025年卡納維拉爾港附近就記錄了超過500次未經授權的無人機飛行。（Unsplash＠ Diana Măceşanu）

類似問題在當地並不少見。港口官員稱，僅2025年，卡納維拉爾港附近就記錄了超過500次未經授權的無人機飛行。看起來適合拍風景的港口、海灘，周邊可能同時分佈着受到嚴格保護的設施。

這件事也給來美旅遊、在美國生活的華人提了個醒：帶無人機出門，不能看到風景好，就直接放飛。

尤其在機場、軍事基地、航天設施附近，即使人站在對遊客開放的海灘或停車場，也不代表上方空域允許飛行。無人機能啟動、能起飛，更不等於已經獲得許可。

出發前查清目的地的無人機規定，到現場留意禁飛標誌，遇到空域警告先停下來確認。別讓十幾分鐘的航拍，換來扣押設備、罰款，甚至一場聯邦官司。

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