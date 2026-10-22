重慶發生1宗引發熱議的懷疑食安事件！當地1名楊姓市民日前到火鍋店宴請3名朋友，消費逾2,000人民幣（約2,350港元）。豈料4人用餐後，舌苔（脷苔）竟同時異常發黑，其中1人在事發多天後，舌苔黑色仍未退去；而火鍋店方面就事件作出回應，推測可能是「鐵鍋、蓮藕與檸檬水」三者產生化學反應，導致客人舌苔被染色。當地市場監督管理部門已取走餐品樣本化驗，具體原因仍有待官方調查結果公布。



重慶發生1宗引發熱議的火鍋驚魂事件。（網上圖片）

醫院查無病因 事主暫扣餐費

據內地媒體報道，楊先生與3位朋友於10月16日前往重慶「景軒宴請火鍋（人和店）」用餐。飯後4人發現彼此舌苔異常發黑，店家隨即派員陪同眾人前往醫院檢查，並對現場餐品進行取樣留存。楊先生表示，醫院當時未能查出具體病因，在觀察無其他急性不適後，眾人離開醫院。楊先生當日暫未支付該筆2,000多人民幣（約2,350港元）的餐費，醫藥費則由自己負擔，惟至10月20日，其中1人舌苔發黑情況依然未見消退。

楊先生與3位朋友於10月16日前往重慶「景軒宴火鍋（人和店）」用餐，事後4人均出現脷苔發黑情況。（網上圖片）

楊先生與其朋友在吃火鍋後發現彼此舌苔異常發黑，店家隨即派員陪同眾人前往醫院檢查，並對現場餐品進行取樣留存。（網上圖片）

鐵鍋加蓮藕撞「自帶檸檬水」？店家強調老店誠信

針對這宗黑舌疑雲，涉事門店工作人員回應指，當日幾位顧客曾飲用自帶的檸檬水，門店初步推測可能為「鐵鍋、蓮藕與檸檬水」三者產生化學反應導致舌苔被染色，並強調門店已穩定經營10年，「絕對不會做損害商譽的事」。楊先生則強調上載短片僅為如實記錄，並無意額外索償，只希望查明原因以消除同行朋友的疑慮。

涉事門店工作人員回應指，當日幾位顧客曾飲用自帶的檸檬水，門店初步推測可能為「鐵鍋、蓮藕與檸檬水」三者產生化學反應導致舌苔被染色。（AI圖片生成）

監管部門取樣調查 專家提醒切勿早作定論

食品安全專家與醫學界指出，醫學上確實存在「假性黑苔」現象，多由食物、色素飲品或特定藥物染色引起，通常經清潔後可逐漸消退。不過就本次具體個案而言，暫無專家為「鐵鍋＋蓮藕＋檸檬水」的化學反應推測背書。目前當地市場監督管理部門已取走留存樣本進行檢測，具體成因仍有待官方權威調查結果公布。