重慶動物園活兔活雞餵蛇嚇哭孩童　園方回應非血腥表演　網民激辯

動物園用活物餵蛇，是否合適？內地重慶動物園兩棲爬行動物館日前驚傳「血腥一幕」，有遊客反應園方在毫无遮擋下，直接將活兔、活雞餵飼蛇類，巨蟒撲殺生吞過程不僅令遊客感到不適，還有孩童當場被嚇至大哭，遊客質疑園方刻意安排「血腥表演」來博取眼球，相關話題隨即在社交平台引發熱議。



動物園對此做出回應，強調此舉只是遵照蛇類自然習性的常規飼養操作，並非表演，同時承諾會調整餵食時間、加強遮擋，減少血腥畫面對遊客造成影響。事件也在網絡上掀起兩極激辯，有網民直言「活物飼餵也太殘忍了」，也有認為「這是順應生物天性」。



重慶動物園兩棲爬行動物館直接將活兔、活雞餵飼蛇類，，巨蟒撲殺生吞過程不僅令遊客感到不適，還有孩童當場被嚇至大哭。（網上圖片）

重慶動物園兩棲爬行動物館直接將活兔、活雞餵飼蛇類，，巨蟒撲殺生吞過程不僅令遊客感到不適，還有孩童當場被嚇至大哭。（網上圖片）

重慶動物園兩棲爬行動物館直接將活兔、活雞餵飼蛇類，，巨蟒撲殺生吞過程不僅令遊客感到不適，還有孩童當場被嚇至大哭。（網上圖片）

活物餵蛇嚇哭孩童惹爭議 園方調整餵食安排

綜合內地媒體報道，有遊客早前到重慶動物園兩棲爬行動物館參觀時，發現工作人員將活兔、活雞放進蛇類展區，蛇類隨即纏繞、絞殺並吞食獵物，全過程在遊客面前無遮擋展示，現場多名孩童被嚇至大哭，家長紛紛批評場面過於殘忍，質疑園方把活體餵食當成表演吸引人流。

重慶動物園兩棲爬行動物館直接將活兔、活雞餵飼蛇類，巨蟒撲殺生吞過程不僅令遊客感到不適，還有孩童當場被嚇至大哭。（AI生成图片）

面對外界排山倒海的質疑，重慶動物園於6月4日作出正式回應，園方強調，每月定期進行活體餵食，純粹是為了遵照並配合蛇類的自然捕食習性與進食需求，絕非刻意安排的商業表演。同時園方承諾，考慮到遊客觀感，後續會調整餵食時間，將其安排在清晨或閉園前等遊客較稀少時段，並會優化並加強展區遮擋設施，平衡動物飼養與遊客觀感。

工作人員將活兔、活雞放進蛇類展區，蛇類隨即纏繞、絞殺並吞食獵物，全過程在遊客面前無遮擋展示。（網上影片截圖）

工作人員將活兔、活雞放進蛇類展區，蛇類隨即纏繞、絞殺並吞食獵物，全過程在遊客面前無遮擋展示。（網上影片截圖）

工作人員將活兔、活雞放進蛇類展區，蛇類隨即纏繞、絞殺並吞食獵物，全過程在遊客面前無遮擋展示。（網上影片截圖）

工作人員將活兔、活雞放進蛇類展區，蛇類隨即纏繞、絞殺並吞食獵物，全過程在遊客面前無遮擋展示。（網上影片截圖）

輿論兩極分化 是畫面殘忍還是順應自然？

事件曝光後，網民的意見隨即掀起兩極激辯，反對的網民直言，「動物園是公共場所，活吃食物會對孩子造成心理陰影」、「活物飼餵也太殘忍了」，強烈要求園方必須做好遮擋並設立警告告示，切勿將血腥畫面直接赤裸裸地呈現，然而，亦有理解園方的網民認為「這沒有什麼問題，活的才能讓蛇的捕食能力不退化」、「蛇本來就是吃活的，這是順應生物天性」，直指人類不應該盲目以自身的道德觀去強行干預大自然的天性。

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一對夫妻騎着電動單車經過街道一處沙井蓋旁時，現場路面突然坍塌，夫妻連人帶車大半個身軀栽進坑裏。（抖音@~恰碗冰粉&糖沾沾）

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