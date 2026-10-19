模仿TFBOYS爆紅　重慶網紅擺攤遭「鐵鎚爆頭」滿臉血　幕後黑手曝

中國內地網紅「王扁」（本名簡萬軍）以模仿男團TFBOYS成員王源爆紅，日前他在重慶擺攤賣燒烤時，突然被人持鐵鎚襲擊頭部，導致滿臉血送醫急救。沒想到調查發現，襲擊者竟是王扁的前經紀人兼合夥人，雙方疑似長期存在金錢糾紛，引爆這次事件。



分紅談不攏 前經紀人鐵鎚襲擊

綜合內媒報導，王扁10月17日晚間9點多擺攤時，突然被前經紀人襲擊。對方當時左手拿鐵鎚、右手握美工刀直奔攤位，看見王扁就凶狠出手，暴行長達10分鐘。王扁的頭部被重創血流滿面，一名協助阻攔的粉絲也被攻擊受傷，所幸送醫並無生命大礙。

路人皆被嚇親 現場畫面曝光：

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現場眾人一度懷疑此事是狂熱粉絲所致，沒想到警方逮捕襲擊人後，發現他正是王扁的前經紀人兼合夥人。兩人疑似長期存在金錢糾紛，包括直播分紅、帳號歸屬等問題談不攏，前經紀人更在今年5月實名檢舉王扁逃漏稅。

而兩人原定10月20日將打官司，沒想到開庭前夕矛盾升級，爆發襲擊事件。警方表示，目前各界說法仍未證實，具體案情、作案動機、傷勢報告皆未公布，正在進一步調查。

模仿爆紅卻爭議頻傳

受害者王扁其實爭議頻傳，由於模仿王源走紅，曾侵犯對方肖像權、版權等問題。在類似行為越來越嚴重且多次不聽勸後，曾遭王源的工作室寄發存證信函，多個社群帳號也因此被封鎖，最終宣布退出網路轉行擺攤賣燒烤。

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