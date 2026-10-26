公屋首派獲牛頭角彩德邨　憂難適應：兩老住慣港島　居民列優缺點

輪候公屋動輒要等候多年，終於等來首派確實令人興奮，但是否接受仍需考慮屋邨地理位置、交通配套等因素。有公屋輪候者近日分享首派結果，他一家獲派牛頭角彩德邨彩敬樓，惟父母住慣港島，令他擔心若搬入九龍會難適應，坦言「都唔知道什麼情況」。



帖文引來居於彩德邨的網民介紹屋邨生活配套，認為位處半山，環境清幽，養老一流，但購物需去附近屋邨才有較多選擇，若去最近的港鐵九龍灣站需要步行10至15分鐘，不過整體還是值得居住，「我住彩德7年已算唔錯，之前我也是住港島東區，住落反而喜愛這了，唯獨商場冇東西買，買餸可坐83M直去牛頭角街市，強烈要要要！」、「其實行平路及天橋去彩雲商場及街市，乜都有得買，我洗衫洗床單都係拎去彩雲商場」、「彩德有咩唔好？起碼有有蓋通道行落地鐵站」，甚至有人指出政府正規劃東九龍智慧綠色集體運輸系統（東九龍線），將來會有更近的港鐵彩雲站。



有網民表示，若樓主堅持想住港島，也可再等二派三派結果，「你寫拒絕原因可以話老人家唔熟九龍區，睇下有冇港島區畀老人家優先選擇，不過房屋局回覆嘅信循例都會寫『電腦抽，冇得揀，扣你一次』呢啲之類」、「如果你要香港島一係執死雞，好少新落成單位，華富邨咪起緊新樓囉，睇下收留嗰啲原居民之外，會唔會有剩返單位囉」。



有公屋輪候者近日分享首派結果，他一家獲派牛頭角彩德邨彩敬樓，惟父母住慣港島，令他擔心若搬入九龍會難適應。（facebook群組「公屋討論區」圖片）

該公屋輪候者於facebook群組「公屋討論區」發文發相表示，「首派彩德邨，二老住慣港島，都唔知道什麼情況」。

公屋首派獲彩德邨 港人憂難適應：兩老住慣港島

房委會寄出的配房通知信見到，樓主一家獲派牛頭角彩德邨彩敬樓。

帖文引來居於彩德邨的網民介紹屋邨生活配套，認為位處半山，環境清幽，養老一流，但購物需去附近屋邨才有較多選擇，若去最近的港鐵九龍灣站需要步行10至15分鐘，不過整體還是值得居住。（資料圖片）

彩德邨都okay，起碼係市區，好過無雷公咁遠，呢區出入都好方便！ 居民心聲

彩德、彩福是九龍區樓王，比德福、淘大更好，黑雨行去地鐵站也不用拿傘，交通方便，地勢優越，居高臨下，空氣好，購物方便無比 居民心聲

居民列彩德邨購物交通配套

「彩德偏僻但景觀一定唔差，未至於冇車去到，隔籬邨有體育館，亦都有路行落去淘大」



「彩敬樓如果坐向ok及高層，可以睇到煙花的」



「如果講買餸，有以下選擇：

1）彩福街市，但確實少嘢賣

2）彩德商場有佳寶

3）彩盈邨有百佳

4）得寶商場有惠康

5）彩雲商場裏的彩雲街市及大型惠康

6）搭83M小巴去牛頭角街市，又或者步行經淘大花園行去牛頭角街市



由彩敬樓行過去，3至5都只是10-15分鐘路程。幾年後將來地鐵有彩雲站，近彩德邨的。我就覺得好住啦。行落淘大或行去彩雲，乜都有！」



「幾年後彩雲站開通，彩德邨就近地鐵了，行天橋及平路就到，現時是步行10-15分鐘到九龍灣站或搭小巴到彩虹站。如果行10分鐘左右去到淘大商場或彩雲邨商場買嘢你係ok嘅話，呢度好好住」



樓主一家獲派牛頭角彩德邨彩敬樓。（資料圖片）

網民建議先帶兩老摸索環境再決定

「之前都係住開港島，後尾都搬過九龍同新界，發現其實都好住，交通各樣都好方便，不過老人家適應能力可能無咁好，慢慢嚟，或者帶佢哋去附近參觀下，摸下平常買嘢、日常生活嘅動線，咁樣佢哋都安心啲，而家一公屋難求，感覺唔錯就照住，加油」



有網民表示，「之前都係住開港島，後尾都搬過九龍同新界，發現其實都好住，交通各樣都好方便」。（資料圖片）

網民建議等二三派 或獲派港島屋邨

「住開港島一定唔要彩德啦，仲有兩次機會」



「住港島區好少會畀九龍，等第三派，應該會好好多，彩德要搭小巴落淘大，行路都唔遠，老人家行廿分鐘左右就有地鐵」



東九龍智慧綠色集體運輸系統（東九龍線）討論多年，按照最新建議方案，系統全長約7公里，包含高架道路段及隧道段，設有9個高架車站。（路政署圖片）

政府擬建的東九龍線有什麼車站？何時建成？

東九龍智慧綠色集體運輸系統（東九龍線）討論多年，按照最新建議方案，系統全長約7公里，包含高架道路段及隧道段，設有9個高架車站，包括位於現有港鐵彩虹站附近擬建的車站，以及服務彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘、藍田北等地區擬建的7個車站和位於現有港鐵油塘站附近擬建的車站。

路政署表示，東九龍智慧綠色集體運輸系統的工程合約預計於2027年批出，以期於2033年或之前竣工和通車。

東九龍智慧綠色集體運輸系統擬議車站位置放大平面圖。（觀塘區議會文件）

（facebook群組「公屋討論區」 / 路政署）