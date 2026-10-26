懷孕期間的每次產檢，對準父母來說都是一場心驚膽戰的考驗。內地1名準媽媽在懷孕21週時前往醫院進行超聲波檢查，丈夫見到影像中胎兒宛如在扮鬼臉的模樣，高興得直呼寶寶聰明又可愛。詎料醫生詳細檢查後表示，胎兒患有嚴重的唇腭裂（俗稱「兔唇」），甚至建議終止懷孕。夫妻2人隨後轉診至大型醫院複查，確認胎兒的確是出現唇腭裂，但經羊水穿刺確認染色體無異常後，夫婦決定堅持生下孩子並接受手術修復。如今孩子已2歲多且恢復良好，夫妻亦開始備孕第2胎。



懷孕期間的每次產檢，對準父母來說都是一場心驚膽戰的考驗。（AI生成圖片）

「扮鬼臉」竟是唇裂 醫生：建議終止懷孕

綜合媒體報道，該名備孕半年成功懷孕的準媽媽，在民營醫院（私立醫療機構）做超聲波檢查時，胎兒一直背對鏡頭，醫生建議他們過一會再回來檢查。隨後夫妻2人特地在醫院外散步15分鐘還吃了麵包消磨時間。再次檢查時，胎兒果然轉過身，並做出類似張嘴笑與扮鬼臉的表情，丈夫見狀驚呼：「我們的寶寶好可愛，你看他在裡面已經開始扮鬼臉了，真可愛真聰明！」

但醫生卻在超聲波畫面上不斷標註游標與測量數據，隨後嚴肅表示：「這個孩子建議你們流產。」醫生解釋，胎兒並非在扮鬼臉，而是患有嚴重的唇裂，裂口已經延伸至鼻孔，並建議他們盡快前往大型醫院進行精密複查。



丈夫見到影像中胎兒宛如在扮鬼臉的模樣，高興得直呼寶寶聰明又可愛。不料醫生詳細檢查後表示，胎兒患有嚴重的唇腭裂，甚至建議終止懷孕。（AI生成圖片）

羊水穿刺確認染色體正常 夫妻商量3天決定留胎

夫妻2人隨即前往大型「三級甲等」醫院（最高等級）複查，經專科主任及超聲波專家再次詳細檢查後，確認胎兒確實存在唇腭裂，但情況較私家醫院評估的稍輕，裂口並未完全延伸至鼻孔深處。

醫生評估後指出，若選擇留下孩子，需先接受羊水穿刺檢查，以排除染色體異常的可能性。若僅是單純的唇腭裂，情況與藝人王菲與李亞鵬的女兒李嫣相似，出生後可透過多次修復手術逐步改善。

醫生表示，若僅是單純的唇腭裂，情況與藝人王菲與李亞鵬的女兒李嫣相似，出生後可透過多次修復手術逐步改善。（網上圖片）

羊水穿刺結果顯示腹中胎兒染色體完全正常，夫妻2人跑遍各大唇腭裂專科醫院諮詢，在衡量現時醫療技術發展情況及家庭經濟能力後，2人商量了3天，最終決定勇敢迎接這個新生命。

歷經2次修復手術成功修復唇裂

在現代醫學技術協助下，2歲多的寶寶在經歷2次唇腭裂修復手術後，復原狀況相當理想，不僅能正常進食，說話表達亦無大礙，而夫妻2人已開始備孕第2胎。

在現代醫學技術協助下，2歲多的寶寶在經歷2次唇腭裂修復手術後，復原狀況相當理想，不僅能正常進食，說話表達亦無大礙。（AI生成圖片）

專家提醒，產檢的目的絕非製造焦慮，而是為了提前發現問題，並給予父母科學評估與選擇的機會。

（綜合）