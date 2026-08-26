借死不借生？南京房東趕走懷孕租客　協調後竟擅加「霸王條款」

南京發生1宗房屋租賃糾紛。1名懷有身孕的婦人與丈夫剛搬入出租屋僅數日，即遭房東以當地民間傳統風俗「借死不借生」為由，要求在1星期內搬走。事件經社區工作人員調解後，房東雖同意續租，卻隨即掏出1份強加多項禁令的「霸王條款」，禁止租客在屋內坐月及留宿月嫂。律師指出，法律並無任何規定禁止租客在出租房內懷孕坐月。最終該名孕婦選擇搬離，房東亦賠償了違約金以及搬家費。



1名懷有身孕的婦人與丈夫搬入出租屋僅數天，即遭房東以當地民間傳統風俗「借死不借生」為由，要求在1星期內搬走。（AI生成圖片）

南京房東趕走懷孕租客 稱「借死不借生」

據內地媒體綜合報道，南京市民王女士與丈夫於2026年7月通過地產代理租下1處住宅，簽訂了為期1年的租約，並支付了1個月押金及3個月租金，2人於8月1日正式入住。然而，剛入住僅數日，房東因上門維修房屋時無意中發現已有身孕的王女士，隨即要求王女士全家在1星期內搬離，並聲稱當地民間一直有「借死不借生」的傳統風俗，極度忌諱孕婦在出租房內生產或坐月。

經過社區工作人員協調後，房東表面上同意王女士繼續租住，但隨即開出1份《房屋租賃補充告知書》。（AI生成圖片）

房東補充告知書 禁坐月以及留宿陪月員

王女士無奈之下求助社區調解。經過社區工作人員協調後，房東表面上同意王女士繼續租住，但隨即開出1份《房屋租賃補充告知書》，告知書內明確規定

1） 租賃期內不得在房屋內生產及坐月



2） 不得留宿陪月員



3） 不得擺放任何坐月護理設備及產後復康器材



4） 必須在預產期前30日，主動向報備待產及月子休養地點，並提供月子中心訂單或其他住所證明。



王女士及其丈夫看到該份補充協議後直指，告知書完全屬於霸王條款。

目前王女士已重新尋獲合適住房。在法律及輿論壓力下，原房東已同意退還相關費用並賠償違約金及搬家費，雙方正式解除租約。（AI生成圖片）

律師：風俗不能凌駕法律

法律界專業律師對此表示，內地法律並無任何規定禁止租客在出租房內懷孕、生產或坐月。房東在簽訂正式合同後，單方面提出補充協議，無端額外增加了租客義務，嚴重的限制了租客正常使用房屋合法權利，王女士完全有權拒絕簽署。律師強調，所謂「借死不借生」的民間風俗，絕不能凌駕於法律之上，若房東堅持要求搬走，已構成單方面解除合同的違約行為，租客有權要求退還全部押金及剩餘租金，並追究房東的違約責任及索償搬遷損失。

目前王女士已重新尋獲合適住房。在法律及輿論壓力下，原房東已同意退還相關費用並賠償違約金及搬家費，雙方正式解除租約。

延伸閱讀：孕婦送院途中突臨盆 多名熱心女組「傘陣」接生 拍片者澄清1事

延伸閱讀：