「養兒防老」這個觀念近年已漸漸不適用，年邁的家長更可能飽受兒女剝削，老來活得悽慘。上海長寧區1個公共屋苑的2樓走廊，近1年來成為90歲老婦的「臨時居所」。原來該名老婦被大女兒趕出門外，無論起居飲食、睡覺以至便溺，全在公用走廊解決，而且還不時在深夜嚎叫，令鄰居苦不堪言。



內地傳媒追查後發現，事件背後是3姊妹對母親的種種冷酷剝削，當中涉及百萬房產恩怨，而長女更涉嫌獨攬母親每月4,900人民幣（約5,760港元）的退休金，而長女亦患有精神障礙，令屋苑居委及執法部門陷入法理監護的兩難局面。相關部門介入後，老婦現已被轉移至正規養老機構暫住。



韓婆婆日夜只能蜷縮在1張輪椅上，在大廈的走廊露宿。（《新聞坊》影片截圖）

90歲母露宿走廊 深夜尖叫便溺臭味燻天

綜合內地媒體《看看新聞Knews》及《新聞坊》報道，事發於上海長寧區新涇五村屋苑。涉事老婦姓韓，已年屆90歲，育有3名女兒，今年1月起被大女兒史女士接來同住，豈料隨即被安置在大廈2樓走廊露宿。

內地記者實地走訪，剛踏入樓層即聞到撲鼻惡臭，走廊門廊前掛着數件晾曬衣物，地上凌亂擺放臉盆、熱水瓶等生活雜物，韓婆婆日夜只能蜷縮在1張輪椅上，僅靠1張薄被禦寒。

走廊地上凌亂擺放臉盆、熱水瓶等生活雜物。（《新聞坊》影片截圖）

走廊門廊前掛着數件晾曬衣物。（《新聞坊》影片截圖）

由於韓婆婆精神狀況欠佳，經常於深宵發出淒厲叫聲，甚至直接在公共通道就地便溺，嚴重影響整棟大廈居民的正常生活。飽受困擾的鄰居曾與史女士發生激烈爭執，最終在公安允許下於走廊加裝閉路電視，赫然發現韓婆婆多次想開門回家，卻被大女兒強行攔在門外。有鄰居心痛透露，大女兒平日為母親送上的食物是「像狗食一樣的糊狀殘羹」，街坊多次好言相勸，對方始終置若罔聞。

飽受困擾的鄰居曾與史女士發生激烈爭執。（《新聞坊》影片截圖）

鄰居於走廊加裝閉路電視，赫然發現韓婆婆多次想開門回家，卻被大女兒強行攔在門外。（《新聞坊》影片截圖）

有鄰居心痛透露，大女兒平日為母親送上的食物「像狗食一樣的糊狀殘羹」。（《新聞坊》影片截圖）

賣樓分家產糾紛浮面 長女靠母退休金供樓

將年邁母親拒於門外的史女士被記者質詢時，聲稱因母親半夜經常尖叫，嚴重打擾自己作息，無奈才將母親搬出走廊。惟深入追查後發現，事件主因竟是家庭財產掀起爭端。史女士受訪時情緒激動，直指2個妹妹侵吞母親財產：「老人（媽媽）以前把房子賣掉了，沒地方住了，（2個妹妹）先把老太太（媽媽）騙到神經病醫院再交易房產，老三錢拿掉，對老太太管也不管，問她107萬（此指107萬人民幣，約126萬港元）拿回來，我要拿這個錢還我在啟東的房貸，老太太又沒有文化，我幫她出頭呀。」

史女士聲稱，因為母親半夜經常尖叫，嚴重打擾自己作息，且身上有臭味，才無奈將母親搬出走廊。（《新聞坊》影片截圖）

史女士聲稱，因為母親半夜經常尖叫，嚴重打擾自己作息，且身上有臭味，才無奈將母親搬出走廊。（《新聞坊》影片截圖）

據悉，韓婆婆戶籍原在奉賢區西渡街道，早前老家被二女兒與三女兒轉手出售，2名女兒向居委會聲稱變賣物業事前已獲母親首肯，惟韓婆婆年事已高，面對查問時語焉不詳，難以核實真實意願。至於史女士現居的新涇五村物業為前夫所有，她本人在啟東按揭購置的物業因斷了供款，導致銀行戶口被凍結，目前生活全盤依賴母親每月約4,900元人民幣的退休金支撐。

屋苑所屬居委會透露，2名女兒雖口頭承諾願意供養照料母親，但一談及當面交涉，均堅決拒絕到屋苑與大姐正面接觸。（《新聞坊》影片截圖）

長女疑患精神障礙 執法無門

屋苑所屬居委會自今年1月知悉事件後，曾派員定時清潔走廊並安排保安巡查，同時聯同公安約見韓婆婆的其餘2名女兒。2名女兒雖口頭承諾願意供養照料母親，但一談及當面交涉時，均堅決拒絕回到屋苑與大姐正面接觸。鄰居曾質疑大女兒已不具備照料韓婆婆的能力，公安翻查紀錄證實，大女兒早前曾因雜物佔道與母親起爭執，經司法鑑定確認患有未特定的精神障礙，屬「具備限定刑事責任能力（限制刑事責任能力）」。

法律界專業人士指出，大女兒的舉動目前雖未必構成遺棄罪，但已嚴重失職。（《新聞坊》影片截圖）

居委會因缺乏強制執法權力，調解工作陷入死胡同，司法所（內地街道基層法律調解機構）曾建議受影響鄰居提出民事訴訟，控告大女兒侵佔公共空間，惟街坊怒批「希望公權力介入解決，而非要鄰居自掏腰包打官司」。有法律界專業人士指出，大女兒的舉動目前雖未必構成遺棄罪，但已嚴重失職。當務之急應盡快循法律程序為韓婆婆及其大女兒進行民事行為能力鑑定，由法院或居委會指定二女兒或小女兒承擔監護責任。

據《新民晚報》最新消息，因應天氣轉冷及颱風逼近，上海長寧區北新涇街道會同民政部門已於10月23日深夜採取緊急行動，將韓婆婆妥善轉移至正規養老機構暫住照顧，結束走廊露宿困局。