姐姐啃老10年！不工作狂打機　妹妹急問怎辦？　網民獻計：斷金援

「啃老族」無處不在，親人喊苦！有女生早前在網上發文，抱怨二姐上中學後沉迷線上遊戲，高級職業學校畢業後不再升學，工作1年半後便辭職，10年多一直宅在家「啃老」。家人長年勸她找工作，長姐甚至曾將二姐「拖出房」，但她一聽找工作就哭，還會閉門不出數天。她姐姐的各種繳費單已經「堆成小山」，去年更發現爸爸竟自行出錢幫姐姐繳清，無奈問：「有個只會打電動的家人妳怎麼辦？」



許多網民直指最大問題是家人未有斷絕金援，更有人分享鄰居或親人「啃老」後成功重投社會的經歷作鼓勵。



樓主的二姐不工作10年，宅在家玩線上遊戲。（《昨晚過得很愉快吧》劇照）

宅在家10年 一提找工作即哭

樓主在Dcard討論區發文問「有個只會打電動的家人妳怎麼辦」，她分享家中共有5名姊妹，其中二姐上中學就沉迷線上遊戲，高級職業學校畢業後不再升學，工作1年半後就離職，10年有多一直宅在家中。

樓主指家人一叫姐姐去找工作她就哭，然後關自己在房間內不出來吃飯，數天後才肯離開房門，終日通宵打遊戲，「爸爸也是念到不會唸了」。

樓主指，父親去年出錢幫姐姐繳清帳單。（Dcard圖片）

繳費單「堆成小山」父代繳

樓主指，政府方面發來的各種繳費單已經「堆成小山」，去年爸爸竟出錢幫姐姐繳清，說「我就養（女兒）到我進棺材，我也說不動了，後面怎麼樣她自己造化，我不敢奢望妳們這些姐妹會幫她，反正繳那些錢就當我給她最後的保險」，令她相相無語。

事實上，家人都知道這樣縱容二姐有問題，但軟硬手段全都試過，長姐甚至曾氣得抓住二姐「拖出門後鎖門不讓她進來，後面我們真的都快放棄了」。二姐玩的遊戲不會課金，「就是浪費生命在打遊戲」。

有網民好奇，指二姐是否工作時遇上職場欺凌等不快回憶。樓主稱其實是姐姐上班1年半後公司換了經理，「前經理不喜歡新上任經理，簡單說改朝換代後她覺得她要有義氣，變跟著前經理離開」。

樓主稱一叫姐姐找工作，她就會哭及關自己在房間。（《昨晚過得很愉快吧》劇照）

根主稱一叫姐姐找工作，她就會哭及關自己在房間。（《昨晚過得很愉快吧》劇照）

網民：金援沒斷掉就會持續這樣

許多網民指，最大問題是二姐「仍然有錢花」，「金援沒斷掉，就會持續這樣的」、「你家人是不是還在養他？ 金援沒斷過，懂了嗎？」、「光看妳爸的態度就知道為何小孩會爛成這樣，誇張成這樣也只是唸唸，還幫忙繳錢，直接把她趕出家門獨立生活不就好了」、「斷掉她經濟來源就好了啊，不工作就餓死，就這麼簡單，愛打遊戲的話斷網也可以」、「跟她白紙黑字說清楚，等爸媽走了你們也不會養她，她死掉之前的十幾二十年會過得跟乞丐一樣」。

網民分享自己朋友大學畢業後同樣10年不工作，叫樓主「顧好自己即可」。（資料圖片）

網民分享成工脫宅例子

有網民安慰樓主，「我有朋友大學畢業至今也是十年沒工作，無解，妳顧好自己即可」，又分享身邊人或鄰居的經歷作鼓勵。有網民留言指，他的男鄰居也是中學畢業後不工作2年，父母什麼都試過後，一口氣買了6台電腦在家，「全家和他一起打遊戲」，有時還找鄰居上門玩，沒想到親子關係改善了，鄰居慢慢正常去工作了。「去他們親戚家的洗車場打工，應該做有超過2年，接著就開了一間小小間的網咖，雖然一年左右就倒閉了，但後來也都有持續在工作了，真實故事分享給你參考！」。

網民分享姐姐同樣長達10年不工作，重投職場後休假仍會打遊戲識朋友。（《昨晚過得很愉快吧》劇照）

宅在家10年重投職場認識新朋友

另有女網民分享，她的姐姐和樓主二姐情況完全一樣，也是長達10年不工作，但最近3年終於重投職場。姐姐過去因為校園欺凌問題很怕人，年近30歲但在網上遊戲認識到朋友，「有時候她們可能真正缺的是陪伴跟是否身邊的人真的理解她們，我才知道雖然每天一起相處但沒有真正理解過她」。姐姐10年來首次去找工作「是我拉著她出門幫她找的，回家抱怨累也鼓勵她，也請爸媽不要說什麼不好聽的話而是改用鼓勵的方式，到現在雖然她換了三份工作，但也已經在職場上三年囉！然後下班回來、休假沒事她的愛好還是繼續打遊戲」。

（Dcard討論區）