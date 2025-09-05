不孝？母親年老多病　3子女提1理由拒絕扶養　法官認同批准

作為父母，理應照顧子女，但並不是所有父母都盡好天職！台南1名女子於42年前和丈夫離婚後，丟下1名女兒不顧，翌年改嫁他人，生下2名兒子後離家出走和離婚，不但再次丟下4歲和2歲兒子，而且留下50萬新台幣（約12.7萬港元）債務。如今婦人年紀老邁，加上身體欠佳，因而想起3名子女，要求子女扶養。惟3名子女他們異口同聲拒絕，法官經審理後，都認為老婦當年沒有盡責照顧子女，駁回其要求子女扶養的申請。



3名子女強調方婦沒有盡到照顧子女責任，而且沒有正當理由，反而請求法院批准免除其扶養義務。（AI生成圖片）

老婦要求每名子女每月支付5,000新台幣

台媒於今年8月報道，案件在台南地院家事庭審理進行審理，涉事方姓老婦大約60歲，她在庭上表示，和第1任丈夫結婚5年，育有1名女兒，離婚改嫁再生下2名兒子，可惜第2段維持不到5年就離婚，如今她年事已高和身體患病，失去工作能力，現任丈夫是中低收入長者，2人沒有房屋，需要租屋居住，難以負擔生活開支，於是向法院申請要求3名子女每人每月支付5,000新台幣（約1,200元）扶養費。

法官駁回方婦申請，同時批准3名子女免除對方婦的扶養義務。（AI生成圖片）

3名子女反指母親沒有盡責照顧

但3名子女聞訊反對，強調母親沒有盡到照顧子女的責任，而且沒有正當理由，反而請求法院批准免除其扶養義務。當中女兒指出，母親離家後不再關心其生活，沒有盡到任何扶養責任。2名兒子亦表示，母親於1987年離家出走，對2名兒子的生活不聞不問，而且留下50萬新台幣（約12.7萬港元）債務，導致父親日夜工作還債，最終才離婚收場；方婦沒有反駁到子女指控。

法官駁回老婦申請

法官經審理後認為，方婦沒有理由要求3名子女支付扶養費，因此駁回其申請，同時法官批准3名子女免除對方婦的扶養義務，案件仍可上訴。

（綜合）