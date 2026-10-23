歌手毛不易去婚禮　致辭提「雖不是我妻子」惹議　完整片段揭真相

1句婚禮致辭，竟意外淪為全網公審的「越界」罪證？內地知名歌手毛不易出席1名女性好友的婚禮，在台上發表近3分鐘致辭，真摯回顧2人一同成長的歲月，惟其中1句「從校服到婚紗，雖然不是我的妻子」被剪輯成片段於社交平台瘋傳，更一度登上微博熱搜。



網民掀起兩極論戰，有人激讚他們是神仙級友情，亦有人質疑毛不易的發言缺乏異性邊界感。事件瘋傳後，現場完整致辭片段隨即曝光，證實該語句是回顧彼此同行的感慨，新人當時亦深受感動，網上風向隨即轉向，怒斥有網民斷章取義引發風波。



毛不易回顧與新娘相處的往事，對方在他高中厭倦學習時期，到他家中給他做飯。（網上影片截圖）

20年摯友出嫁 台上3分鐘致辭字字真摯

今年10月20日，毛不易在北京出席女性好友周佳奇的婚禮，並獲邀致辭。毛不易在台上透露，2人自初中便是同班同學，隨後高中、大學一路同行，其後更先後前往北京打拚，彼此認識已超過20年。

毛不易深情地回顧往事，憶述在自己高中厭倦讀書的時期，身為班長的周佳奇曾專程到他家中幫忙煮飯；大學實習階段，對方亦特意趕赴杭州探望，默默替他收拾雜亂的房間。

毛不易回顧往事，指新娘周佳奇曾到杭州探望他幫他收拾雜亂的房間。（網上影片截圖）

毛不易在台上感慨地表示，能擁有這樣的朋友實在「何其幸運」，隨後總結道：「從校服到婚紗，雖然不是我的妻子，但是是我和佳奇從一開始到今天的全部過程，她每一步走的我都看在眼裡……」然而婚禮結束後2天內，這段長約3分鐘的真情發言遭部分網民截取其中十多秒上載至短片平台，「雖然不是我的妻子」8個字被單獨抽出，然後在網上瘋傳，成為網民討論焦點。

毛不易在致辭中說道「從校服到婚紗，雖然不是我的妻子」，片段被網民單獨抽出瘋傳，惹來熱議。（網上影片截圖）

1句「雖然不是我的妻子」惹議 網民意見兩極

片段流傳後，隨即引發網民熱烈討論，支持者指出，毛不易致辭前文使用了「從校服到婚紗」這句常用於形容愛情的詞彙，隨後立即補上「雖然不是我的妻子」，正是為了及時澄清2人純粹的友情，屬於「劃清界線而非越界」，恰恰反映出坦蕩磊落的真性情。但部分網民則認為，作為新娘的異性好友，在台上大談自己與新娘的歷程，甚至提到妻子字眼，實在是有失分寸感。更有人引用內地喜劇《夏洛特煩惱》（Goodbye Mr. Loser）主角大鬧婚禮的經典台詞「人家秋雅結婚，你在這兒又唱又跳」嘲諷毛不易喧賓奪主。

有人引用內地喜劇《夏洛特煩惱》主角大鬧婚禮的經典台詞「人家秋雅結婚，你在這兒又唱又跳」嘲諷毛不易喧賓奪主。（電影《夏洛特煩惱》截圖）

有人引用內地喜劇《夏洛特煩惱》主角大鬧婚禮的經典台詞「人家秋雅結婚，你在這兒又唱又跳」嘲諷毛不易喧賓奪主。（電影《夏洛特煩惱》截圖）

完整片段平反傳言 新郎並非「臉色鐵青」

正當爭論持續之際，有在場賓客公開現場未經剪輯的完整影片。對於早前網絡盛傳新郎在旁「臉色鐵青」，但現場畫面顯示，新娘在毛不易致辭時深受感動、頻頻拭淚，新郎則全程神情溫和投入，更細心在旁遞上紙巾，眼眶同樣泛紅，以行動打破不和傳言。

剪輯片段將「結婚越來越不意味着什麼，但它起碼是你人生中的一個新的開始」的後半句刪除，令原意被完全扭曲。（網上影片截圖）

剪輯片段將「結婚越來越不意味着什麼，但它起碼是你人生中的一個新的開始」的後半句刪除，令原意被完全扭曲。（網上影片截圖）

此外，另1句在網上引發爭議的致辭「結婚越來越不意味着什麼」，在原話中其實緊接着後半句「但它起碼是你人生中的一個新的開始」，網傳短片刻意刪去後半句，令原本意在化解年齡焦慮的真摯祝福，被扭曲為對婚姻價值的貶低。不少網民看過完整記錄後紛紛直言，不應單憑數秒的斷章取義便妄下定論，盲目公審只會破壞他人婚禮的美意。