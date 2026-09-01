孫宇晨景甜代孕│網民拆解5000萬美元重2.5噸真相：全是20美元鈔票

加密貨幣平台波場（TRON）創辦人孫宇晨（Justin Sun）早前社交平台X（前稱twitter）發表逾6,000字長文《我的女友景甜》，爆料指內地女星景甜赴美打算找代孕產子，並向他索取5,000萬美元（約3.9億港元）。文中一句「一顆卵子的重量，3.5微克；五千萬美元現金的重量，2.5噸」引發網民熱議。重達2.5噸的美元現鈔是甚麼概念？有網民與財經博主作出科學分析，指5,000萬美元如果重量是2.5噸，那就需要「全是20元美元鈔票」，而非最大額的100美元鈔票，炮轟孫宇晨「摳門」（吝嗇、小氣之意），甚至質疑該篇爆料文章是出自AI代筆。



加密貨幣TRON（波場）創辦人孫宇晨突於社交媒體發布長文《我的女友景甜》，引來大量網民關注。（網上圖片）

孫宇晨爆料指內地女星景甜赴美打算找代孕產子，並向他索取5,000萬美元（約3.9億港元）的天價費用。（微博＠景甜）

「3.5微克對2.5噸」極端對比 天價代孕費惹議

據孫宇晨在文章中的說法，2人交往期間曾論及婚嫁，並規劃在美國透過代孕方式生育。惟在溝通過程中，女方於加州拉古納海灘（Laguna Beach）的一通電話中提出了5,000萬美元（約3.9億港元）的天價要求。

據孫宇晨在文章中的說法，2人交往期間曾論及婚嫁，並規劃在美國透過代孕方式生育。（微博＠景甜）

女方於加州拉古納海灘（Laguna Beach）的一通電話中提出了5,000萬美元（約3.9億港元）的天價要求。（微博＠景甜）

孫宇晨在文中形容，「一顆卵子的重量是3.5微克，5,000萬美元現金重達2.5噸，景甜向我要的是後者，抵押的是前者」，企圖以微觀生物單位與宏觀物理重量的強烈對比，將女方的要求塑造為極其不對等的商業索求。文章發布後迅速引起轟動，除代孕行為本身的法律與道德爭議外，大眾焦點很快轉向這筆天價現金的實際物理重量。

孫宇晨企圖以微觀生物單位與宏觀物理重量的強烈對比，將女方的要求塑造為極其不對等的商業索求。（微博＠景甜）

孫宇晨企圖以微觀生物單位與宏觀物理重量的強烈對比，將女方的要求塑造為極其不對等的商業索求。（微博＠景甜）

2.5噸美鈔真相曝光 網民：不用百元大鈔，全用20元美鈔？

孫宇晨文中的「2.5噸美金」論述，迅速引來大量精明網民與財經KOL的獨立驗算。據美國財政部印務局（BEP）官方標準，1張美元紙幣不論面值大小，重量均約為1克（實測約1.0至1.05克）。若以常規大額現金交易習慣採用的100美元面值計算，5,000萬美元為50萬張紙幣，總重量是500公斤（0.5噸），只及孫宇晨聲稱的「2.5噸」現金約五分一。

若以常規大額現金交易習慣採用的100美元面值計算，5,000萬美元僅需50萬張紙幣，總重量實則只有約500公斤（0.5噸）。（AI生成圖片）

要精確達到孫宇晨所述的「2.5噸」鈔票，這5,000萬美元必須全部由20美元面值的鈔票組成，即250萬張紙幣。此一論證被網民揭發後，社交媒體上隨即掀起嘲諷熱潮。

要精確達到孫宇晨所述的「2.5噸」鈔票，這5,000萬美元必須全部由20美元面值的鈔票組成，即250萬張紙幣。（網上圖片）

不少網民發帖分析，直斥孫宇晨身家達數百億人民幣，在寫感言作文時卻「連百元大鈔都捨不得用」，甚至有網民指出大語言模型（AI）在計算貨幣重量時常預設以20美元為基準單位，質疑該篇數千字長文並非親手寫作，而是AI生成後未經校對的公關產物。

其他報道：孫宇晨景甜代孕：3.5微克vs2.5噸現金 生物單位對照物理重量惹議

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