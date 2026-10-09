港鐵大叔車門前紮馬耍功夫　目擊者笑：食過夜粥　網民憂易撞到人

乘搭港鐵切勿做出影響其他乘客的行為及阻擋車門。近日1段網上影片翻紅，有大叔乘搭港鐵東鐵綫期間站在車門前紮馬耍功夫，矚目行為引來後方乘客偷拍放上網。



有網民揶揄，「香港人壓力真係爆煲」、「冇返咁上下，點學人搭東鐵呀，隨時MMA」、「而家搭地鐵真係多姿多采，又有嘈交打交，又有功夫雜耍，好過入馬戲團睇」、「佢都係想娛樂大眾」。



不少網民討論是否適合在港鐵車廂內耍功夫，有人認為沒問題，「好多人返工要坐個幾鐘頭車，與其onXX玩電話做無營養嘅嘢，倒不如做下運動，只要又唔影響到人又有咩問題呢？」、「佢都係爭取時間養生啫！」。也有網民認為影響到他人，「在地鐵通道上/車門附近打功夫，會阻住/撞到其他人，通常啲老人家一撞到又打交。如果想做運動，最好返屋企或去公園，不要在地鐵上做」。



近日1段網上影片翻紅，有大叔乘搭港鐵東鐵綫期間站在車門前紮馬耍功夫，矚目行為引來後方乘客拍下放上網。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

目擊事件的乘客於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片笑說，「東鐵綫『阿叔食過夜粥』」，並配上周星馳經典電影《少林足球》中的爆笑插曲《少林功夫好嘢》歌詞，「少林功夫醒（好好嘢），少林功夫勁（係好勁）」。

港鐵大叔車門前紮馬耍功夫

影片見到，港鐵車廂內有大叔站在車門前紮馬耍功夫，不斷左右手來回出拳收拳，耍了一套拳後疑意猶未盡，站直身體後又再紮馬重複動作，隨後做伸展拉筋動作。其間，站在車門邊的男乘客留意過一兩眼後，就繼續專注看手機，未有再理會大叔。

大叔站在車門前紮馬耍功夫，不斷左右手來回出拳收拳。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

大叔站在車門前紮馬耍功夫，不斷左右手來回出拳收拳。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

大叔站在車門前紮馬耍功夫，不斷左右手來回出拳收拳。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民笑：埋站擢嗰下才可見真章

「耍極度門都唔開，似乎功力爭緊啲」



「等埋站停車前擢（音：chok）嗰吓，才可以見真章嘅」



「練緊神功，千祈唔好騷擾佢，等陣人哋走火入魔就大檸樂」



「隔籬位大師兄先至係食過夜粥呀，一眼都唔望下佢，呢啲先有料啊」



「幾好，多啲呢啲片睇幾過癮，笑下幾得意，好過成日睇嘈交、睇MMA，睇到咁憤怒，影響情緒」



大叔做伸展拉筋動作。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

大叔做伸展拉筋動作。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：可能爭取搭車時間做運動

「其實可能係想做運動，但又想瞓多啲，所以爭取喺車途時間做啫，佢只係唔理世俗眼光」



「其實，無乜人，又唔太影響到交通情況，由得佢，最驚係佢練練下搵人嚟練啫，佢自己對住空氣練乜都無乜所謂」



大叔做伸展拉筋動作。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

大叔做伸展拉筋動作。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：車廂打功夫易引起碰撞嗌交

「做晨操就去公園啦」



「走火入魔，不適當地方做不適當運動！香港人真係工作壓力大」



「唔係任何地方都係你表演場地，咁做係騷擾到其他人，係自私行為」



「不分場合、不分地點，做一些不適當的事情，實在混帳到極！地鐵車廂人來人往，妨礙其他乘客出入！」



「呢個大叔咁大動作打功夫，途人驚俾佢撞到，都唔敢行附近，阻住上落車的！香港咁多人，地鐵得咁少位，企到密質質，多一兩個阿伯喺度打功夫，就容易引起碰撞、嗌交，又MMA了」



大叔做伸展拉筋動作。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

港鐵範圍滋擾乘客可罰款5,000元

根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高罰款5,000元。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）