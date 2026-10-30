24歲內地女赴泰見男網友　上車10分鐘遭送泰緬邊境　跳車撿回一命

網上交友陷阱防不勝防，一時的網戀憧憬甚至可能演變成駭人聽聞的致命危機！1名24歲中國籍女子早前應男網友邀請，獨自前往泰國旅遊與對方相會。女子抵達曼谷（Bangkok）下機，詎料坐上對方安排的接機私家車後，不到10分鐘即遭收走手機並限制人身自由，隨即被連夜押往泰緬邊境。危急之際，女子在行駛中的車輛上冒險跳車逃生，終獲當地村民相救送院。泰國警方隨後拘捕2名涉案泰籍男子，案件揭示出針對外國遊客的「愛情騙局」背後，隱藏着組織嚴密的跨境人口販運與轉運犯罪鏈。



警方在達府湄拉瑪縣（Mae Ramat）及清邁府（Chiang Mai）堆沙革縣拘捕2名涉案泰國籍男子。（網上圖片）

落地10分鐘即失聯 私家車連夜直奔泰緬邊界

據內地《大河報》報道，泰國旅遊警察披露的案情，受害女子此前在社交平台上結識1名自稱身在泰國的男子，在對方甜言蜜語的邀約下，於9月28日抵達曼谷素萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport），當時1名聲稱受男網友委託的接機人員到來，將女子安排坐到1輛私家車上。

泰國媒體《每日新聞》形容，這是1宗典型的「網戀包裝綁架案」，誘騙受害人出境後迅速實施控制。（網上圖片）

女子上車不到10分鐘，隨身行李與手機便被強行奪走，更遭車內多名人員貼身看守。車輛隨即駛離曼谷市區，一直高速向北行駛。當地媒體《每日新聞》（Daily News）形容，這是1宗典型的「網戀包裝綁架案」，誘騙受害人出境後迅速實施控制。



女子果斷跳車逃生 途經村民發現相助

車輛一路北上前往泰緬邊境，當途經泰國北部南奔府（Lamphun）黎縣時，女子趁看守人員不備，在車輛仍在行駛的情況下果斷拉開車門跳車。受害人隨後受傷倒臥路邊，所幸被途經的當地居民發現，立即將她送院救治。



國旅遊警察接報後迅速聯合多部門展開調查，發現涉案犯罪網絡極其熟悉達府（Tak）邊境的偏僻小路，且在長途押送過程中多次更換車輛，以躲避警方關卡查緝。

警方隨後在達府湄拉瑪縣（Mae Ramat）及清邁府（Chiang Mai）堆沙革縣拘捕2名涉案泰國籍男子，其中1名被捕司機在接受審訊時供稱，自己平時在農閒時期受僱接載非法入境或人口轉運人員，每次成功將人運送至邊境，就可獲得約5,000至1.5萬泰銖（約1,168至3,504港元）的酬勞。泰媒透露，案件幕後極可能是由中國籍犯罪主腦操盤，原本計劃將女子運至邊境後向其在國內的家屬索取巨額贖金。



其中1名被捕司機表示，平時在農閒時期受僱接載非法入境或人口轉運人員，每次成功將人運送至邊境，可獲得約5,000至1.5萬泰銖（約1,168至3,504港元）的酬勞。（網上圖片）

2個月內第2宗人口販運 使館發布安全預警

這已是過去2個月內第2宗同類案件。據《環球網》報道，早在今年8月23日，1名原定赴新加坡攻讀碩士學位的29歲中國籍女子，同樣被在網上認識的「友人」勸誘轉往泰國旅遊，隨後在當地遭4名泰籍男子綁架並押往泰緬邊境。該名女子亦是在被押送途中冒險跳車逃生，涉案4名男子最終全數落網。

2宗案件的作案方式雷同，均出現跨國誘騙、接機劫持與邊境非法轉運的人口販運特徵。執法部門強調已掌握部分涉案車輛軌跡與中間人聯絡網，目前正持續追查幕後主謀。



今年8月23日，1名原定赴新加坡攻讀碩士學位的29歲中國籍女子，被網友勸誘下轉往泰國旅遊，在當地遭4名泰籍男子綁架並押往泰緬邊境，幸跳車逃生。（網上影片截圖）

今年8月23日，1名原定赴新加坡攻讀碩士學位的29歲中國籍女子，被網友勸誘下轉往泰國旅遊，在當地遭4名泰籍男子綁架並押往泰緬邊境，幸跳車逃生，其雙手出現紅腫。（網上影片截圖）

中國駐泰國大使館日前發布專項領事提醒，指出近期有多宗外國公民入境泰國後遭非法拘禁，並轉運至泰緬邊境的案件，不法分子常以高薪聘請、海外商務考察、項目投資或文娛拍攝為幌子佈設陷阱，呼籲國民小心提防。泰國旅遊與體育部長素拉薩（Surasak Phanchet）亦公開表態，將下令全面整頓旅遊口岸及交通接駁秩序，嚴厲打擊非法接機與犯罪活動。

