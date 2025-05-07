18歲廣東少年遊大馬被綁架！虐打威脅「摘器官」勒索350萬人民幣

一名在新加坡留學的18歲大陸富二代，4月底到馬來西亞旅遊時遭到一群歹徒綁架。



其父母遭勒索350萬元人民幣贖金，並威脅若不付錢將摘下他的器官販賣。所幸在馬來西亞警方48小時內的快速行動下，成功救出人質並逮捕一名中國籍嫌犯。

受害者母親（左）表示，她於5月2日上午11點44分接獲兒子QQ帳號發來的視訊通話，畫面中兒子遭到毆打和勒頸，還遭強行灌水。（中國報影片截圖）

綁匪最初要求50萬元人民幣贖金，後來又加碼到350萬元人民幣。（中國報）

綁匪揚言若不支付贖金將「讓受害者生不見人、死不見屍」，還會將他的器官挖出來賣。（中國報）

據馬來西亞《中國報》報道，受害者來自大陸廣東佛山，是家中獨生子，目前在新加坡某學院就讀資訊科技系，其父母在杜拜經商。

受害者母親程姓女子表示，她於5月2日上午11點44分接獲兒子QQ帳號發來的視訊通話，畫面中兒子遭到毆打和勒頸，還遭強行灌水。

綁匪最初要求50萬元人民幣贖金，後來又加碼到350萬元人民幣，並揚言若不支付贖金將「讓受害者生不見人、死不見屍」，還會將他的器官挖出來賣。

受害者父母出示歹徒寄來的影片，顯示兒子僅穿內褲，還被用繩索綁住雙手，遭到痛打。

吉隆坡警方接獲報案後迅速展開跨州行動，於5月2日在檳城國際機場出境大廳逮捕一名23歲大陸籍男嫌犯。隨後於5月3日在吉打州一座加油站尋獲受害者，並將其帶返警局。受害者衣著完整、健康無虞，但大腿有受傷。

吉隆坡總警長拿督魯斯迪已證實此案，但因案件仍在調查中，暫不透露更多細節。

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