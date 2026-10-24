中港包車司機盛讚香港路牌　6句「治好精神內耗」　最愛只准向前

遇上挫折，人總想停一停，但有人竟在香港路牌上找到「答案」。1名自稱往返香港、澳門，從事跨境包車十多年的司機在小紅書發帖，形容「香港把人生建議寫在了路上」，列出6句話港式交通標語，最愛「只准向前」，笑稱「治好了我的精神內耗」。不少網民也大讚香港的各式路牌特別，「所有目的地第一次看我也覺得很有意思」。



內地網民對香港路牌及路面指示標語感好奇。（資料圖片）

樓主認為香港的路牌很有正能量，「治好精神內耗」。（小紅書圖片）

跨境包車司機：香港把人生建議寫在了路上

樓主在小紅書發帖，自稱「深耕跨境包車十餘年的老司機」，在「在等紅燈的間隙也會偶爾出神」，我總覺得香港把人生建議寫在了路上」。他上傳6句指示標語，包括「只准向前」、「不准等候」、「望左望右」、「所有目的地」、「向前走別停留」。他形容第一次來香港的人初見這些標語，「只覺得格外鮮活直白，帶着獨屬於這座城市的乾淨與利落」。

內地網民對香港路牌及路面指示標語感好奇。（資料圖片）

內地網民對香港路牌及路面指示標語感好奇。（資料圖片）

內地網民對香港路牌及路面指示標語感好奇。（資料圖片）

「只准向前」是霸道裏帶着溫柔的人生叮囑

樓主表示多個標語中，他最喜歡「只准向前」和「所有目的地」，形容只准向前是「霸道裏帶着溫柔的人生叮囑」、所有目的地就像在說「人生本來就沒有標準答案」。

正向帖文引起網民共鳴：

「好多謝你一大早晨咁激勵」



「感覺香港很浪漫」



「喜歡那個所有目的地」



「我只去了一次香港，非常喜歡。有機會還去」



「所有目的地第一次看我也覺得很有意思」



「能看出來，這個城市生存壓力很大，到處都是開解的話」



不少內地網民不解這些指示牌的意思。但也有網民質疑是AI創作。

網民看完路牌，表示「感覺香港很浪漫」。（資料圖片）

「只准往前」其實是室內指示牌

翻查運輸署《道路使用者守則》，方向標誌的作用是「引導你前往目的地」，大部分為藍底白邊，架空標誌上目的地名稱下的箭咀，指向通往這些地方的行車線。帖文相片中的「只准往前」其實是室內指示牌，並非馬路交通標誌、「向前走 別停留，則是廣告標語。另一張「不准等候」相片，在9月初曾出現在另一則同類熱帖之中。

翻查運輸署守則 藍色圓形「只准向前駛」屬指令

至於「望左」、「望右」，則與行人過馬路有關。守則提到，有標誌警告行人有巴士線、指示向左看，另有一款標誌指示行人「望右」。交通諮詢委員會交通投訴組2024年第二季報告附錄顯示，政府曾採納市民建議，修改琉璃街近興發街的「望右」標記，以「方便行人橫過馬路」，又在盈鳳里近竹園聯合村增設「望右」、「望左」標記。

9月已有同類熱帖 「不准等候」相片相同

早在9月4日，已有小紅書用戶以「香港把人生建議寫在了路上」為題發帖，列出「只准向前、不准等候、望右、禁止倒流、只准離境、所有目的地」6句標語，同樣最喜歡「只准向前」和「所有目的地」，形容「只准向前」用「祈使句的語氣」命令人向前。

（綜合）