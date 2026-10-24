小紅書男尖沙咀食麵！用微信支付結帳人民幣港幣1:1收款：敗好感

內地旅客來港消費，使用微信支付本來十分方便，惟稍一不慎，隨時因匯率問題「畀貴咗」！近日有1名30歲男子在小紅書用簡體字發文，和親友光顧尖沙咀1間麵店，「吃完飯結帳才知道使用微信支付，港幣多少就要付等額人民幣，不按實時匯率」，即是100港元，就收取100人民幣（約117港元）。收銀台底部位置「貼了一行很小的字：只收港幣、八達通」，他們完全沒有留意，點單時店員隻字不提。



樓主和親友光顧尖沙咀1間麵店。（《孤獨的美食家》劇照）

樓主指，店方聲稱就算他們前往兌換也是1比1，「不付沒辦法走，我們只好先微信付了」，他們之後跑去換了港幣，「實際匯率根本不是1:1，明顯被店家忽悠了」，事後想申請微信退款改付現金，麵店直接拒絕，直言「我們香港就是這樣的」。

樓主形容「這趟遇到的店家大多很好，唯獨這家體驗感極差」、「真的太敗好感了」，強調正規微信跨境支付是系統自動以即時匯率結算，「這種私碼自己定匯率，不就是坑遊客嗎？」，樓主重申「不是抹黑所有香港店鋪」，提醒其他遊客準備好港幣和八達通，同時留意收銀台角落小字，結帳前一定要問清楚，微信支付是否實時匯率。

帖文引來許多網民討論，有少量人認為麵店有問題，但更多人支持店方：

「30歲的人了，吃飯不帶錢」



「去香港唔帶當地現金，受教訓都合理」



「都是這樣的啊，忙得要死誰還算匯率」



「不只香港，深圳也有些地方是1:1使用的，雖然這種地方都是割港人的重災區」



樓主「吃完飯結帳才知道使用微信支付，港幣多少就要付等額人民幣，不按實時匯率」，即是100港元，就收取100人民幣（約117港元）。（《東大特訓班》劇照）

人民幣與港元並非等值貨幣。根據外匯資訊平台Wise今年10月22日顯示的市場中間匯率，人民幣1元約兌1.175港元，換言之，100港元約相當於85.1元人民幣，500港元的一餐，按1:1付款便較參考匯率多付約74.5元人民幣，額外成本約17.5%。但市場中間匯率不等於銀行、找換店或支付平台實際提供的交易匯率，相關差額僅供比較，實際多付金額須視乎交易當時的匯率及手續費而定。

商戶接受人民幣付款，並不代表必須按照即時市場匯率結算。雙方可以協議使用不同貨幣交易，亦可能採用店方預設的換算方式。因此，單憑食肆以人民幣與港元1:1計算，尚不足以認定違法。然而，若商戶事前沒有清楚披露重要付款條件，直至顧客用餐後才告知人民幣須按1:1支付，甚至提供不實的匯率資訊，便可能涉及另一層法律問題。

收銀台底部位置「貼了一行很小的字：只收港幣、八達通」，若食客使用微信支付，港幣多少就要支付同額人民幣，不按實時匯率。（資料圖片）

根據香港法例第362章《商品說明條例》第13E條，商戶如在營商過程中遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，導致或相當可能導致一般消費者作出本來不會作出的交易決定，可能構成「誤導性遺漏」。一經循公訴程序定罪，最高可處罰款50萬元及監禁5年；循簡易程序定罪，最高可處罰款10萬元及監禁2年。

至於店方所張貼的細小告示是否足夠、付款條件有否事先披露，以及事主是否因此作出不同交易決定，均需要考慮告示位置、餐牌內容、雙方對話等具體證據，不能單憑帖文判斷。

類似涉及隱瞞重要收費資料的爭議，過往曾引起海關執法。（資料圖片）

類似涉及隱瞞重要收費資料的爭議，過往曾引起海關執法。香港海關於2025年3月7日公布，一名旺角藥店職員在向內地旅客銷售中藥材期間，沒有按顧客查詢清楚披露計價單位，令顧客誤以為貨品按「斤」計算。直至中藥材磨粉後，店員才表明實際按「錢」計價，涉及貨品總值22,400港元，比顧客原先預期高出160倍。店員最終因作出誤導性遺漏的營業行為被裁定罪成，判處120小時社會服務令，並須向受害人賠償11,000港元。

雖然該案涉及中藥材計價單位，而非人民幣匯率，但2宗事件所引發的消費疑問相似，即商戶有否讓顧客在作出消費決定前，清楚掌握實際收費條件。

至於店員稱「不付款不能走」 會否涉及威嚇性營業行為？《商品說明條例》第13F條亦禁止商戶作出具威嚇性的營業行為。是否違法須視乎商戶有否透過騷擾、威迫或不當影響，顯著損害一般消費者作出有根據決定的自由，並促使其作出本來不會作出的交易決定。不過顧客已在餐廳用膳，本身就有責任支付應付餐費。店員單純要求結帳，不會自動構成威嚇；若涉及恐嚇、阻止離開或其他不當施壓方式，則須進一步審視具體情況。

若屬一般退款或消費糾紛，消費者可致電消費者委員會2929 2222，或透過官方網上平台投訴，由消委會協助調停。（資料圖片／黃寶瑩攝）

至於顧客付款後，店方拒絕取消交易並改收現金，亦不代表必然違法。能否要求退款，仍須視乎雙方約定、付款前有否誤導，以及交易是否涉及違法營商手法。

香港海關提醒消費者，付款前應確定貨品總價格及計價單位，並保留單據和相關紀錄。海關亦設有快速行動隊，處理短期留港旅客涉及不良營商手法的緊急投訴。遇上同類爭議，旅客可保存餐牌、收據、支付紀錄、收款碼資料，以及現場價格和付款告示照片，並記下事發時間及與店員的對話。

如懷疑商戶隱瞞重要收費條件或作出誤導陳述，可致電海關24小時熱線182 8080，或電郵crimereport@customs.gov.hk舉報。若屬一般退款或消費糾紛，可致電消費者委員會2929 2222，或透過官方網上平台投訴，由消委會協助調停，惟消委會並非執法機構，沒有強制商戶退款的權力。

（小紅書）