悉尼女子扛巨鯉遊戈園！網民激辯為民除害vs違法私釣　官方有回應

澳洲悉尼著名地標百年紀念公園（Centennial Parklands）日前出現離奇一幕。1名女子將1條長度幾乎與其上半身相若的大魚橫搭在肩上，神態自若地沿着步道前行。目擊者拍下影片在社交平台瘋傳，引發網民熱議，有人認為該女子是協助清理生態禍害，亦有部分網民直斥事件涉及非法垂釣。公園管理機構隨後作出回應，明確指出園內所有水域嚴禁垂釣，即便捕撈對象為外來有害物種也不例外。



1名女子將1條體積龐大、長度幾乎與其上半身相若的大魚橫搭在肩上，神態自若地沿着步道前行。（Instagram@browncardigan）

肩搭巨魚鬧市漫步 網民激辯為民除害還是違規？

根據澳洲媒體《7news》報道，有關短片由公園的途人拍攝，其後經知名社交平台帳號「Brown Cardigan」轉發後在網絡迅速流傳。影片顯示，涉事女子肩扛1條體型碩大的魚在公園步道踱步，畫面極具視覺衝擊力。

影片顯示，涉事女子肩扛1條體型碩大的魚類在公園步道踱步，畫面極具視覺衝擊力。（Instagram@browncardigan）

影片顯示，涉事女子肩扛1條體型碩大的魚類在公園步道踱步，畫面極具視覺衝擊力。（Instagram@browncardigan）

影片顯示，涉事女子肩扛1條體型碩大的魚類在公園步道踱步，畫面極具視覺衝擊力。（Instagram@browncardigan）

報道指，該條巨魚應為澳洲東部淡水系統常見的外來入侵物種鯉魚（Carp），事件引發網民兩極討論，有網民認為鯉魚嚴重破壞水質與生態，女子的行為屬清除有害物種；也有人質疑這樣處理魚類涉及損害動物權益，直指疑似虐畜，同時又指出公園內嚴禁捕魚。另有網民為女子辯護，稱相關規例要求，釣獲鯉魚後不得放生。

鯉魚屬外來物種肆虐百年池塘 園方：私自捕撈無豁免權

面對公眾爭議，大悉尼公園管理機構（Greater Sydney Parklands）發言人接受訪問時強調，為保障園內水質、野生動物棲息環境及訪客安全，公園內所有池塘均嚴禁垂釣。公園巡查人員會定期監察各個蓄水地點，一旦發現違規將即時干預。

為保障園內水質、野生動物棲息環境及訪客安全，公園內所有池塘均嚴禁垂釣。（Unsplash圖片）

園方表示，鯉魚對澳洲東部淡水流域造成嚴重生態破壞，百年紀念公園內的池塘亦深受其害。但禁釣規定不會因為捕撈對象屬有害物種而存在豁免或有寬免空間。目前尚未有公開消息確認涉事女子是否已接受園方或執法部門調查。

鯉魚攪動底泥毀水質 專業清運數噸仍難斬草除根

公園官方生態資料顯示，鯉魚在池底覓食時會大量吸入湖水與底泥，劇烈攪動沉積物，令湖水變渾濁，並加劇池岸侵蝕崩塌。由於鯉魚繁殖力強且缺乏自然天敵，嚴重擠壓本土原生魚類的築巢與生存空間。

公園官方生態資料顯示，鯉魚在池底覓食時會大量吸入湖水與底泥，劇烈攪動沉積物，令湖水變渾濁，並加劇池岸侵蝕崩塌。（Centennial Parklands官方生態資料）

管理團隊過去曾透過專業電捕、大型拖網及專項釣捕等多元手段監控魚群，並在多年間清運出數以噸計的鯉魚，仍無法徹底根除問題。園方特別強調，控制行動十分專業，具備嚴格監管與生態規劃，與個別訪客擅自攜帶工具進園垂釣本質截然不同，公眾切勿混為一談。

釣起鯉魚必須人道毀滅？新州官方指引拆解法律誤區

針對坊間流傳「釣獲鯉魚後放回水中即屬違法」的說法，新南威爾士州（New South Wales）政府官方指引提供清晰界定。根據新州《1994年漁業管理法》（Fisheries Management Act 1994），釣客在合法區域捕獲活體鯉魚後，若「即時放回原捕獲水域」，在現行法律框架下並不違法。法例真正嚴格禁止的，是將捕獲的鯉魚跨水域轉移並隨意放流。



新州初級產業與區域發展部（Department of Primary Industries and Regional Development，簡稱DPIRD；前稱DPI）同時指出，原水放回雖未違法，但官方基於生態保護立場，極力呼籲釣客在合法垂釣水域捕獲鯉魚後，妥善進行人道處理或加以利用，避免將其放生回自然水體。當局重申，公眾應分清「政府生態呼籲」與「法律強制性罰則」的區別，不能將推廣控制入侵種當作在全面禁釣公園內下竿的借口。