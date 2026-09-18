悉尼大學爆諜報級作弊　針孔鏡頭題即傳即做　跨國作弊集團一條龍

鈕扣藏著針孔攝影機、耳道裡塞著米粒大小的骨傳導耳機，甚至連外套都暗藏訊號傳輸線與微型路由器！這不是荷里活（好萊塢）諜報電影的劇照，而是在考場內真實上映的「高科技作弊」現場。澳洲名校悉尼大學（University of Sydney）在2026年6月11日舉行期末考試時，發下考卷短短數秒，整份試題便出現在小紅書及抖音等社群平台。槍手集團提供裝備租借、遠端解題等服務，一門課程包套餐服務索價高達5,000澳元（約2.8萬港元），甚至在事後威脅勒索不配合的留學生。事件最終揭破一條結合微型硬體、線上槍手與生成式 AI 的龐大作弊產業鏈。



澳洲名校悉尼大學在2026年6月11日舉行期末考試時，考場內竟上映「諜報級」高科技集體作弊。（Unsplash圖片）

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高科技作弊外套暗藏針孔鏡頭 米粒耳機無線聽答案

作弊考生穿著經特殊改造的「作弊外套」，襯衫上的鈕扣實際上是微型針孔鏡頭。考生只需將胸口對準試卷，微型傳輸模組與外套內側的路由器便會在幾秒內將試卷影像即時傳送給考場外的槍手團隊。

作弊考生穿著經特殊改造的「作弊外套」，襯衫上的鈕扣實際上是微型針孔鏡頭。（AI生成圖片）

槍手解題後，透過無線訊號將答案透過微型耳機回傳給考生，耳機僅有米粒大小，塞在考生耳道深處。作弊集團每門科目的服務收費高達2,000至5,000澳元（約1.1萬至2.8萬港元）。

槍手解題後，透過無線訊號將答案回傳給考生。（《墊底辣妹》劇照）

黑產總部設於中國大陸 迎新週擺攤套取學生個人資料

作弊團夥的總部主要設於中國大陸，並在悉尼設有線下據點發放裝備。集團會在開學季與迎新週（Orientation Week）期間，在校外搭建看似正規的攤位，打著「學業補習」或「簽證諮詢」的幌子接觸新生，誘騙學生掃描二維碼並填寫個人姓名與聯絡方式。

集團會在開學季與迎新週期間，打著「學業補習」或「簽證諮詢」的幌子接觸新生，誘騙學生留下個人信息與聯絡方式。（Unsplash圖片）

獲取個人資料後，集團便會推銷「裝備＋遠端解題」包套服務，並利用AI批量製作假試卷在社交平台發放廣告，宣稱「花4,000澳元（約2.2萬港元）即可穩過考試」。

集團便宣稱「花4,000澳元（約2.2萬港元）即可穩過考試」。（AI生成圖片）

拒付費即威脅向大使館舉報 跨國作弊鏈威脅學術誠信

作弊集團掌握學生的個人資料與作弊證據後，若學生事後拒絕繼續付費或不願配合將裝備帶入考場，團伙便會威脅將其作弊行為舉報給警方、中國大使館或學校。集團教唆學生，若當場被捕便聲稱「遭人勒索」，甚至公開展示學校學術誠信辦公室發出的警告信來炫耀黑產勢力。

（綜合）

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高科技作弊已成為跨國威脅。據《香港01》先前報道，日本警方在調查TOEIC英語能力考試代考案時，亦曾繳獲微型耳機、藏在口罩裡的小型麥克風及隱藏在頸鏈內的傳送器。面對日益精密的作弊工具，澳洲高等教育質量與標準局（TEQSA）已全面介入調查，並開設舉報通道嚴查黑產廣告。

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