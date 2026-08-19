悉尼中餐廳遇襲　童黨偷酒誤偷茶惹衝突　扯爛衫打砸射水6人被捕

澳洲悉尼發生一宗令人髮指的童黨襲擊事件，一間知名中餐廳日前深夜遭數名青少年大肆搗亂，2名少女企圖在店內偷酒，卻誤取裝着茶水的酒瓶，2人發現偷錯後心生不忿折返，被店員認出並阻止入內，雙方隨即爆發激烈肢體衝突。童黨不但狂毆店員，更在店內推翻桌椅、掟玻璃杯，甚至拉取水管向店內狂射，持刀施暴，導致2名店員受傷。當地警方其後迅速拘捕6名年僅13至16歲的男女，事件引起當地商戶對澳洲青少年犯罪問題的關注與無奈。



童黨不但狂毆店員，更在店內推翻桌椅、掟玻璃杯，甚至拉取水管向店內狂射，導致2名店員受傷。（網上影片截圖）

偷酒誤變「偷茶」 涉事少女敗露折返

綜合澳洲媒體報道，事發於悉尼禧市（Haymarket）狄克遜街（Dixon Street）的知名中餐館「大排檔」（Old Town Chinese）。8月4日晚上約11時，先有1名少年以借用洗手間為名進入餐廳視察環境，他步出店舖後不久，2名少女隨即在餐廳門口的吧枱處偷去一個裝着茶水的酒瓶，並迅速逃走。然而數分鐘後，兩人發現偷來的並非心儀的葡萄酒，竟大搖大擺地折返餐廳，店員隨即認出其中一人為剛剛的「偷酒賊」，出面阻擋她們再次入內，雙方一言不合，隨即觸發激烈衝突。

2名少女偷酒誤變偷茶，竟大搖大擺地折返餐廳，店員隨即認出其中一人為剛剛的「偷酒賊」，出面阻擋她們再次入內，雙方一言不合，隨即觸發激烈衝突。（網上影片截圖）

2名少女偷酒誤變偷茶，竟大搖大擺地折返餐廳，店員隨即認出其中一人為剛剛的「偷酒賊」，出面阻擋她們再次入內，雙方一言不合，隨即觸發激烈衝突。（網上影片截圖

衝突激化 童黨瘋狂打砸兼持刀施暴

現場閉路電視畫面顯示，當時1名29歲男店員嘗試將其中1名少女帶離餐廳，惟對方情緒失控並激烈反抗，拉扯間男職員的上衣慘遭撕破，該名少女立刻跑出門後在街上被推倒。數名成年途人曾試圖將雙方分開，但少女仍不斷毆打男店員，手中甚至還揮舞着刀具，1名57歲女店員上前阻擋時反遭襲擊。

隨後這群青少年在店內大肆破壞，推翻桌椅、投擲酒瓶及杯子，1名穿黑色連帽衫的少年更拿起水管向店內噴水，身邊的同黨不斷起哄大笑，混亂期間，多名店員衣物被撕破，有人眼鏡被打碎，事件造成兩名員工受傷，其中57歲女傷者需由救護員在現場治理。

隨後這群青少年在店內大肆破壞，推翻桌椅、投擲酒瓶及杯子，1名穿黑色連帽衫的少年更拿起水管向店內噴水，身邊的同黨不斷起哄大笑。（網上影片截圖）

警方拘捕6名青少年 涉案者最小年僅13歲

警方接報後迅速趕抵現場，並在附近的薩里山（Surry Hills）拘捕6名年齡介乎13至16歲的涉案青少年。據新南威爾士州警方（NSW Police Force）通報，其中1名15歲少女被控兩項普通襲擊罪、破壞財產及在公眾地方管有刀具等多項罪名，另一名14歲少女則被控破壞財產及在公眾地方滋事打鬥罪，案件定於9月22日在兒童法庭提堂。其餘四名青少年則按《青少年罪犯法》（Young Offenders Act）處理。

未成年身份成「護身符」 華商深感無奈

這宗暴力事件令當地商戶深感憂慮，遇襲餐廳的員工事後指出，這群青少年清楚知道自己受未成年身份保護：「他們知道我們不能碰他們，因為他們年紀還小，我們能做的只有請她們離開。」基於涉案人士的年齡考量，除非涉及嚴重罪行或屬慣犯，否則不少青少年犯案後往往只獲警方警告便獲釋，這種執法限制令部份年輕人有恃無恐，突顯澳洲日趨嚴峻的青少年犯罪問題，讓不少在當地營商的店主感到既擔憂又無助。

（綜合）

其他報道：加拿大童黨欺凌 16歲女遭騎壓狂毆暈倒 旁人只顧拍片起哄無施援

網絡文化盛行，竟令人性變得冷血？加拿大安大略省日前發生一宗令人髮指的童黨欺凌及襲擊事件，1名16歲少女在當地一個夏日節慶活動中，慘遭另一名少女騎壓在地，連環狂毆頭部及面部至少16拳，其間更有另一青年加入猛踢其頭部，最令人心寒的是，現場大批圍觀的年輕人竟無一人伸出援手，反而紛紛舉起手機拍攝、大笑起哄，甚至將鏡頭貼近受害人。



少女最終被打至失去知覺送院，證實有腦震盪。當地警方已拘捕其中1名15歲少女，並強烈譴責旁觀者的冷血行徑。



1名16歲少女遭騎壓狂毆暈倒，旁人只顧拍片起哄無人施援。（網上影片截圖）

1名16歲少女遭騎壓狂毆暈倒，旁人只顧拍片起哄無人施援。（網上影片截圖）

在襲擊過程中，有另1名青少年加入毆打，在受害者倒地無法反抗時，依然朝其頭部猛踢。（網上影片截圖）

少女遭騎壓狂毆16拳 旁觀者只顧拍片歡呼

據《CTV News》媒體報道，事發於7月31日晚間，加拿大安大略省（Ontario）巴里市（Barrie）的湖濱大道（Lakeshore Drive）正舉行一年一度的夏日節慶肯彭菲斯特（Kempenfest）開幕夜，數以千計民眾參與。當晚一段現場影片在社交媒體上瘋傳，畫面顯示1名16歲少女被摔倒在地，遭另一名少女騎壓在身連續拳打掌摑，面部及頭部至少承受16下猛擊。

在襲擊過程中，有另1名青少年加入毆打，在受害者倒地無法反抗時，依然朝其頭部猛踢。案發時現場有大批年輕人圍觀，他們舉起手機錄影，伴隨大笑、尖叫與歡呼聲，有人更將鏡頭湊到當事人臉前拍攝，遲遲無人上前制止。直到受害者倒地失去知覺後，才有幾名成年男子介入協助，圍觀人群隨之散去。

全文：加拿大童黨欺凌 16歲女遭騎壓狂毆暈倒 旁人只顧拍片起哄無施援