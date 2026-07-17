加拿大11歲男童創業洗垃圾桶！至少30人光顧　父親：為兒子感自豪

一個人的垃圾桶，卻是另一個人的商機！加拿大多倫多1名11歲男童決定創業，隨即挨家逐戶敲門，向附近居民推銷其垃圾桶清潔服務，替顧家清洗家中所有垃圾桶統一收費10加元（約57港元）。創業初期永遠是困難，男童坦言「第一次被拒絕時哭了」，但他仍屢敗屢戰，目前已累積至少30位客人。



阿什頓展示水喉、50條纖維布、防塵呼吸面罩、護目鏡和電動高壓水槍等清潔工具，說明他很重視自己的工作。（Instagram專頁「yourbincleaning」影片截圖）

阿什頓展示水喉、50條纖維布、防塵呼吸面罩、護目鏡和電動高壓水槍等清潔工具，說明他很重視自己的工作。（Instagram專頁「yourbincleaning」影片截圖）

創業構思來自父親

這則勵志創業故事吸引近10萬人追蹤相關專頁，甚至引來傳媒訪問，該項生意的11歲「創辦人」阿什頓（Ashton Meyer）和爸爸喬納森（Jonathan Meyer）一起受訪，指出構思其實來自爸爸，因他留意到居民一大清早必須將垃圾桶從車庫搬到路邊，由垃圾收集車收走垃圾，其實這差事根本沒人想做，尤其是社區住了許多老年人。喬納森便開始構思和垃圾桶有關的商業計劃，最終建議兒子從事清潔垃圾桶的生意，「這是一個好機會，可以讓兒子走出去，嘗試賺點錢，體會到時間價值」。

阿什頓展示水喉、50條纖維布、防塵呼吸面罩、護目鏡和電動高壓水槍等清潔工具，說明他很重視自己的工作。（Instagram專頁「yourbincleaning」影片截圖）

阿什頓展示水喉、50條纖維布、防塵呼吸面罩、護目鏡和電動高壓水槍等清潔工具，說明他很重視自己的工作。（Instagram專頁「yourbincleaning」影片截圖）

上門推銷遭拒絕 不斷提醒勿氣餒

阿什頓聽到爸爸的觀點，亦認為「這確實是賺錢好方法」，加上自己沒有經濟能力，所以「自己應該試試」。阿什頓的生意今年5月開業，遭拒絕後不斷提醒自己切勿氣餒，在父親開車接送下，阿什頓每周有2天會上門推銷，另需2天清潔客人的垃圾桶，平均每小時清2至3個垃圾桶。

阿什頓上門推銷其垃圾桶清潔服務，清洗家中所有垃圾桶統一收費10加元（約57港元）。（Instagram專頁「yourbincleaning」影片截圖）

影片累積超過143萬人讚好

在母親的協助下，阿什頓開始在Instagram專頁「yourbincleaning」發布自己業務影片，母親擔任其社交媒體經理，其中１條影片累積超過143萬人讚好。

逐漸有人願意光顧清潔垃圾桶服務，目前阿什頓累積至少30位客人。（Instagram專頁「yourbincleaning」影片截圖）

許多人有禮貌地拒絕 終有人願意花錢光顧

根據專頁多條影片，阿什頓展示水喉、50條纖維布、防塵呼吸面罩、護目鏡和電動高壓水槍等清潔工具，證明他很重視目己的工作。阿什頓上門推銷期間，拍攝鏡頭面向自己，所以只會拍到其容貌，同時錄下雙方對話內容，阿什頓先自我介紹和推銷服務，許多人有禮貌地拒絕，雖然「食檸檬」次數較多，但亦有人願意花錢購買其服務。阿什頓拍攝自己為客人清洗垃圾桶的經過，部份大型垃圾桶大到阿什頓整個人進入才能清洗，但他都毫無怨言，在戶外忍受高溫努力地清洗垃圾桶。

逐漸有人願意光顧清潔垃圾桶服務，目前阿什頓累積至少30位客人。（Instagram專頁「yourbincleaning」影片截圖）

為老年人和殘疾人士提供免費服務 盡其所能回饋社會

喬納森笑言「我們沒料到這門生意會如此爆紅，兒子感到榮幸」，更有好心人捐款支持其生意，讓阿什頓開始為老年人和殘疾人士提供免費服務，盡其所能回饋社會，其後更有民眾更想購買「公司」周邊產品，喬納森開車接載兒子開工，並製作公司「制服」，隨時隨地可以售賣。

阿什頓拍攝為客人清洗垃圾桶的經過。（Instagram專頁「yourbincleaning」影片截圖）

計劃擴展業務 根據季節調整服務

公司現時有1份長達3頁的名單，區分現有和潛在客戶，阿什頓計劃擴展業務，不但全年營業，而且根據季節調整服務，例如春天修剪草坪，秋冬掃落葉鏟積雪，阿什頓計劃存錢購買更多合適的工具，而且正學習如何安全使用割草機。

部份大型垃圾桶大到阿什頓整個人進入才能清洗，但他都毫無怨言，在戶外忍受高溫努力洗垃圾桶。（Instagram專頁「yourbincleaning」影片截圖）

父親為兒子感到自豪

喬納森對兒子的職業道德和商業頭腦感到非常自豪，「我知道這會為兒子未來成功奠定基礎，尤其是待客方面」、「從小培養良好職業道德將會帶來巨大成功」。

（綜合）

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