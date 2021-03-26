見家長大忌！台女同4大長老浸溫泉做錯1件事　外母態度瞬變冷淡

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-26 11:00

見另一半父母確是不少人的大考驗，一台灣網民最近在討論區上載相片，表示自己早前與男友及4大長老相約去浸溫泉，但當日穿了比堅尼後，男友媽媽對她的態度180度大轉變變得冷淡，未知是否因穿比堅尼令男友媽媽以為她是愛玩的人，令她非常苦惱。

樓主直接穿上一件粉紅色比堅尼，與男友、外父外母，還有自己的家人一起去浸溫泉。（Dcard圖片）

該網民近日於Dcard討論區上載相片，表示日前與男友、外父外母，還有自己的家人一起去浸溫泉。而男友在前一日特意提醒要帶泳裝，結果樓主未有多想就直接拿了一件粉紅色比堅尼，更在當日換上。但後來再到男友家中作客時，其母的態度變得冷淡，樓主即懷疑是否因為比堅尼令外母誤會，感到非常煩惱。

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網民留言大讚樓主身材穿比堅尼非常合襯，但又指因為長輩一般思想傳統，在他們面前穿比堅尼太暴露之餘又尷尬，「這時候就要出動你的隊友啦，跟男友討論看看該如何做，解除他媽媽的迷思」、「比堅尼很適合你，但不適合長輩認知好媳婦的眼光」、「長輩在場可能要穿比較保守一點」、「長輩會覺得你很愛，應該是認為你好像也分不太清楚什麼場合該做什麼事」。

更有網民同情樓主，「男友媽覺得被比下去而已啦，這什麼家庭，因為這樣就不跟你聊天了，太幼稚了吧」、「直接就說成愛玩的人也太過了吧」、「分手了啦！這什麼鳥家庭，一件泳裝都被講成這樣，還想要有未來」。

（Dcard討論區）

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