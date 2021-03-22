女友認出軌兼發生性關係　男方被戴帽感崩潰：佢哋喺我屋企張床做

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-22 11:00

女友於情人節堅持要陪伴青馬竹馬、剛剛分手的男性好友，直接惹起綠帽疑雲，故事最近竟有接續發展！男事主在討論區上分享，指女友已經向自己坦承出軌，更說與第三者已經多次發生性行為，地點更包括事主家中的床上，令他大嘆不能接受，又狠批對方「好惡心」，不禁問：「究竟我做錯咗啲咩佢要咁對我？」

事主在討論區上表示，女友已經向他坦承出軌，更已經與第三者多次發生性關係。（《金秘書為何那樣》劇照）

立即提名「最強食玩買熱點」即賺高達488「01積分」換人氣雪糕及馬卡龍，快啲參加啦！

事主在討論區上以「女友終於承認自己出軌，仲喺我屋企張床上發生過關係」為題發文，提到自己早前曾經發文分享女友不願與自己過情人節，更提出要到男性好友家中飲酒談天，以下為前情提要：

+ 11 + 11 + 11

事主最近就向網民分享事件的最新發展，說自己最初還堅拒相信女友出軌，但最近對方終於承認愛上另一個人，更已經與他發生性關係，親熱地點包括樓主家中的床上：

+ 4 + 4 + 4

網民們討論時都建議事主堅決分手，「人哋同你分手啦，你搵過個啦」、「情人節唔同你過都已經好明顯」、「被人飛，你仲想點？」。不過亦有人提到，當務之急是要先換床單，甚至是換床，以免觸景傷情。

同場加映：老公保留與前度婚照 擺成年先處理 人妻嬲爆：社交網啲相未del▼ ▼ ▼

老公保留與前度婚照 擺成年先處理 人妻嬲爆：社交網啲相未del

+ 10 + 10 + 10

同場加映：1人1件前度衰到爆的事！慶祝生日後講分手 拍拖只因對方外貌似Ex【點擊下圖放大即睇】

1人1件前度衰到爆的事！慶祝生日後講分手 拍拖只因對方外貌似Ex