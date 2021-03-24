女友房間超亂地板有層油　男友崩潰出手執房：好似幫人教囡咁！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-24 22:00

俗語「相見好同住難」果然沒有錯！有網民在討論區上分享，指首次到女友家中食飯時發現對方平時打扮不錯，真人在家中卻十分污糟，不但全間房的物品都亂擺，甚至連衛生整潔都有問題，「隻腳踩落地，一時滑溜，一時黐立立，有時好似有層油喺度咁」。樓主之後更新稱，已經開始幫女友執房，「但係又好似幫人教女咁」，更猶豫自己是否有責任幫女友養成執房的習慣。

有網民到女友家吃飯時意外發意她的房間十分混亂，而且衛生情況極不理想。圖為示意圖片。（GettyImages）

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樓主先在討論區上以「女朋友間房真係好X亂！」為題發文，分享他到女友家中食飯時對她房間的所見所聞：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

樓主後來幫女友執房，但猶豫是否有責任幫女友陪養執房的習慣。（GettyImages）

樓主之後亦都以「女朋友間房好亂，已經開始幫佢執房了」為題發文更新情況，指曾經與女友討論過相關情況，甚至已經幫女友執房：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

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有網民認為，幫女友執房沒有問題，「可以咪幫下佢手囉，如果佢父母唔介意，話唔定覺得你係好仔」，但想長遠發展同居就無法避免執房問題，「如果再係咁，其實之後受罪嘅都係你」。另外亦人提到，錢解決到的就不是問題，可以請鐘點代為執屋，免去煩惱。