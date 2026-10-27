獲派天恩邨88呎細單位　男生憂放不下洗衣機　居民獻空間規劃妙法

雖說單身對住屋空間需求不高，但若連普通家電也放不下，就要考慮取捨或放棄接受編配單位。有輪候公屋的單身港男生近日獲派天水圍天恩邨第1期1人單位，惟單位實用面積僅8.19平方米（約88平方呎），擔憂廚房放不下洗衣機，亦怕放置闊度90厘米的床後，餘下空間所剩無幾，故於網上發文求問意見。



有網民建議樓主可先接受單位，日後若家庭成員增加，可以「擠迫戶」理由申請調遷，亦認為家電或要殘酷二選一，大多人都指出雪櫃比洗衣機更重要，因為衣服可手洗、光顧洗衣舖或購買迷你洗衣機。也有網民建議儲物空間則要向牆壁及向上發展，「一入門口就橫衣櫃油壓床平時當梳化，門口側邊掛牆電視，所有收納空間做吊櫃，廚房購買袖珍細size嘅洗衣機&雪櫃」。



另有網民建議放棄接受單位，指出天恩邨第1期原屬中轉房屋，即使放棄也不會計入3次編配機會，「長住唔好要，又唔計你1次，我第一派都派天恩80呎，之後兩個月派咗鳳凰嶺邨，雖然想住返屯門，但新樓都係要好啲」。



有輪候公屋的單身港男生近日獲派天水圍天恩邨第1期1人單位，惟單位實用面積僅8.19平方米（約88平方呎），擔憂廚房放不下洗衣機。（資料圖片）

該港男生於facebook群組「公屋討論區」發文問道：「有冇師兄住緊天恩邨8.19平方米呢款單位，想知道廚房係咪真係擺唔落洗衣機，同埋大門左邊擺張闊90cm嘅床，咁另一邊仲有幾多位？」

獲派天恩邨88呎單位 男生憂放不下洗衣機

樓主上載的圖則見到，單位設有廚房及廁所，廁所空間為700毫米乘1,175毫米，惟單位已小至無法再分間睡房，一進門就將單位內部一覽無遺。

樓主上載的圖則見到，單位設有廚房及廁所，廁所空間為700毫米乘1,175毫米，惟單位已小至無法再分間睡房，一進門就將單位內部一覽無遺。（facebook群組「公屋討論區」圖片）

居民建議購迷你家電 或雪櫃洗衣機二選一

「住咗廿年，幾好住，洗衣機要揀款，日日返工1人住可以的，有啲單位其實唔錯，要睇手氣點樣」



「一人就買部2.5-3kg掛牆洗衣機，日常衫褲自己洗，床單被就出去洗！」



「要，一加人好快可以搬，幾細都忍過咗先，之前都住過天恩，我揀咗雪櫃，衫拎出去洗，打橫應該有6呎左右，你當嗰個空間係6呎乘6呎，我試過打橫張床放係放到嘅，但出入要跨過張床，8.19平方米您可以幻想就係8塊卡板多啲啲」



「唔好咁貪心，洗衣機同埋雪櫃，只能夠做到二揀一，我會擺雪櫃，洗衣機唔好要，洗衫就拎出去磅洗，甚至乎連雪櫃都唔要，買外賣就得，真係拎嚟瞓覺。等到你家庭人口多咗，先再諗擠迫戶調遷，單身就將就下，買張靚床上面係有衣櫃嘅，同時又可以當梳化坐」



有天恩邨居民表示，「住咗廿年，幾好住，洗衣機要揀款，日日返工1人住可以的，有啲單位其實唔錯，要睇手氣點樣」。（資料圖片）

網民憂住細單位易壓抑：忍下唔好要

「忍下唔好要，等二派啦，見好多人都係好快二派，住咁細單位會好壓抑」



「我一派都係天恩80幾呎，唔要，而家派咗欣田150呎」



「太細啦，間屋要長住，要住得舒服，就算呢次拒絕，呢啲單位唔會計入3次編配」



「廚廁門超細，肥啲都要側身入」



「個廁所好似係得2呎半咁闊，沖涼估計好逼夾，會成日撞到手」



「廁所係超細的，廚房不能放正常洗衣機，雪櫃係要用超細部的，簡直唔係畀人長期住的」



「勸你唔好要，根本咩都放唔到，轉身都有困難，仲話想放洗衣機，畀你放到都嘈到瞓唔到覺，仲話要住幾年，師兄唔好咁樣糟質自己」



有網民勸說，「太細啦，間屋要長住，要住得舒服，就算呢次拒絕，呢啲單位唔會計入3次編配」。（資料圖片）

天恩邨第1期4座大廈 原屬中轉房屋

翻查政府文件，天恩邨第1期落成的4座大廈，原本設計為中轉房屋，作短暫居住之用，因此部份單位的面積一直為人詬病。過去也有網民曾發文指其親戚獲派天恩邨恩樂樓1人單位，他事後補充指，親戚展示房署信件，寫明「若拒絕此次寶田邨或天恩邨第1期的公屋編配，本署將不會計算是次編配在你的3次編配建議之內」，所以親戚拒絕接受該單位。

過往曾有網民分享房署信件，寫明「若拒絕此次寶田邨或天恩邨第1期的公屋編配，本署將不會計算是次編配在你的3次編配建議之內」。（facebook群組「公屋討論區」圖片）

（facebook群組「公屋討論區」）