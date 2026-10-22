公屋二派屯門友愛邨低層單位　憂爆渠感掙扎　網民以自身經歷勸退

【公屋申請／公屋輪候】港人輪候公屋動輒以年起計，想要派中心儀單位絕非易事！有公屋申請人在網上群組發文，指輪候公屋5年，目前二派屯門友愛邨，但由於是低層單位，擔心會遇到「爆渠」事件，因此糾結應否接受編配。



有網民認為友愛邨地理位置方便，覺得樓主不應杞人憂天，「無十全十美㗎」、「又唔係買，租咋嘛，房署全包，怕X咩！」但有留言以自身曾遇廁所倒灌事件、勸喻樓主需謹慎考慮，或應選擇「棄派」並考慮第三派。



有公屋申請人二派屯門友愛邨低層單位，因擔心「爆渠」猶豫應否接受編配。（示意圖／資料圖片）

公屋一般申請者最新「綜合輪候時間」為4.8年

根據房屋局網頁，截至2026年6月底，過去12個月獲安排入住傳統出租公屋，或「簡約公屋」的一般申請者的「公屋綜合輪候時間」為4.8年，雖然較上一季輕微上升0.1年，但仍低於2018年至2025年間的紀錄，繼續維持在5年以下。

公屋二派屯門友愛邨 獲派低層單位憂「爆渠」感掙扎

該申請人在facebook群組「香港公營房屋討論區」發帖，指二人申請公屋輪候5年，目前二派屯門友愛邨，由於樓主從讀書到投身社會工作都在區內，直言「其實好想要友愛邨」，但現今獲派低層3樓的單位，擔心入住後會出現「爆渠」事件，故掙扎應否接受此編配。

樓主直言「好想要友愛邨」，但因獲派低層單位感卻步。（「fb＠香港公營房屋討論區」圖片）

網民讚友愛邨位置方便 憂三派地點反更差

大多網民覺得樓主不應顧慮太多，「無十全十美㗎」、「又唔係買，租咋嘛，房署全包，怕X咩！」、「住咗3樓幾十年，近年先搬去高層，反而覺得低層更好住，尤其係趕時間落樓可以行樓梯唔使等𨋢」，亦有人認為友愛邨位置方便，建議「要咗先」：

「友愛算屯門最近市中心屋邨，入得屯門都想要」



「屯門人幾個月前要咗友愛，無得輸」



「三派好大機會（古洞北 ）古雋邨，呢排派緊」



去睇吓個單位環境再考慮啦～三派未必係屯門 網民意見

低層苦主曾遇廁所倒灌 勸考慮三派

樓主補充指，「一直希望可以派到安定、友愛、大興，如果5樓以上會即要」，但透露目前獲派的單位地下沒有人居住，2樓是老人院，3樓正是全棟樓宇的最低層，即是若然不幸發生爆渠事件，他將是首當其衝受害。有留言則以自身經歷勸勉樓主考慮清楚，「我之前住1樓，真係試過因為樓上塞，我廁所倒灌返晒出嚟」、「3樓太低 ? 博一博三派！睇下啱唔啱你心水？」。

相關報道：有片｜除夕低層公屋污水渠倒灌 全屋浸滿屎水 住戶過年滿面愁容

農曆新年本應是喜慶日子，但對於一個居於大廈低層的家庭來說，在今年新年前夕，有網民在社交平台Threads發文訴苦，指其父母住在公屋低層2樓一個單位，除夕當日發生嚴重污水倒灌，全屋慘遭「屎水」淹浸。該網民指，房屋署人員事後在喉管中吸出一條毛巾，懷疑是淤塞源頭。但事件導致全屋傢俬電器報銷，損失估計達5至6萬元，雙親在新春期間更是滿面愁容。

事主上載的影片可見，單位客廳及房間已被一層黃褐色的渾濁污水完全覆蓋。（網上圖片）

事主一家接獲房屋署電話通知，指其公屋單位門口有水滲出。（網上圖片）

網民建議索償或申請調遷

事件引起大批網民關注，不少人更留言安慰事主。有人則解釋，部分大廈的污水渠是由頂樓直落到2樓，如低層污水渠淤塞，2樓單位就有可能成為倒灌「幸運兒」；有數名網民亦和應，同指亦曾發生同類事件。有網民建議事主如有購買保險，可向保險公司索償，或要求房屋署賠償或申請調遷。

（facebook＠香港公營房屋討論區）