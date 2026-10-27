樓上「揼鑿敲」噪音滋擾　公屋戶呻投訴無用：好恐怖，唔知點處理

噪音滋擾實在令人煩厭！有公屋住戶於網上發文大呻，半年來不時被樓上住戶以「揼、鑿、敲」噪音滋擾，對方在屋內不同位置地面「由清晨鑿到晚上8、9點」，直言「失驚無神聽到真是嚇死」、「好恐怖，唔知點處理」，即使向屋邨辦事處主任投訴了7、8次，情況依然無改善，主任曾提議調遷，但她認為搬屋費用高而打消念頭，無奈求助網民：「我可唔可以報警？」



帖文引來網民獻計，「有無試下同樓上溝通，例如，寫張紙仔，友善些少，唔好交惡，先禮後兵」、「投訴沒用！買耳塞可保睡眠！」。有網民分享報警經驗，樓上長者每日凌晨3時拖拉傢俬，滋擾了兩個月，警察上樓了解後才沒再發出噪音。



有網民則認為噪音未必是樓上住戶發出，「有時不是樓上1層，可能是再上幾層」、「曾經我識1個朋友不斷投訴樓上，但發現樓上根本係空置單位」、「聲音向上的，有時未必係樓上」、「我住頂層都聽到移動及其他嘈吵聲」。



有公屋住戶於網上發文大呻，半年來不時被樓上住戶以「揼、鑿、敲」噪音滋擾。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

該公屋住戶於facebook群組「公屋討論區」發文大呻：「我俾上層住戶滋擾了半年，已向屋邨主任多次投訴，完全冇改善，我可唔可以報警？」

樓上住戶揼鑿敲半年 公屋戶呻投訴無門

樓主指出，自今年4月起樓上住戶不時在廚房、廁所、騎樓（露台）、大廳的地面「揼、鑿、敲」，「由清晨鑿到晚上8、9點」，噪音大聲兼「令人驚悚」。

樓主指出，樓上住戶在屋內不同位置地面「由清晨鑿到晚上8、9點」，直言「失驚無神聽到真是嚇死」。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

樓主：失驚無神聽到真是嚇死

樓主向屋邨辦事處主任投訴了7、8次，錄了噪音證據給主任聽及寫投訴信，初期情況雖有改善，惟慢慢不受控，現時集中「揼廁所」，保安也未能制止，「依然是束手無策」。

樓主透露，家中馬桶水箱是高身舊款，沖力大，鄰居會聽到水聲，只要沖廁就會知她在家。她質疑樓上住戶有特地留意，每隔一陣就會在地面不同位置「故意大力鑿幾吓」向她報復，「失驚無神聽到真是嚇死」，怒斥「這一定是欺凌及恐嚇」。

樓主憶述，曾有次早上7時，樓上住戶在她睡覺的大約位置「大力揼」，坦言「好恐怖，我唔知點處理」。（《我們與惡的距離》劇照）

樓主：好恐怖，我唔知點處理

樓主憶述，曾有次早上7時，樓上住戶在她睡覺的大約位置「大力揼」，坦言「好恐怖，我唔知點處理，自媽媽走了後，得我1個人住」。

起初她以為樓上住戶是男人，「因為男人才有氣力揼成日，又聽到上面啲行路聲，行得好快好響」，當獲保安告知是個60多歲的女人時，樓主坦言「真不敢相信是1個恐怖惡女人」。

樓主無奈道，每次去屋邨辦事處投訴，主任都建議調遷，提供調遷表格及屋邨名單，但她認為「搬屋要用好多錢」而打消念頭。（資料圖片）

屋邨主任建議調遷 樓主：搬屋要用好多錢

樓主無奈道，每次去屋邨辦事處投訴，主任都建議調遷，提供調遷表格及屋邨名單，但她認為「搬屋要用好多錢」而打消念頭。

她曾心想與樓上住戶是否產生過誤會或得罪對方，或許相約去辦事處「面對面講清楚」能解決問題，但又怕對方會做出危險行為而作罷。

有網民分享報警經驗，樓上長者每日凌晨3時拖拉傢俬，滋擾了兩個月，警察上樓了解後才沒再發出噪音。（資料圖片）

網民分享報警有效：凌晨拖拉傢俬兩個月終解決

「我以前試過，初初入伙樓上一直拖拉傢俬，每晚都係3點嘈，大佬呀！要返工呀！晚晚都嘈醒，打去管理處無作用，維持咗成兩個月，頂唔住啦！唯有報警，好快就嚟咗兩位警察，佢哋好好人即刻上樓上了解，原來係個老人家晚晚去廁所唔用拐杖，推張櫈去廁所搞到好嘈，佢哋仲同警察講自己係攞綜援，關咩事呢！自此之後就無再嘈啦！要報警先知驚」



「你報警，看更要落簿，落得多簿仔，主任要寫報告，有紀錄，事後開會更有說服力，你唔搞大佢，佢哋唔當嚴重」



根據房委會「屋邨管理扣分制」，若造成噪音滋擾，初犯者會被書面警告1次，在兩年警告有效期內如再犯，會被即時扣7分。（資料圖片）

屋邨管理扣分制下，造成噪音滋擾扣幾多分？

根據房委會「屋邨管理扣分制」，若造成噪音滋擾，初犯者會被書面警告1次，在兩年警告有效期內如再犯，會被即時扣7分。

在屋邨管理扣分制下，除扣分制的相關措施外，噪音管制條例亦規管任何時間的噪音。違反有關條例的租戶，如因在單位內製造噪音而被定罪，便會被扣分。在此情況下，警告制度將不適用。而住宅鄰里噪音主要由警方按《噪音管制條例》（第400章）第5條處理；環境保護署主要處理工商業及建築噪音，晚上11時至翌日早上7時及公眾假期有更嚴格規定。

如公屋/中轉屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約/暫准證將被終止。

（facebook群組「公屋討論區」 / 房委會）